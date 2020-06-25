9065 машин, що порушили паркування, евакуювали за три місяці в Києві: сума штрафів - 4,93 млн. ІНФОГРАФІКА
За другий квартал цього року Інспекція з паркування евакуювала в Києві 9065 транспортних засобів, які істотно перешкоджали руху транспорту.
Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА, передає Цензор.НЕТ.
Інспекторами з паркування за цей період винесено 9700 постанов на суму 4,93 млн грн.
Найбільше порушників штрафували за паркування автомобіля на пішохідному переході - 49% від загальної кількості постанов. Серед інших - на виїздах із прилеглих територій - 12%, на смузі громадського транспорту - 15%, на перехрестях - 5%, на зупинках громадського транспорту - 4% тощо.
Топ коментарі
+4 Small Jerboa
показати весь коментар25.06.2020 11:31
+3 Artem Komisarenko #429383
показати весь коментар25.06.2020 11:41
+2 Danis Nielsen
показати весь коментар25.06.2020 11:30
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Так для этого нужно сколько средств затратить . Эвакуатор , люди , штраф площадка, там люди . Я в шоке
Штраф выписали на месте и зачем эвакуировать автомобиль ? 😡
В Дании одна русская писала в фейсбуке, что она парковучную линию переехала на 5 сантиметров и так оставила машину .
Ее сразу 100 € штрафа .
Будет она другой раз правильно парковаться или ещё раз платит 100 € ?
Это и есть цивилизованное решение культурного паркование автомобиля ? 🙂
Теперь всегда помнить.😂😂😂
В Дании одна русская писала в фейсбуке, что она парковучную линию переехала на 5 сантиметров и так оставила машину .
Ее сразу 100 € штрафа .
Будет она другой раз правильно парковаться или ещё раз платит 100 € ?
Это и есть цивилизованное решение культурного паркование автомобиля ? 🙂
Стоят уже больше года.
Никто их эвакуировать не спешит.