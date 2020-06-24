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Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Життя флори і фауни сучасного політикуму в ФОТОжабах
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+88 Роман с камнем
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Летіли фури по дорозі,
На зелю срали із вікна.
Зелені слуги сосну гнули,
Вован гнусавив: "Баба-да!!" https://twitter.com/hashtag/SHO?src=hashtag_click #SHO
Все проблемы ВМФ решены?
Айкос - это что-то на подобие айфона, только в отечественном исполнении?
тоді всі об'єднаються проти зелі..
а до того гівнюкам нічого не зробиться
і зебіли виберуть Медведчука або Шарія
Останавливает в МаскцквЭ ГАЕц новенького 600-го мЭрина - за рулем Шикарная Валютная Проститутка-Содержантка.
ГАЕц спращивает : И что - много "члЭнов" нужно "облизать" -на такой мЭрин...
Ответ "Сосны" : Х@есос - это ты а я
"миньетчица", ой тьфу- по-сегоднешнему "Сосна" зЭ-команды...
Бросила ему на аСфальт зЭ-льоную 100 баксовую купюрю....., и поехала проводить 300 "встречь"...
https://twitter.com/skreporub Скрєпоруб https://twitter.com/skreporub @skreporub https://twitter.com/skreporub/status/1275667878797283335 14 ч
...цей довгий шлях від йолкі до сосни...
...
https://twitter.com/karakay67 Юрій Каракай https://twitter.com/karakay67 @karakay67 https://twitter.com/karakay67/status/1275748584592416768 9 ч
«Валька (ображено).
А я тобі, дураку, і трєзвому б не дала! Ходить цілий день весь в гамні і шо-то вообража. ***** найшовся!» (Л. Подерев'янський)
Хто із названих тобою хоча би близько до цього стояв?