Двірники в окупованій Ялті "складали присягу" і давали "клятву чистоті". ФОТОрепортаж
На міській набережній окупованої Ялти 23 червня до "присяги" привели місцевих двірників. Працівники давали "клятву чистоті" в новому, спеціально пошитому спецодязі, стилізованому під російський стиль ХIX століття.
Про це повідомляє кореспондент "Крим.Реалії", передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що в оновленій клумбі на набережній окупованого українського міста "під звуки духового оркестру вишикували двірників у волошкових костюмах, косоворотках і картузах".
"... Я буду радий працювати завзято і наполегливо. Моє місто Ялта, я тобі клянусь! У моїх руках твій зелений одяг, твої дороги, сквери та двори! Ти будеш чудовим містом прибережним, Ти будеш найкращим містом Землі! Клянемося!" - виголошували клятву ялтинські двірники.
Глава окупаційної російської адміністрації Ялти Іван Імгрунт повідомив, що за носіння нової стилізованої форми двірники отримуватимуть доплату в 1000 рублів. Крім того, він пообіцяв, що з 1 липня за посвідченням двірника можна буде безкоштовно їздити на міському громадському транспорті.
У майбутньому, за словами Імгрунта, ялтинським двірникам пошиють у такому ж стилі зимову і парадну форму одягу. До парадної форми буде видаватися номерний нагрудний жетон, як у працівників ДАІ.
"Знаки номерні, на них написано "Маестро чистоти". Ці знаки ви будете надягати на парадно-вихідну форму одягу", - сказав Імгрунт.
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где свисток?
у каждого расейскага дворника был свисток
этот маразм даст такую фору любому идиотизму.....
шо не говори, а по части дурдома расеи равных нет, остальные жалкие плагиаторы
а где лапти и кокошники
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9 https://ru.wikipedia.org/wiki/Домострой
https://www.youtube.com/watch?v=-rWdx6Jh3go
"клянусь лапатой, веником, савком,
чё буду в Ялте - чистым дураком!"
Если включить в палате №6 новости из Рашки, или Крыма, то "психи" посмотрят на Главврача.... презрительно. Соберут клунки и пойдут по домам.
це ж свинота та козлота.
-Походу его нема
"В дворницкой стоял запах гниющего навоза, распространяемый новыми валенками Тихона. Старые валенки стояли в углу и воздуха тоже не озонировали."