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9065 машин, що порушили паркування, евакуювали за три місяці в Києві: сума штрафів - 4,93 млн. ІНФОГРАФІКА

9065 машин, що порушили паркування, евакуювали за три місяці в Києві: сума штрафів - 4,93 млн. ІНФОГРАФІКА

За другий квартал цього року Інспекція з паркування евакуювала в Києві 9065 транспортних засобів, які істотно перешкоджали руху транспорту.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА, передає Цензор.НЕТ.

Інспекторами з паркування за цей період винесено 9700 постанов на суму 4,93 млн грн.

Найбільше порушників штрафували за паркування автомобіля на пішохідному переході - 49% від загальної кількості постанов. Серед інших - на виїздах із прилеглих територій - 12%, на смузі громадського транспорту - 15%, на перехрестях - 5%, на зупинках громадського транспорту - 4% тощо.

9065 машин, що порушили паркування, евакуювали за три місяці в Києві: сума штрафів - 4,93 млн 01

9065 машин, що порушили паркування, евакуювали за три місяці в Києві: сума штрафів - 4,93 млн 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": У квітні за неправильне паркування в Києві виписали штрафів на суму понад 2 млн грн, - Кличко

Автор: 

КМДА (2372) Київ (19517) паркування (292) штраф (1866)


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Топ коментарі
+4
Каждый день на работу приезжаю мимо брошенных развалюх.
Стоят уже больше года.
Никто их эвакуировать не спешит.
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25.06.2020 11:31
+3
А штраф майданчик приватний, належить якимсь примусорьонним типам. З цим боровся ще ДК за часів Януковича. Але лідери ДК зараз на еміграції, політпритулок в штатах отримали, а Рюкзакян продовжує стари схеми.
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25.06.2020 11:41
+2
Дебилизм у Украине только крепчает. Посмотрите дебили как это делают люди .
Штраф выписали на месте и зачем эвакуировать автомобиль ? 😡
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25.06.2020 11:30
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А парковки пытались сделать или все же штрафы выгодней для пополнения бюджета ?
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25.06.2020 11:23 Відповісти
нечего на своих тазиках за мороженкой в центр города переться ,для этого метро есть с платными стоянками возле них
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25.06.2020 11:33 Відповісти
Мусоробот? Яке метро в карантин!
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25.06.2020 11:39 Відповісти
скопи денег и съезди на экскурсию в Киев и посмотри сколько авто в киеве при работающем метро. по накупают автохлама и прется и жук и жаба в центр.
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25.06.2020 11:54 Відповісти
Цена нескольких серьёзных внедорожников. Смешно.
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25.06.2020 11:24 Відповісти
Какой же совдеповский дебилизм , что бы за парковку эвакуировать машину . Это просто пипец .
Так для этого нужно сколько средств затратить . Эвакуатор , люди , штраф площадка, там люди . Я в шоке
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25.06.2020 11:26 Відповісти
Сколько людей обслуживает один эвакуированный автомобиль ?
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25.06.2020 11:27 Відповісти
Дебилизм у Украине только крепчает. Посмотрите дебили как это делают люди .
Штраф выписали на месте и зачем эвакуировать автомобиль ? 😡
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25.06.2020 11:30 Відповісти
Инспекция по парковке эвакуировала в Киеве 9065 транспортных средств, которые существенно препятствовали движению транспортных средсв.там руськім язіком написано зачем. лы ты по руські не нанімаєшь?
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25.06.2020 11:36 Відповісти
Штраф выписываешь на месте .
В Дании одна русская писала в фейсбуке, что она парковучную линию переехала на 5 сантиметров и так оставила машину .
Ее сразу 100 € штрафа .
Будет она другой раз правильно парковаться или ещё раз платит 100 € ?
Это и есть цивилизованное решение культурного паркование автомобиля ? 🙂
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25.06.2020 11:37 Відповісти
В Дании есть такие парковки по часам , там можно парковаться бесплатно час или 2 . В каждой машине в Дании на лобовом стекле есть часы , и когда приезжаешь на такую парковку , надо поставить время ,в которое ты стал на парковку и там например 2 часа бесплатно. Моя жена приехала на такую парковку возле магазина и забила поставить время на часах . Пошла купила продуктов, выходит с магазина и тут сюрприз в 100 € .
Теперь всегда помнить.😂😂😂
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25.06.2020 11:48 Відповісти
Экипаж из 2-х человек.
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25.06.2020 11:32 Відповісти
В Дании один человек решат все парковку . Пришёл, если машина не правильно запакована , выписал штраф, положил за ветерачку стёкла и все . Зачем в этом должны участвовать 150 людей? Где экономия ?
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25.06.2020 11:41 Відповісти
Это такой вид заработка. Ещё и машины грабят на штрафплощадках.
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25.06.2020 11:46 Відповісти
Цивилизациия 💪✌️🤣
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25.06.2020 11:49 Відповісти
Таки да. Менталитет у 73% на уровне пещерного совка.
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25.06.2020 12:04 Відповісти
а как по другому если там улицы узкие и машины еще и на тротуарах ставят и не пройти пешеходам ни проехать службам и это еще не говоря про зеленые зоны !!!
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25.06.2020 11:29 Відповісти
Штраф выписываешь на месте .
В Дании одна русская писала в фейсбуке, что она парковучную линию переехала на 5 сантиметров и так оставила машину .
Ее сразу 100 € штрафа .
Будет она другой раз правильно парковаться или ещё раз платит 100 € ?
Это и есть цивилизованное решение культурного паркование автомобиля ? 🙂
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25.06.2020 11:36 Відповісти
Так кроме штарфа еще и штрафплощадку оплатишь. Всё окупится с лихвой.
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25.06.2020 11:36 Відповісти
А штраф майданчик приватний, належить якимсь примусорьонним типам. З цим боровся ще ДК за часів Януковича. Але лідери ДК зараз на еміграції, політпритулок в штатах отримали, а Рюкзакян продовжує стари схеми.
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25.06.2020 11:41 Відповісти
Какой-то чиновник заработал на эвакуации заработал и занёс наверх.
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25.06.2020 11:27 Відповісти
Каждый день на работу приезжаю мимо брошенных развалюх.
Стоят уже больше года.
Никто их эвакуировать не спешит.
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25.06.2020 11:31 Відповісти
МЫЗДОБУЛЫ? ЦЕПЕРЕМОГА!!!!
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25.06.2020 11:47 Відповісти
 
 