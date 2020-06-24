Чоловік приніс із Росії 6 ящиків з іграшками, його затримали прикордонники. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На 23-річного жителя Сумської області склали адмінпротокол за незаконний перетин кордону, іграшки відібрали і передадуть на митницю.
Чоловіка затримали біля села Поповка, у Великописарівському районі Сумської області. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Про можливу спробу незаконного переміщення товарів охоронці кордону дізналися завчасно та влаштували засідку. Наряд виявив, що порушник за допомогою дошки влаштував міст через протитранспортний рів на кордоні. Після того, як 23-річний житель Сумщини переніс ящики, його було затримано", - сказано в повідомленні.
На чоловіка оформили адмінпротокол за незаконний перетин державного кордону. Завтра суд визначить йому міру відповідальності.
Ящики з іграшками доставили до прикордонного підрозділу, їх передадуть у митницю.
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Преступника задержали!
"...
Проєкт "Стіна" https://www.kmu.gov.ua/news/247582024 передбачав два етапи. Перший - роботи на ділянках поза зоною конфлікту, другий - на територіях, де проходили бойові дії. Завершити проєкт планувалося у 2018 році, згодом дату було перенесено на 2021 рік. Однак 2020 рік наближається до екватора, а будівництву не видно ні кінця ні краю.
За час реалізації проєкт встиг потрапити на сторінки досудового розслідування НАБУ та отримати народну назву "стіна Яценюка" - на честь нереалізованих обіцянок експрем'єра. Утім, це дещо несправедливо стосовно колишнього глави уряду.
З 2015 року бюджетні кошти на проєкт витрачає Державна прикордонна служба (ДПС), підконтрольна МВС. Уже шість років це відомство очолює Арсен Аваков. За даними ДПС, реалізацію проєкту "Стіна" планується перенести ще на чотири роки і завершити до 2025 року. Загальна очікувана вартість проекту сягне 4,1 млрд грн...."
https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2020/05/21/660800/
Хоть поржем!
Николаев голосовать за мера по принципу:
Хоть подрочим!
"Какая разница?!".
И в этом случае да, разницы нет.
- Нет.
- А они есть...