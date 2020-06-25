УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12694 відвідувача онлайн
Новини Фото Силовики
2 526 5

10 кг пластиду, тротилові шашки та електродетонатори: на Харківщині затримали чоловіка під час продажу партії вибухівки. ФОТОрепортаж

На Харківщині поліцейські затримали чоловіка під час продажу 10 кг пластиду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Під час проведення профілактичних заходів оперативники управління стратегічних розслідувань у Харківській області викрили канал збуту вибухових речовин та пристроїв. Йдеться про продаж пластиду, тротилу та детонаторів.

Надалі оперативники та слідчі в межах кримінального провадження встановили особу, яка налагодила канал збуту.

10 кг пластиду, тротилові шашки та електродетонатори: на Харківщині затримали чоловіка під час продажу партії вибухівки 01

Так, у середу, 24 червня, співробітники управління стратегічних розслідувань у Харківській області, слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва військової прокуратури Харківського гарнізону спільно із СБУ затримали чоловіка під час продажу партії вибухівки. Зокрема, тротилових шашок загальною вагою 1,5 кг, 10 кг пластиду та електродетонатори. З метою уникнення відповідальності одержані за продаж гроші обміняв у пункті обміну валют на 800 євро.

Також дивіться: Черкащанин у салоні автомобіля вирішив показати товаришеві саморобну вибухівку, вона здетонувала - обох чоловіків госпіталізували, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

10 кг пластиду, тротилові шашки та електродетонатори: на Харківщині затримали чоловіка під час продажу партії вибухівки 02

Раніше правоохоронці задокументували факт збуту ним детонаторів, пластиду та тротилу на суму 500 доларів США. Проведено експертне дослідження.

10 кг пластиду, тротилові шашки та електродетонатори: на Харківщині затримали чоловіка під час продажу партії вибухівки 03
Фото: сайт поліції

Після завершення процесуальних заходів чоловікові буде повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Автор: 

вибухівка (472) затримання (4342) Нацполіція (15190) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12837) силовики (2514) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Харькове жестоко избили активиста «Партии петуШария»😂
показати весь коментар
25.06.2020 12:06 Відповісти
На картошку похоже... червивую
показати весь коментар
25.06.2020 12:08 Відповісти
А если б не задерхали! Фактически это соучастие в терроризме.Сделайте хоть один показательный суд.Если это не разводняк по иммитации работы.
показати весь коментар
25.06.2020 12:11 Відповісти
10 кг пластиду, тротилові шашки та електродетонатори: на Харківщині затримали чоловіка під час продажу партії вибухівки - Цензор.НЕТ 1533
показати весь коментар
25.06.2020 12:44 Відповісти
..нехило-паскудный товар, однако...
показати весь коментар
25.06.2020 16:25 Відповісти
 
 