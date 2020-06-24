На Буковині 28 населених пунктів підтоплено, 9 - без газу, 5 - без світла, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Чернівецькій області зростає рівень води в річці Прут. Кількість підтоплених населених пунктів збільшилася до 28.

Про це в Facebook повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 12:00 24 червня підтоплено 28 населених пунктів, 521 будинок і 445 підвалів, затоплено 1104 присадибні ділянки, пошкоджено 1,7 га сільськогосподарських угідь, відселено 116 осіб, із них 34 дитини, пошкоджено 0,92 кілометра доріг, 4 мости", - сказано в повідомленні.

Частково без світла залишаються 5 населених пунктів у Путильському, Сторожинецькому, Хотинському та Кіцманському районах.

У 9 населених пунктах порушено газопостачання, ускладнено або відсутнє автотранспортне сполучення з 7 населеними пунктами (Довгопілля, Конятин, Фошки, Стебні, Лустун Путильського району, хутір Серафинець Вижницького району).

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Рятувальники вивезли в безпечне місце з підтоплених будинків 69 осіб, зокрема 17 дітей.

"Тривають аварійно-відновлювальні роботи зі зміцнення пошкоджених ділянок дамби №15 Б у селі Банилів і дамби №21 у Вижниці. У разі ускладнення ситуації ДСНС приведено в готовність 123 одиниці спеціальної та аварійно-рятувальної техніки", - додали в Чернівецькій ОДА.

Також рятувальники допомагають підвозити воду, продукти харчування для населення у важкодоступні місця підтоплених сіл, відкачують воду з підтоплених житлових будинків та підвалів.

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