Понад пів сотні цінних предметів, які були вивезені з України в 1930-х і вважалися втраченими, виявили в оцифрованному фонді музею Москви. ФОТОрепортаж

Археолог і пам’яткознавець Тимур Бобровський знайшов у каталозі Державного історичного музею в Москві десятки дорогоцінних предметів з Києво-Печерського музею-заповідника, які в 1930-х роках були вивезені і вважалися втраченими.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

На створеному 2-3 роки тому сайті-каталозі Державного історичного музею Російської Федерації в Москві розміщуються фотографії експонатів, які зберігаються не тільки в експозиції, а й у фондах.

"У 2001 році відомий київський музейник Григорій Полюшко опублікував книгу "Втрачені скарби Лаврського музею", де навів архівні фотографії 30-х років, коли з Лаврського музею вилучали експонати у Держхран, до банку, під приводом, що музей у себе не може тримати коштовні речі. До того, у 20-х роках, ці речі були вилучені з ризниць багатьох київських церков і соборів. Але, насамперед, це були скарбниці Софійського собору й Успенського собору Києво-Печерської лаври", - розповів Бобровський.

За його словами, забрали тільки найкоштовніше. "Там є надзвичайно важливі для України речі, до яких були дотичні Петро Могила, Іван Мазепа, Київські митрополити та інші видатні діячі української історії. Переважно це панагії — нагрудні знаки, які носили митрополити. Усі вони всипані коштовним камінням. Одна з найкоштовніших речей — це митра Київського митрополита Гедеона (Святополка-Четвертинського) з ризниці Софійського собору, яка цілком зроблена із золота. Тому ці речі вилучили з українського музею і стиха передали московському", - зазначив археолог.

Він почав порівнювати фото з монографії та музею. Поки ідентифікували 57 предметів.

Там є речі ХVI-ХVIІ століть, зокрема прекрасна панагія Костянтина Острозького. Найдавніша річ, яку мені вдалось знайти — це золотий перстень ХІІІ століття зі склепу Вишгородської церкви. Найпізніші речі — з ХІХ століття, зокрема набір літургійного посуду 1814 року — дарунок він російського імператора Олександра І Київському митрополиту Серапіону Олександровському на честь перемоги над Наполеоном", - повідомив Бобровський.

Далі, на думку дослідника, в матеріалах мають розбиратися чиновники. Досвід повернення таких цінностей вже є - повернуто деякі мозаїки Михайлівського Золотоверхого собору, які у 30-ті роки вивезли в Росію.

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Фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy