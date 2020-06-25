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Сійярто приїхав на перше за сім років засідання україно-угорської комісії, - Кулеба. ФОТОрепортаж

Сьогодні в Києві почалося четверте засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва під головуванням міністрів закордонних справ України та Угорщини

Про це в Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий вітати угорського колегу Петера Сійярто у Києві сьогодні. Ми відновлюємо засідання Спільної українсько-угорської міжурядової економічної комісії, яка не збиралася майже 7 років. Час розблокувати справжній потенціал економічного співробітництва України і Угорщини", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 28 вересня 2017 року набув чинності закон України "Про освіту", який, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін двома і більше мовами - державною, англійською, іншими офіційними мовами ЄС. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською мовою в окремих класах (групах) комунальних закладах дошкільної та початкової освіти.

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Міністерство закордонних справ Угорщини заявило про намір країни блокувати зближення України і ЄС через закон про освіту.

Пізніше Верховна Рада продовжила до 2023 року можливість представникам національних меншин здобувати середню освіту мовою відповідної нацменшини з поступовим переходом на українську мову. Відповідну поправку народні депутати врахували, ухвалюючи в квітні 2019 року Закон про функціонування української мови як державної.

В ухваленому в січні 2020 року новому законі про повну загальну середню освіту передбачено три моделі вивчення української мови в школах, що є результатом деталізації положень закону "Про освіту".

Сійярто приїхав на перше за сім років засідання україно-угорської комісії, - Кулеба 01
Сійярто приїхав на перше за сім років засідання україно-угорської комісії, - Кулеба 02
Сійярто приїхав на перше за сім років засідання україно-угорської комісії, - Кулеба 03
Сійярто приїхав на перше за сім років засідання україно-угорської комісії, - Кулеба 04

Автор: 

Угорщина (2285) Кулеба Дмитро (3604) Сійярто Петер (355)


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Топ коментарі
+15
Чем на этот раз зеленые торговать будут? Территорией?
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25.06.2020 10:41
+10
Сійярто приїхав на перше за сім років засідання україно-угорської комісії, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7119
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25.06.2020 10:58
+9
А чем еще... каждый понемногу откусит, благодаря тупорылым зебилам. Но виноват будет петя - естественно.
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25.06.2020 10:45
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Чем на этот раз зеленые торговать будут? Территорией?
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25.06.2020 10:41 Відповісти
А чем еще... каждый понемногу откусит, благодаря тупорылым зебилам. Но виноват будет петя - естественно.
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25.06.2020 10:45 Відповісти
Сійярто приїхав на перше за сім років засідання україно-угорської комісії, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7119
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25.06.2020 10:58 Відповісти
навіть яник слав їх нах.. та ці вилупки з радістью стали на коліна
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25.06.2020 10:58 Відповісти
Ищите точки обьединения-надеюсь он не кгбшная проститутка типа шредера
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25.06.2020 12:45 Відповісти
Чувствует,что может поживиться уступками Организма?
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25.06.2020 10:42 Відповісти
Було б чим пишатися неповносправному Кулебі...
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25.06.2020 10:43 Відповісти
типовий ******
зедрисня вже опустилося, що лиже сраку такому лайну
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25.06.2020 10:43 Відповісти
Интересно, почему 7 лет не собиралась?Вот уж воистину, "при Порошенко такого не было".
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25.06.2020 10:44 Відповісти
******* сияют. Дождались своего. Лед тронулся, мля.
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25.06.2020 10:46 Відповісти
Насколько нужно быть тупорылым зебилом, чтобы не понимать зачем он приехал... Главзебил вам уже закончил эпоху бедности и кумовства, эти тоже закончат какие-то территории под шумок.
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25.06.2020 10:48 Відповісти
Dancing with strangers
Fighting with friends (c)

Плюнули в верного союзника Канаду. Обнимашки с ************ мадьярами. Блестящая внешняя политика.
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25.06.2020 10:52 Відповісти
звісно, хто ще може приїхати, окрім чергового випускника московського вишу кгб...
а мід у нас теж рабоча корабельна сосна
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25.06.2020 10:52 Відповісти
Так глядишь и ***** приедет впервые за сколько-то лет. Победа дипломатии епта...
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25.06.2020 10:59 Відповісти
Не, к Х9йлу на коленях ползти будут по кремлю. А Лавров таки следующий, план капитуляции подписывать привезет
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25.06.2020 11:13 Відповісти
Чогось одразу згадується фільм "пригоди Шуріка...". Та відадуть ті землі. А потім ще москалі зелені підтянуться. Саме те покрамсати Україну.
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25.06.2020 11:18 Відповісти
давайте называть вещи своими именами: данное заседение - это прелюдия к капитуляции Украины перез мадярскими свинособаками.
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25.06.2020 12:00 Відповісти
 
 