9065 машин, що порушили паркування, евакуювали за три місяці в Києві: сума штрафів - 4,93 млн. ІНФОГРАФІКА

За другий квартал цього року Інспекція з паркування евакуювала в Києві 9065 транспортних засобів, які істотно перешкоджали руху транспорту.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА, передає Цензор.НЕТ.

Інспекторами з паркування за цей період винесено 9700 постанов на суму 4,93 млн грн.

Найбільше порушників штрафували за паркування автомобіля на пішохідному переході - 49% від загальної кількості постанов. Серед інших - на виїздах із прилеглих територій - 12%, на смузі громадського транспорту - 15%, на перехрестях - 5%, на зупинках громадського транспорту - 4% тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У квітні за неправильне паркування в Києві виписали штрафів на суму понад 2 млн грн, - Кличко