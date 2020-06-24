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На Тернопільщині стався перелив через дамбу на Дністрі: здійснюється відселення мешканців двох сіл, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Монастириському районі Тернопільської області на річці Дністер стався перелив через дамбу. Проводиться часткове відселення жителів трьох сіл.

Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у зв'язку з переливом через дамбу сталося підтоплення сільськогосподарських угідь й існує загроза підтоплення сіл Устя-Зелене та Лука.

"Наразі проводиться часткове відселення жителів с. Устя-Зелене (103 ос.) І с. Лука (51 ос.)", - повідомили в ДСНС.

На Тернопільщині стався перелив через дамбу на Дністрі: здійснюється відселення мешканців двох сіл, - ДСНС 01

На Тернопільщині стався перелив через дамбу на Дністрі: здійснюється відселення мешканців двох сіл, - ДСНС 02
На Тернопільщині стався перелив через дамбу на Дністрі: здійснюється відселення мешканців двох сіл, - ДСНС 03
На Тернопільщині стався перелив через дамбу на Дністрі: здійснюється відселення мешканців двох сіл, - ДСНС 04
На Тернопільщині стався перелив через дамбу на Дністрі: здійснюється відселення мешканців двох сіл, - ДСНС 05
На Тернопільщині стався перелив через дамбу на Дністрі: здійснюється відселення мешканців двох сіл, - ДСНС 06
На Тернопільщині стався перелив через дамбу на Дністрі: здійснюється відселення мешканців двох сіл, - ДСНС 07
На Тернопільщині стався перелив через дамбу на Дністрі: здійснюється відселення мешканців двох сіл, - ДСНС 08

Автор: 

повінь (172) паводок (233) потоп (85) ДСНС (5112) Тернопільська область (588)


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А тем временем в офисе президента...

Зесранский сидел в кресле. Его взгляд был сосредоточен на какой-то неведомой точке.
Может показаться, шо он ничего не делает. Но нет. Он работает.
В его голове рождается видосик по поводу детей-засранцев, которые растаскивают песок из песочниц Тищенко, предназначенный для "Большой стройки".
Нос гаранта был испачкан мукой. Все дело в том, что сегодня он месил тесто и лепил вареники. Ведь больше некому. Ленка на больничке.
Дверь открылась и на порге появился Ара ******:
- Вовчик, хочешь сосну?
- Сосни. Дякую.
- Та не, корабельную.
- Колыбельную? Хочу. Дякую.
- Вовчик, ты сейчас оху##ешь. Алла Хвердиева, заходи!
- Мальчики, мне уже сорок и я не лох. Баблосы вперед.
- Баба, да, - прогундосил хозяин кабинета и протянул светнутую в трубочку 100-долларовую купюру.

В это же самое время за стеной стояла Шмандель и через граненый стакан, прислоненный к стене, подслушивала разговор.
Горькие девичьи слезы текли по щекам, оставляя разводы от дешевой косметики.
И почему я не сосна,- подумала Шмандель и слезы с новой силой покатились по лицу
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24.06.2020 16:45 Відповісти
Супер!
Можна вкрасти до мордокниги?
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24.06.2020 18:11 Відповісти
Да, конечно ))
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24.06.2020 21:08 Відповісти
Будет классно, сказал зелемойский и потянулся за булавой....будет весело - подумали избиратели проголосовав за кривляку из сериала
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24.06.2020 16:55 Відповісти
Біда... Колись матінці-природі осточортіє остаточно дивитись на те,що дурне люство витворяє,і вона прийме кардинальне рішення. Стосовно повної зачистки планети...
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24.06.2020 16:58 Відповісти
 
 