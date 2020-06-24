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Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Життя флори і фауни сучасного політикуму в ФОТОжабах

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Життя флори і фауни сучасного політикуму в ФОТОжабах 01

Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Життя флори і фауни сучасного політикуму в ФОТОжабах 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Баба робоча загалом, як корабельна сосна", - Арахамія і Корнієнко обговорюють кандидатів від "Слуги народу" на вибори в Миколаєві. ВIДЕО

Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Життя флори і фауни сучасного політикуму в ФОТОжабах 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корнієнко заявив, що назвав "робочою бабою" не колегу по Раді Аллахвердієву, а миколаївського політика Домбровську. ВIДЕО

Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Життя флори і фауни сучасного політикуму в ФОТОжабах 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Аллахвердієва про ролик з "робочою бабою": Арахамія і Корнієнко поклялися, що не говорили нічого з опублікованого

Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Життя флори і фауни сучасного політикуму в ФОТОжабах 05

Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Життя флори і фауни сучасного політикуму в ФОТОжабах 06

Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Життя флори і фауни сучасного політикуму в ФОТОжабах 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас є специфіка мови, якою ми говоримо. Це наша внутрішньопартійна справа, - Корнієнко щодо скандального запису з Арахамією про "бабу робочу"

Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Життя флори і фауни сучасного політикуму в ФОТОжабах 08

Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Життя флори і фауни сучасного політикуму в ФОТОжабах 09

Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Життя флори і фауни сучасного політикуму в ФОТОжабах 10

Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Життя флори і фауни сучасного політикуму в ФОТОжабах 11

Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Життя флори і фауни сучасного політикуму в ФОТОжабах 12

Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Життя флори і фауни сучасного політикуму в ФОТОжабах 13

Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Життя флори і фауни сучасного політикуму в ФОТОжабах 14

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Зеленський Володимир (23876) Миколаїв (1806) фотожаба (13879) Арахамія Давид (1104) Слуга народу (2813) Корнієнко Олександр (666) Кормишкіна Аллахвердієва Ірина (39)


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Топ коментарі
+88
Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Жизнь флоры и фауны современного политикума в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 959
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24.06.2020 19:09
+79
Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Жизнь флоры и фауны современного политикума в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1462
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24.06.2020 19:08
+77
Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Жизнь флоры и фауны современного политикума в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9694
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24.06.2020 19:15
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Ці два неголених ідіота кручє згадали Вовку в СУЄ ніж Гончарук на тих кабмініаських плівках
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24.06.2020 19:51 Відповісти
Схоже, всі наближені до Зеленського вважають його, м'яко кажучи, ідіотом.
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24.06.2020 20:08 Відповісти
і він це знае та усвідомлюе, особливо коли перед СУФЛЕРОМ - і вони....- і тількі ті 73 % ще "думають"...
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24.06.2020 20:21 Відповісти
і не тільки наближені, але й здравомислящі...
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25.06.2020 18:20 Відповісти
я думаю, эта "корабельная сосна" может отстучать качественную телеграмму, а если сильно попросить, может еще и задним числом ))
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24.06.2020 19:39 Відповісти
Ну так 100% робоча ж. Вони ж і балакали.
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24.06.2020 19:42 Відповісти
А ещё - в устной форме.
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26.06.2020 03:15 Відповісти
Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Життя флори і фауни сучасного політикуму в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4241

Летіли фури по дорозі,
На зелю срали із вікна.
Зелені слуги сосну гнули,
Вован гнусавив: "Баба-да!!" https://twitter.com/hashtag/SHO?src=hashtag_click #SHO
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24.06.2020 20:04 Відповісти
У меня два вопроса
Все проблемы ВМФ решены?
Айкос - это что-то на подобие айфона, только в отечественном исполнении?
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24.06.2020 20:07 Відповісти
Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Життя флори і фауни сучасного політикуму в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1113
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24.06.2020 20:41 Відповісти
Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Життя флори і фауни сучасного політикуму в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 131
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24.06.2020 20:09 Відповісти
Самое паскудное, что этим засранцам абсолютно ничего не будет... Народ, может пора уже этот сопливый квартал за ухо вывести из всех веток власти? Ну сколько можно терпеть такое позорище?
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24.06.2020 20:11 Відповісти
коли порохоботи забудуть про петю,
тоді всі об'єднаються проти зелі..

а до того гівнюкам нічого не зробиться
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24.06.2020 22:46 Відповісти
тоді всі об'єднаються проти зелі..


