Вантажівка і мікроавтобус з вуликами зіткнулися в Дніпрі, загинули чоловік і дитина, - ДСНС. ВIДЕО камер спостереження

Унаслідок ДТП у Дніпрі загинув чоловік і постраждали двоє дітей, пізніше хлопчик 2006 року народження помер у лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

25-го червня о 04:16 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на перехресті проспекту Слобожанського та вулиці Байкальській Індустріального району міста Дніпро. Попередньо встановлено, що сталося зіткнення двох автомобілів, а саме: Mercedes-Benz Vito, який перевозив вулики з бджолами, та вантажівки DAF, завантаженої піском.

Під час зіткнення вантажівка перекинулася на бік та перегородила проїжджу частину вулиці. Внаслідок зіткнення на місці загинув водій мікроавтобусу - чоловік, 1969 року народження та постраждали два хлопчики 2006 та 2007 років народження. Постраждалих дітей з різними травмами госпіталізовано. Пізніше лікарі підтвердили, що хлопчик 2006 року народження помер у лікарні.

За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка з понівеченого автомобіля. З проїжджої частини дороги змито паливно-мастильні матеріали. Також співробітники аварійно-рятувальної частини зібрали рій бджіл у поліетиленові мішки, вивезли за межи міста та випустили у навколишнє середовище. Співробітники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди.

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