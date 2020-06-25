Вантажівка і мікроавтобус з вуликами зіткнулися в Дніпрі, загинули чоловік і дитина, - ДСНС. ВIДЕО камер спостереження
Унаслідок ДТП у Дніпрі загинув чоловік і постраждали двоє дітей, пізніше хлопчик 2006 року народження помер у лікарні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
25-го червня о 04:16 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на перехресті проспекту Слобожанського та вулиці Байкальській Індустріального району міста Дніпро. Попередньо встановлено, що сталося зіткнення двох автомобілів, а саме: Mercedes-Benz Vito, який перевозив вулики з бджолами, та вантажівки DAF, завантаженої піском.
Під час зіткнення вантажівка перекинулася на бік та перегородила проїжджу частину вулиці. Внаслідок зіткнення на місці загинув водій мікроавтобусу - чоловік, 1969 року народження та постраждали два хлопчики 2006 та 2007 років народження. Постраждалих дітей з різними травмами госпіталізовано. Пізніше лікарі підтвердили, що хлопчик 2006 року народження помер у лікарні.
За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка з понівеченого автомобіля. З проїжджої частини дороги змито паливно-мастильні матеріали. Також співробітники аварійно-рятувальної частини зібрали рій бджіл у поліетиленові мішки, вивезли за межи міста та випустили у навколишнє середовище. Співробітники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди.
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я не оправдываю, но могло быть всякое, в т.ч. что там скажут по правилам - как перевозить жуков и прочих комаров
то есть возможно он и нарушил раз 5 все позиции, но не сказано - кто нарушил. то есть интересно, если например его ударил в лоб грузовик, то кто виновен то?
а если грузовиком управлял нетрезвый, но пасечник нарушил все что можно по перевозке, но ехал по правилам?
обоюдка? или как? я не адвокат, просто тут сразу кидают вину на погибших. нюансы, нюансы. Адвокаты из-за нюансов покупают себе "заграницей" "маетки".
и даже если выехал - я ниже написал - несколько причин могло быть. так что иногда логически мыслить надо.
напишут даже что "нло" все сделал, а в реальности не так.
так и тут - если кто-то за рулем загнулся и не мог рулить - то это несч. случ.
Кстати, за Ефремова Невзоров сказал что несч. случ. - в коментах нехило его обосрали. Стареет Глебыч
И кстати да, можно было сказать что возможно подсыпали(бывает) что-то или как-то так.
Но тут х.з. - более реально что водитель не особо был виновен. Правда "экспертиза" зависит от того кому надо что-то(если "кто-то" при бабле)
качество комментаторов просто "высший сорт".
Привыкли гасать даже в городе за сотню, ещё и других оправдывают. Ехал бы 60 - последствия были бы попроще, ибо действует квадрат скорости - в два раза больше, в четыре хуже.
мог бы понять что запишут даже что ..... да ладно, типо сам не знаешь
ну, я это так, просто почитал раньше и думаю что это правда.
т.е. на выходе мы получаем - где и в каком городе напр мужиков погибнет много(война) и т.д.,
просто так подумал читая новости.
https://www.google.com.ua/maps/@48.5189142,35.0803412,3a,75y,295.57h,90.5t/data=!3m6!1e1!3m4!1s-EL0DjNAiEmubcTV5sMu4A!2e0!7i13312!8i6656?hl=uk карта