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Новини Фото ДТП
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Вантажівка і мікроавтобус з вуликами зіткнулися в Дніпрі, загинули чоловік і дитина, - ДСНС. ВIДЕО камер спостереження

Унаслідок ДТП у Дніпрі загинув чоловік і постраждали двоє дітей, пізніше хлопчик 2006 року народження помер у лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

25-го червня о 04:16 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на перехресті проспекту Слобожанського та вулиці Байкальській Індустріального району міста Дніпро. Попередньо встановлено, що сталося зіткнення двох автомобілів, а саме: Mercedes-Benz Vito, який перевозив вулики з бджолами, та вантажівки DAF, завантаженої піском.

Під час зіткнення вантажівка перекинулася на бік та перегородила проїжджу частину вулиці. Внаслідок зіткнення на місці загинув водій мікроавтобусу - чоловік, 1969 року народження та постраждали два хлопчики 2006 та 2007 років народження. Постраждалих дітей з різними травмами госпіталізовано. Пізніше лікарі підтвердили, що хлопчик 2006 року народження помер у лікарні.

За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка з понівеченого автомобіля. З проїжджої частини дороги змито паливно-мастильні матеріали. Також співробітники аварійно-рятувальної частини зібрали рій бджіл у поліетиленові мішки, вивезли за межи міста та випустили у навколишнє середовище. Співробітники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди.

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Вантажівка і мікроавтобус з вуликами зіткнулися в Дніпрі, загинули чоловік і дитина, - ДСНС 01
Вантажівка і мікроавтобус з вуликами зіткнулися в Дніпрі, загинули чоловік і дитина, - ДСНС 02

Автор: 

діти (5079) Дніпро (3281) ДТП (4470)


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Топ коментарі
+9
В Днепре камеры автофиксации не работают. При 50 км.час. такого бы не случилось! Царствие Небесное погибшим...
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25.06.2020 09:15
+8
Вбили пасічника. Земля пухом тому, хто лікував медом і медовими ліками людей.
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25.06.2020 09:34
+7
Vito тупо на красный ехал...
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25.06.2020 10:19
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В Днепре камеры автофиксации не работают. При 50 км.час. такого бы не случилось! Царствие Небесное погибшим...
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25.06.2020 09:15 Відповісти
Краштесты проводятся на скорости 55км/ч.
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25.06.2020 11:20 Відповісти
На краштестах блоки и столбы могут затормозить?
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25.06.2020 11:43 Відповісти
Разжевать? На краштестах создают реальные ситуации, боковой удар,лобовой и частично-лобовой удары.
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25.06.2020 12:04 Відповісти
Если бы авто ехали с разрешенной скоростью, то водилы в здравом уме и с нормальным зрением успели бы затормозить до минимальных, не опасных скоростей- что тут непонятного? И по крайней мере не было бы таких последствий. И ПРИ ЧЕМ тут вообще краштесты?
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25.06.2020 12:21 Відповісти
Ты едешь 50 км/ч на зелёный, а второй пересекает перекресток на красный свет со скоростью 50 км/ч., тот кто пересекал на красный погибнет, а ты сядешь за то, что не предвидел ситуацию и не смог избежать аварии. Надеюсь ты понял, что боковой удар это смерть и она может наступить при скорости 50 км/ч.
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25.06.2020 13:15 Відповісти
Корсунский , камеры ( камера ) в Днепре работала в одном месте , напротив автовокзала , на столбе ( опоре ) который впритык к тролейбусной остановке , как сейчас не знаю , но мы попались ( да и не только мы ) , ну а по городу да - не работают ( не включили ) , бо маршрутчики против
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25.06.2020 18:43 Відповісти
Как можна с детьми так оплошно ехать ?
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25.06.2020 09:21 Відповісти
А Вы уже в курсе кто нарушал ПДД ?
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25.06.2020 09:34 Відповісти
А зачем? Главное побыстрей помахать пальцами по клавиатуре и с довольным видом отдохнуть.
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25.06.2020 09:35 Відповісти
видно что пасечник херачил с детьми на большой скорости... понятно 4 утра... но **** куда ті прилетел так бістро ? на тот свет вот ответ, ехал позавчера на перевале такое же видел... летело оно на тот свет на жигулях в ливень....
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25.06.2020 13:46 Відповісти
ну я так понял, что если это было не так, то извинишься?

я не оправдываю, но могло быть всякое, в т.ч. что там скажут по правилам - как перевозить жуков и прочих комаров
то есть возможно он и нарушил раз 5 все позиции, но не сказано - кто нарушил. то есть интересно, если например его ударил в лоб грузовик, то кто виновен то?
а если грузовиком управлял нетрезвый, но пасечник нарушил все что можно по перевозке, но ехал по правилам?
обоюдка? или как? я не адвокат, просто тут сразу кидают вину на погибших. нюансы, нюансы. Адвокаты из-за нюансов покупают себе "заграницей" "маетки".
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25.06.2020 13:58 Відповісти
вод. мерса (4 утра, житель соседней запорожской..) выехал на главную на красный..- вод.груза шел на свой зеленый...= вот и итог....(((
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25.06.2020 16:09 Відповісти
ну даже если написали, нам писали даже что "кое-кто" застрелился, но руки были скованы.

