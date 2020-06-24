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Понад пів сотні цінних предметів, які були вивезені з України в 1930-х і вважалися втраченими, виявили в оцифрованному фонді музею Москви. ФОТОрепортаж

Археолог і пам’яткознавець Тимур Бобровський знайшов у каталозі Державного історичного музею в Москві десятки дорогоцінних предметів з Києво-Печерського музею-заповідника, які в 1930-х роках були вивезені і вважалися втраченими.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

На створеному 2-3 роки тому сайті-каталозі Державного історичного музею Російської Федерації в Москві розміщуються фотографії експонатів, які зберігаються не тільки в експозиції, а й у фондах.

"У 2001 році відомий київський музейник Григорій Полюшко опублікував книгу "Втрачені скарби Лаврського музею", де навів архівні фотографії 30-х років, коли з Лаврського музею вилучали експонати у Держхран, до банку, під приводом, що музей у себе не може тримати коштовні речі. До того, у 20-х роках, ці речі були вилучені з ризниць багатьох київських церков і соборів. Але, насамперед, це були скарбниці Софійського собору й Успенського собору Києво-Печерської лаври", - розповів Бобровський.

За його словами, забрали тільки найкоштовніше. "Там є надзвичайно важливі для України речі, до яких були дотичні Петро Могила, Іван Мазепа, Київські митрополити та інші видатні діячі української історії. Переважно це панагії — нагрудні знаки, які носили митрополити. Усі вони всипані коштовним камінням. Одна з найкоштовніших речей — це митра Київського митрополита Гедеона (Святополка-Четвертинського) з ризниці Софійського собору, яка цілком зроблена із золота. Тому ці речі вилучили з українського музею і стиха передали московському", - зазначив археолог.

Він почав порівнювати фото з монографії та музею. Поки ідентифікували 57 предметів.

Там є речі ХVI-ХVIІ століть, зокрема прекрасна панагія Костянтина Острозького. Найдавніша річ, яку мені вдалось знайти — це золотий перстень ХІІІ століття зі склепу Вишгородської церкви. Найпізніші речі — з ХІХ століття, зокрема набір літургійного посуду 1814 року — дарунок він російського імператора Олександра І Київському митрополиту Серапіону Олександровському на честь перемоги над Наполеоном", - повідомив Бобровський.

Далі, на думку дослідника, в матеріалах мають розбиратися чиновники. Досвід повернення таких цінностей вже є - повернуто деякі мозаїки Михайлівського Золотоверхого собору, які у 30-ті роки вивезли в Росію.

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Понад пів сотні цінних предметів, які були вивезені з України в 1930-х і вважалися втраченими, виявили в оцифрованному фонді музею Москви 01
Понад пів сотні цінних предметів, які були вивезені з України в 1930-х і вважалися втраченими, виявили в оцифрованному фонді музею Москви 02
Понад пів сотні цінних предметів, які були вивезені з України в 1930-х і вважалися втраченими, виявили в оцифрованному фонді музею Москви 03
Понад пів сотні цінних предметів, які були вивезені з України в 1930-х і вважалися втраченими, виявили в оцифрованному фонді музею Москви 04
Понад пів сотні цінних предметів, які були вивезені з України в 1930-х і вважалися втраченими, виявили в оцифрованному фонді музею Москви 05

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Понад пів сотні цінних предметів, які були вивезені з України в 1930-х і вважалися втраченими, виявили в оцифрованному фонді музею Москви 06
Понад пів сотні цінних предметів, які були вивезені з України в 1930-х і вважалися втраченими, виявили в оцифрованному фонді музею Москви 07
Понад пів сотні цінних предметів, які були вивезені з України в 1930-х і вважалися втраченими, виявили в оцифрованному фонді музею Москви 08
Понад пів сотні цінних предметів, які були вивезені з України в 1930-х і вважалися втраченими, виявили в оцифрованному фонді музею Москви 09

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Понад пів сотні цінних предметів, які були вивезені з України в 1930-х і вважалися втраченими, виявили в оцифрованному фонді музею Москви 10
Понад пів сотні цінних предметів, які були вивезені з України в 1930-х і вважалися втраченими, виявили в оцифрованному фонді музею Москви 11
Понад пів сотні цінних предметів, які були вивезені з України в 1930-х і вважалися втраченими, виявили в оцифрованному фонді музею Москви 12
Понад пів сотні цінних предметів, які були вивезені з України в 1930-х і вважалися втраченими, виявили в оцифрованному фонді музею Москви 13
Понад пів сотні цінних предметів, які були вивезені з України в 1930-х і вважалися втраченими, виявили в оцифрованному фонді музею Москви 14
Фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy

Автор: 

історія (1071) москва (1247) музей (441) росія (65244)


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Топ коментарі
+74
иуды в своём стиле всю свою козлячию историю!
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24.06.2020 23:15
+70
#дидыжворовали
Ялта. 1945 год.
Сидят за столом Рузвельт, Черчилль и Сталин. Достает серебрянный портсигар Рузвельт, на нем написано:"Дорогому Родни от соратников по партии". Все в восторге. Потом достает золотой портсигар Черчилль, на нем написано: "Милому мужу от любящей жены". Под конец, Сталин достает платиновый портсигар с бриллиантами и драгоценными камнями, а на нем написано: "Александру Сергеевичу Пушкину от князя Вяземского
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24.06.2020 23:22
+69
кацапы мрази и воры!потомственные ворюги и рабы!
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24.06.2020 23:17
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забрали по браТські
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25.06.2020 06:56 Відповісти
так навіть головна ікона раша-паРаші - це чудова ікона, що викрадена з-під Києва першим прото-кацапом,напів-чуркою та бастардом андрєйкай богомєрзскім(пізніше кацапи оголосять його святим,як і сашу нєвскага, ще одну падлюку).

З цієї крадіжки і з спалення Києва за 80 років до монголів якраз і розпочинається анти-руський, антиукраїнська проект в Заліссі під назвою рассєя.

З цього і почали кацапи, з підлісті та з злодійства, своїх звичних справ.
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25.06.2020 07:05 Відповісти
И конечно же наше "правительство" в международный суд не подаст...
А тех дипломатов, которые могли бы что то начать делать для страны, Зебил бы сразу уволил (пример, украинский дипломат - Франция - Данон - Пореченков......).
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25.06.2020 07:22 Відповісти
кацапи, сволото, а де дорогоцінне каміння, куди ви його діли?

Понад півсотні цінних предметів, які були вивезені з України в 1930-х і вважалися втраченими, виявили в оцифрованному фонді музею Москви - Цензор.НЕТ 1393
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25.06.2020 07:40 Відповісти
рузькы свиньи только и могут воровать и убивать
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25.06.2020 09:06 Відповісти
РУЗГИЙ НАРОТ ********
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25.06.2020 09:28 Відповісти
Ворюги, брехуни і терористи. Це їх коротка характеристика. І вони не росіяни, вони- моксель, тартари, московити і хинови.
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25.06.2020 10:09 Відповісти
А чего ж не красть, если в результате совершенно дикого и бездумного выбора Зе у нас в стране рулят дерьмаки?
Да они сами все подадут кацапам на тарелочке с голубой каемочкой.
Что выбрали, то и имеем.
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25.06.2020 10:36 Відповісти
а сколько козацких боевых стягов,булав,оружия вывезено в их ермитаж...
все надо будет взад возвращать.
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25.06.2020 10:44 Відповісти
Когда красная армия(кстати это место Золотой овраг=Золотая площадь в Од(Аз)эрбэйджане) в 1920г вошла в Бахы(Смотрящий,Баку),то их руоводители напали на все древние могилы в Бакинской крепости,все открыли и своровали ,вплоть до рукописей.Кремлевские воры-все тащят всю жизнь,увидели уж.
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25.06.2020 11:05 Відповісти
Теж мені новина! Головна історична місія Росії-красти та грабувати. Це її суть. Вони умудрилися навіть вкрасти історію. До цього не додумався ніхто, крім кацапстану
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25.06.2020 11:47 Відповісти
Це так типово для москальських злодіїв!
Та й навіть на тому, шо москалі виставили, не вистачає деяких деталей.
Наприклад, ось тут відсутня деталь з камінцем (знизу, посередині)...

Понад пів сотні цінних предметів, які були вивезені з України в 1930-х і вважалися втраченими, виявили в оцифрованному фонді музею Москви - Цензор.НЕТ 8932
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25.06.2020 11:47 Відповісти
І тут так само...

Понад пів сотні цінних предметів, які були вивезені з України в 1930-х і вважалися втраченими, виявили в оцифрованному фонді музею Москви - Цензор.НЕТ 9325
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25.06.2020 11:48 Відповісти
Вось так яны зямлiцы суседзяу прыхвацiлi шмат. Iм усё роуна што спи.....ть. Абы спи...ть.
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25.06.2020 11:47 Відповісти
Кто бы сомневался...
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25.06.2020 13:56 Відповісти
Понад пів сотні цінних предметів, які були вивезені з України в 1930-х і вважалися втраченими, виявили в оцифрованному фонді музею Москви - Цензор.НЕТ 3905
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25.06.2020 14:26 Відповісти
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