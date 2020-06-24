На Тернопільщині стався перелив через дамбу на Дністрі: здійснюється відселення мешканців двох сіл, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Монастириському районі Тернопільської області на річці Дністер стався перелив через дамбу. Проводиться часткове відселення жителів трьох сіл.

Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у зв'язку з переливом через дамбу сталося підтоплення сільськогосподарських угідь й існує загроза підтоплення сіл Устя-Зелене та Лука.

"Наразі проводиться часткове відселення жителів с. Устя-Зелене (103 ос.) І с. Лука (51 ос.)", - повідомили в ДСНС.