и даже если выехал - я ниже написал - несколько причин могло быть. так что иногда логически мыслить надо.
напишут даже что "нло" все сделал, а в реальности не так.
так и тут - если кто-то за рулем загнулся и не мог рулить - то это несч. случ.
Кстати, за Ефремова Невзоров сказал что несч. случ. - в коментах нехило его обосрали. Стареет Глебыч
И кстати да, можно было сказать что возможно подсыпали(бывает) что-то или как-то так.
Но тут х.з. - более реально что водитель не особо был виновен. Правда "экспертиза" зависит от того кому надо что-то(если "кто-то" при бабле)
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25.06.2020 16:22 Відповісти
є відео, нижче виклали посилання, там все очевидно
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25.06.2020 10:47 Відповісти
вод.вито выехал на главную на красный...= 4 утра, не местный...((( погиб сам, и один из его мальчишек...(((
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25.06.2020 16:04 Відповісти
кто нарушал? глаза разуй, на видео же видно светофор! возможны варианты, но на перпендикулярных точно зеленого не должно быть.
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26.06.2020 10:21 Відповісти
а ты там был? может приступ, может неполадка, может грузовик виноват, может пчелы прорвались из улья, может подрезали - не, главное "справедливо возмутиться" и/или с умным видом пожелать какого-то там "царства"(пофиг что погибшие может не были из стада)
качество комментаторов просто "высший сорт".
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25.06.2020 09:34 Відповісти
А ты там был? А ты сам эксперт? А где документы с мокрой печатью?
Привыкли гасать даже в городе за сотню, ещё и других оправдывают. Ехал бы 60 - последствия были бы попроще, ибо действует квадрат скорости - в два раза больше, в четыре хуже.
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25.06.2020 21:34 Відповісти
ты не тут "живешь"?
мог бы понять что запишут даже что ..... да ладно, типо сам не знаешь
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25.06.2020 21:48 Відповісти
Да, я ТУТ живу. В этой стране. И таких как этот: _купил машину_я ж не на велике_меньше сотни не езжу_зато иконка на торпедо_ вижу каждый день. И таких мне не жалко. Через кресты каждые сто метров переступаю спокойно. А вот окружающих действительно жалко.
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25.06.2020 21:53 Відповісти
ммм, я вот подумал - если т.н. "хиромантия" - правда, то можно "пробить", совковое слово, ну, проверить сотни людей = знаешь что будет приблизительно.
ну, я это так, просто почитал раньше и думаю что это правда.

т.е. на выходе мы получаем - где и в каком городе напр мужиков погибнет много(война) и т.д.,
просто так подумал читая новости.
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25.06.2020 22:04 Відповісти
Почему нет учета количества аварий по учебным организациям, которые выдали права. Когда уже понесут ответственность те, кто выдал этим неучам права. Когда уже будут не только выписывать символические штрафы, но отбирать права, автомобиль, как средство убийсв.
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25.06.2020 09:32 Відповісти
Вбили пасічника. Земля пухом тому, хто лікував медом і медовими ліками людей.
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25.06.2020 09:34 Відповісти
Мёд это отрыжка насекомых, обожравшихся выделений половых органов растений.
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25.06.2020 10:00 Відповісти
А ты чья?
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26.06.2020 05:51 Відповісти
У тебя есть другое определение?
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26.06.2020 14:16 Відповісти
сам себе вбив, проїхавши на червоний, нажаль і дитину прихопив (((
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25.06.2020 10:47 Відповісти
меньше ********* - легче нормальньім дьішать
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25.06.2020 17:35 Відповісти
Цензор, проспект называется Слобожанский...
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25.06.2020 10:15 Відповісти
Vito тупо на красный ехал...
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25.06.2020 10:19 Відповісти
Да, по видео видно, что Vito на красный ехал. Отвлекся за рулем и такие печальные последствия
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25.06.2020 10:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=pp3UIsdcqNQ&feature=emb_logo
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25.06.2020 10:20 Відповісти
Заснул за рулём.Даже не тормозил пасечник.
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25.06.2020 10:30 Відповісти
Заголовок написан так, будто они от пчелиных укусов погибли.
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25.06.2020 11:04 Відповісти
Что между прочим, тоже могло произойти. Мой отец как то уронил один улей при переноске, так что он треснул и развалился. Так пока он сбежал от пчёл, его больше 150 штук успело ужалить. А тут целый прицеп... Как они никого не зажалили на улице?!
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25.06.2020 18:39 Відповісти
Як що Бус їхав на червоний то він винен.
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25.06.2020 13:21 Відповісти
На червоний. Там добре на відео видно як для пішоходів горів, і в момент дтп почав миготіти зелений світлофор по обом кінцям перехрестя через вулицю якою рухався віто.
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25.06.2020 19:38 Відповісти
Горький мед...
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25.06.2020 15:13 Відповісти
От куди воно дебільне летіло?! Ладно сам себе угробив, а так ще й дитину одну іншу покалічив. А бджоли, бджоли за що постраждали, де їм тепер прихистку шукати?!
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25.06.2020 16:16 Відповісти
простите..., но на видое ясно видно что горит ЗЕЛЕНЫЕ обеим машинам??!
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25.06.2020 16:21 Відповісти
нет такого.
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25.06.2020 17:14 Відповісти
ото зеленое, шо мигает в верхнем левом углу - то не светофор, то зеленый светящийся крестик на аптеке
https://www.google.com.ua/maps/@48.5189142,35.0803412,3a,75y,295.57h,90.5t/data=!3m6!1e1!3m4!1s-EL0DjNAiEmubcTV5sMu4A!2e0!7i13312!8i6656?hl=uk карта
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25.06.2020 18:28 Відповісти
То пішоходні світлофори. З обох сторін перехрестя. Якраз після дтп перемикатися на червоне.
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25.06.2020 19:39 Відповісти
А ні. Зліва кадру дійсно знак аптеки. Справа світлофори.
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25.06.2020 19:42 Відповісти
Фура на зеленый...Куда летело чудо с пчелками???
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25.06.2020 21:40 Відповісти
 
 