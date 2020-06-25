Сійярто приїхав на перше за сім років засідання україно-угорської комісії, - Кулеба. ФОТОрепортаж
Сьогодні в Києві почалося четверте засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва під головуванням міністрів закордонних справ України та Угорщини
Про це в Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Радий вітати угорського колегу Петера Сійярто у Києві сьогодні. Ми відновлюємо засідання Спільної українсько-угорської міжурядової економічної комісії, яка не збиралася майже 7 років. Час розблокувати справжній потенціал економічного співробітництва України і Угорщини", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, 28 вересня 2017 року набув чинності закон України "Про освіту", який, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін двома і більше мовами - державною, англійською, іншими офіційними мовами ЄС. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською мовою в окремих класах (групах) комунальних закладах дошкільної та початкової освіти.
Міністерство закордонних справ Угорщини заявило про намір країни блокувати зближення України і ЄС через закон про освіту.
Пізніше Верховна Рада продовжила до 2023 року можливість представникам національних меншин здобувати середню освіту мовою відповідної нацменшини з поступовим переходом на українську мову. Відповідну поправку народні депутати врахували, ухвалюючи в квітні 2019 року Закон про функціонування української мови як державної.
В ухваленому в січні 2020 року новому законі про повну загальну середню освіту передбачено три моделі вивчення української мови в школах, що є результатом деталізації положень закону "Про освіту".
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зедрисня вже опустилося, що лиже сраку такому лайну
Fighting with friends (c)
Плюнули в верного союзника Канаду. Обнимашки с ************ мадьярами. Блестящая внешняя политика.
а мід у нас теж рабоча корабельна сосна