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Чоловік приніс із Росії 6 ящиків з іграшками, його затримали прикордонники. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На 23-річного жителя Сумської області склали адмінпротокол за незаконний перетин кордону, іграшки відібрали і передадуть на митницю.

Чоловіка затримали біля села Поповка, у Великописарівському районі Сумської області. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Про можливу спробу незаконного переміщення товарів охоронці кордону дізналися завчасно та влаштували засідку. Наряд виявив, що порушник за допомогою дошки влаштував міст через протитранспортний рів на кордоні. Після того, як 23-річний житель Сумщини переніс ящики, його було затримано", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Прикордонники Луганщини виявили тисячу каченят, яких контрабандисти хотіли переправити до Росії. 400 пташенят загинули, - МВС

На чоловіка оформили адмінпротокол за незаконний перетин державного кордону. Завтра суд визначить йому міру відповідальності.

Ящики з іграшками доставили до прикордонного підрозділу, їх передадуть у митницю.

Чоловік приніс із Росії 6 ящиків з іграшками, його затримали прикордонники 01

Чоловік приніс із Росії 6 ящиків з іграшками, його затримали прикордонники 02
Чоловік приніс із Росії 6 ящиків з іграшками, його затримали прикордонники 03
Чоловік приніс із Росії 6 ящиків з іграшками, його затримали прикордонники 04
Чоловік приніс із Росії 6 ящиків з іграшками, його затримали прикордонники 05

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5989) іграшки (51) контрабанда (1823) Сумська область (3692)


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Топ коментарі
+14
Ну теперь заживём!!!!!
Преступника задержали!
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24.06.2020 17:02
+7
Мужчина принес из России 6 ящиков с игрушками, его задержали пограничники - Цензор.НЕТ 3516
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24.06.2020 17:06
+4
Что ж за противотраспортный ров такой, что его с помощью доски обойти можно?))
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24.06.2020 17:04
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Ну теперь заживём!!!!!
Преступника задержали!
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24.06.2020 17:02 Відповісти
К чему ирония, вам як не стань усе боком...тогда нах.вообще погранци ,отмечу не таможенники.
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24.06.2020 18:05 Відповісти
Ирония в том, что пацана с игрушками в засаде ждали, а вот эшелоны с Донбасса и углем через окольные пути никто не останавливает. Мы с одной стороны держим войска против сепаров а с другой стороны торгуем с ними и с Рашкостаном. А что бы много вопросов не задавали то нам сообщают о мегаподвигах погранцов сидящих в засаде и ловящих то венгров с сигаретами то молдаван с коньяком.
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24.06.2020 18:34 Відповісти
Что ж за противотраспортный ров такой, что его с помощью доски обойти можно?))
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24.06.2020 17:04 Відповісти
Такой же как "стена Яценюка"
Мужчина принес из России 6 ящиков с игрушками, его задержали пограничники - Цензор.НЕТ 7176
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24.06.2020 17:08 Відповісти
ти зачем такое постишь? Ща тебя обольют зелеными помоями!)) Разве не знаешь все что было до Зе это святое!!!))
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24.06.2020 17:18 Відповісти
Я сужу о людях по делам, а не по видосикам.
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24.06.2020 18:28 Відповісти
https://censor.net/user/211128, ты из нацкорпуса или нацжен?

