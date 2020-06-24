Чоловік приніс із Росії 6 ящиків з іграшками, його затримали прикордонники. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На 23-річного жителя Сумської області склали адмінпротокол за незаконний перетин кордону, іграшки відібрали і передадуть на митницю.

Чоловіка затримали біля села Поповка, у Великописарівському районі Сумської області. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Про можливу спробу незаконного переміщення товарів охоронці кордону дізналися завчасно та влаштували засідку. Наряд виявив, що порушник за допомогою дошки влаштував міст через протитранспортний рів на кордоні. Після того, як 23-річний житель Сумщини переніс ящики, його було затримано", - сказано в повідомленні.

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На чоловіка оформили адмінпротокол за незаконний перетин державного кордону. Завтра суд визначить йому міру відповідальності.

Ящики з іграшками доставили до прикордонного підрозділу, їх передадуть у митницю.







