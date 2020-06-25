10 кг пластиду, тротилові шашки та електродетонатори: на Харківщині затримали чоловіка під час продажу партії вибухівки. ФОТОрепортаж

На Харківщині поліцейські затримали чоловіка під час продажу 10 кг пластиду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Під час проведення профілактичних заходів оперативники управління стратегічних розслідувань у Харківській області викрили канал збуту вибухових речовин та пристроїв. Йдеться про продаж пластиду, тротилу та детонаторів.

Надалі оперативники та слідчі в межах кримінального провадження встановили особу, яка налагодила канал збуту.

Так, у середу, 24 червня, співробітники управління стратегічних розслідувань у Харківській області, слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва військової прокуратури Харківського гарнізону спільно із СБУ затримали чоловіка під час продажу партії вибухівки. Зокрема, тротилових шашок загальною вагою 1,5 кг, 10 кг пластиду та електродетонатори. З метою уникнення відповідальності одержані за продаж гроші обміняв у пункті обміну валют на 800 євро.

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Раніше правоохоронці задокументували факт збуту ним детонаторів, пластиду та тротилу на суму 500 доларів США. Проведено експертне дослідження.



Фото: сайт поліції

Після завершення процесуальних заходів чоловікові буде повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.