"...
Проєкт "Стіна" https://www.kmu.gov.ua/news/247582024 передбачав два етапи. Перший - роботи на ділянках поза зоною конфлікту, другий - на територіях, де проходили бойові дії. Завершити проєкт планувалося у 2018 році, згодом дату було перенесено на 2021 рік. Однак 2020 рік наближається до екватора, а будівництву не видно ні кінця ні краю.
За час реалізації проєкт встиг потрапити на сторінки досудового розслідування НАБУ та отримати народну назву "стіна Яценюка" - на честь нереалізованих обіцянок експрем'єра. Утім, це дещо несправедливо стосовно колишнього глави уряду.
З 2015 року бюджетні кошти на проєкт витрачає Державна прикордонна служба (ДПС), підконтрольна МВС. Уже шість років це відомство очолює Арсен Аваков. За даними ДПС, реалізацію проєкту "Стіна" планується перенести ще на чотири роки і завершити до 2025 року. Загальна очікувана вартість проекту сягне 4,1 млрд грн...."
https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2020/05/21/660800/
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24.06.2020 18:24 Відповісти
Чоловік приніс із Росії 6 ящиків з іграшками, його затримали прикордонники - Цензор.НЕТ 785
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24.06.2020 18:31 Відповісти
можливо підкоп...
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24.06.2020 17:11 Відповісти
По доске только ЗЕтраспорт проедет - Галабородько на велике драпать в Ростов будет!
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24.06.2020 17:37 Відповісти
цікаво, Мужчина принес из России 6 ящиков с игрушками, его задержали пограничники - Цензор.НЕТ 1746а яким Ви собі уявляєте цей "противотраспортный ров"?
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24.06.2020 17:38 Відповісти
Понятия не имею.
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24.06.2020 17:40 Відповісти
та цэ ж стина яценюка..)))
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24.06.2020 21:31 Відповісти
Мужчина принес из России 6 ящиков с игрушками, его задержали пограничники - Цензор.НЕТ 3516
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24.06.2020 17:06 Відповісти
Голосовали год назад по принципу:
Хоть поржем!
Николаев голосовать за мера по принципу:
Хоть подрочим!
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24.06.2020 17:15 Відповісти
Как николаевец, скажу что будет хуже, какая нибудь рыго-анальная шваль пролезет
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24.06.2020 17:16 Відповісти
Как главный зебил говорил:
"Какая разница?!".
И в этом случае да, разницы нет.
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24.06.2020 18:18 Відповісти
Судя по фотке из Китая:
Мужчина принес из России 6 ящиков с игрушками, его задержали пограничники - Цензор.НЕТ 5399
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24.06.2020 17:07 Відповісти
А других сейчас и нет...
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24.06.2020 17:12 Відповісти
Наверное мужик на АлиЕкспес подрабатывает, заблудился.
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24.06.2020 17:12 Відповісти
Какой заботливый папа
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24.06.2020 17:08 Відповісти
ну Слава Богу - Бюджет Країни спасли -шо там ОЛІГАРХІЧНІ мутно-оборудки на десятки мільярдів-то фуйня...
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24.06.2020 17:09 Відповісти
Кубики Рубика вспомнил))
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24.06.2020 17:10 Відповісти
Преступник! Пластмасски из страны агрессора в Украину вез. Так вот почему таможня никак план по сборам в бюджет на выполнит.
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24.06.2020 17:14 Відповісти
на последнем фото я рассмотрел одноразовые вилки, а кто то увидел игрушки?
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24.06.2020 17:15 Відповісти
Мой тебе совет, обратись в клинику микрохирургии глаза)) на последнем фото явно виден конструктор из безцветного пластика.
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24.06.2020 17:34 Відповісти
- Ты вилки безцветные видишь?
- Нет.
- А они есть...
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24.06.2020 18:41 Відповісти
Коррупцию на таможни подолано! Цэ перемога!
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24.06.2020 17:15 Відповісти
Такие вот бегают на вражескую территорию, а потом меняй их на военных преступников. а игрушки надо хорошо проверить, там может быть не один килограмм наркотиков....При обнаружении "клада"я претендую на 25% его стоимости....Уверен, 10 000 дол. мне не помешают...
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24.06.2020 17:21 Відповісти
Собака смотрит в сторону. Стыдно собаке фоткаться на фоне такого "сенсационного задержания"
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24.06.2020 17:23 Відповісти
блін, я і не думав що так москальску підзабув, ніх.ра не розумію, що там написано на кацапських іграшках!
Мужчина принес из России 6 ящиков с игрушками, его задержали пограничники - Цензор.НЕТ 8985
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24.06.2020 17:25 Відповісти
使用Katsap语言的透明构造函数的说明
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24.06.2020 22:53 Відповісти
Человек нёс детям радость а его за это под суд
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24.06.2020 17:28 Відповісти
курьера из глово понять и простить
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24.06.2020 17:29 Відповісти
влип студент

Чоловік приніс із Росії 6 ящиків з іграшками, його затримали прикордонники - Цензор.НЕТ 7562
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24.06.2020 18:06 Відповісти
Бобри ешелонами вивозять добро, в офшори мільйонні кредити від МВФ переводять, а тут тварини в погонах зловили якусь бідолаху з іграшками, чомусь вони не бачать підземних труб з солярою або спиртом. Їм це заціпило.
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24.06.2020 18:19 Відповісти
 
 