і зебіли виберуть Медведчука або Шарія
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24.06.2020 23:02 Відповісти
та поскоріш вже, хоч цього вилупка позбудемось- а там і з тими розберемось. дамбасс паражняк нє гоніт- будуть гнать вагонєтки з трупами дамбасян.
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25.06.2020 18:23 Відповісти
"Слуги ..." перетворилися на "Сосни народу"
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24.06.2020 20:15 Відповісти
+++
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24.06.2020 20:57 Відповісти
Старый совЭтский анЭхдот:
Останавливает в МаскцквЭ ГАЕц новенького 600-го мЭрина - за рулем Шикарная Валютная Проститутка-Содержантка.
ГАЕц спращивает : И что - много "члЭнов" нужно "облизать" -на такой мЭрин...
Ответ "Сосны" : Х@есос - это ты а я "миньетчица" , ой тьфу- по-сегоднешнему "Сосна" зЭ-команды...
Бросила ему на аСфальт зЭ-льоную 100 баксовую купюрю....., и поехала проводить 300 "встречь"...
Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Життя флори і фауни сучасного політикуму в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1630
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24.06.2020 20:18 Відповісти
Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Життя флори і фауни сучасного політикуму в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3700
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24.06.2020 20:18 Відповісти
https://twitter.com/skreporub

https://twitter.com/skreporub Скрєпоруб https://twitter.com/skreporub @skreporub https://twitter.com/skreporub/status/1275667878797283335 14 ч

...цей довгий шлях від йолкі до сосни...
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24.06.2020 23:38 Відповісти
Страшно подумать, а победил бы Порошенко… Тоска-а!
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24.06.2020 21:11 Відповісти
https://censor.net/video_news/3204174/u_poluchateleyi_sotspomoschi_rojdayutsya_deti_nizkogo_kachestva_kotorye_toje_sadyatsya_na_gosudarstvennye
...
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24.06.2020 21:40 Відповісти
Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Життя флори і фауни сучасного політикуму в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1776
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24.06.2020 22:27 Відповісти
https://twitter.com/karakay67

https://twitter.com/karakay67 Юрій Каракай https://twitter.com/karakay67 @karakay67 https://twitter.com/karakay67/status/1275748584592416768 9 ч

«Валька (ображено).
А я тобі, дураку, і трєзвому б не дала! Ходить цілий день весь в гамні і шо-то вообража. ***** найшовся!» (Л. Подерев'янський)
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24.06.2020 23:18 Відповісти
Какой мерзкий вид у мужика
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25.06.2020 01:14 Відповісти
В Слуги інших не беруть.
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25.06.2020 13:22 Відповісти
А ти на Гладковського, Грановського подивись і найди, як кажуть, десять відмінностей. Це все одна шобла - ...бла. І не треба спекулювати патріотизмом. Ні Порошенко, ні Зеленський не змінили систему, а це була основна вимога народу на Майдані.
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29.06.2020 16:03 Відповісти
36 рочків. Нєлох. Голова партії. Робоча корабельна сосна.
Хто із названих тобою хоча би близько до цього стояв?
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30.06.2020 08:07 Відповісти
Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Життя флори і фауни сучасного політикуму в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3362
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26.06.2020 22:48 Відповісти
зебобик ,с таким пузом с корабельной сосной фиг управишься )))))
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24.06.2020 23:06 Відповісти
Не залізе на сосну з таким пузом.
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25.06.2020 08:29 Відповісти
Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Життя флори і фауни сучасного політикуму в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8792
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24.06.2020 23:25 Відповісти
А ще ж Рибніков повинен "пройтися", не обмине.
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25.06.2020 08:36 Відповісти
Глоссарий просто убил
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25.06.2020 12:56 Відповісти
Она тоже была корабельной берёзой и ведущей в https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1193700244315396&set=p.1193700244315396&type=3&av=100010262946037&eav=AfYS2jH-0kQElUtILRiWwO62eDdu0EX7ARvFPQFR4ZLNs9Fxj1lSbwPRI_p3WMC8sKM&__cft__[0]=AZUW1ZD1ATaPpnFWHrov5-_IVqlT9MJVn30GtB5qeLyh-qPxwLhxf1TbdFNjlE8fQVFDPB9e_cG-irksq37LRPT8Oukz45r694nscR1-*******************************************************************************************&__tn__=R]-R Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Життя флори і фауни сучасного політикуму в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6718
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25.06.2020 15:38 Відповісти
Суперовий гумор

Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Життя флори і фауни сучасного політикуму в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5571
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26.06.2020 13:13 Відповісти
Дебил ней власти, чем в Украине сейчас нет в мире.
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27.06.2020 14:52 Відповісти
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