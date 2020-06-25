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Двірники в окупованій Ялті "складали присягу" і давали "клятву чистоті". ФОТОрепортаж

На міській набережній окупованої Ялти 23 червня до "присяги" привели місцевих двірників. Працівники давали "клятву чистоті" в новому, спеціально пошитому спецодязі, стилізованому під російський стиль ХIX століття.

Про це повідомляє кореспондент "Крим.Реалії", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в оновленій клумбі на набережній окупованого українського міста "під звуки духового оркестру вишикували двірників у волошкових костюмах, косоворотках і картузах".

"... Я буду радий працювати завзято і наполегливо. Моє місто Ялта, я тобі клянусь! У моїх руках твій зелений одяг, твої дороги, сквери та двори! Ти будеш чудовим містом прибережним, Ти будеш найкращим містом Землі! Клянемося!" - виголошували клятву ялтинські двірники.

Двірники в окупованій Ялті складали присягу і давали клятву чистоті 01
Двірники в окупованій Ялті складали присягу і давали клятву чистоті 02
Двірники в окупованій Ялті складали присягу і давали клятву чистоті 03

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Глава окупаційної російської адміністрації Ялти Іван Імгрунт повідомив, що за носіння нової стилізованої форми двірники отримуватимуть доплату в 1000 рублів. Крім того, він пообіцяв, що з 1 липня за посвідченням двірника можна буде безкоштовно їздити на міському громадському транспорті.

У майбутньому, за словами Імгрунта, ялтинським двірникам пошиють у такому ж стилі зимову і парадну форму одягу. До парадної форми буде видаватися номерний нагрудний жетон, як у працівників ДАІ.

"Знаки номерні, на них написано "Маестро чистоти". Ці знаки ви будете надягати на парадно-вихідну форму одягу", - сказав Імгрунт.

Автор: 

Крим (14168) присяга (98) Ялта (103) двірник (3)


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Топ коментарі
+64
Северная Корея 2.0
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25.06.2020 12:23
+35
в русском стиле ХIX века
а где лапти и кокошники
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25.06.2020 12:24
+34
*****ть придуркам голову напекло на фоне обезвоживания
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25.06.2020 12:25
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Северная Корея 2.0
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25.06.2020 12:23 Відповісти
ПОЧЕМУ БЕЗ КРАСНЫХ ГАЛСТУКОВ???!!! Непорядок!
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25.06.2020 12:28 Відповісти
галстук то такэ...
где свисток?
у каждого расейскага дворника был свисток
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25.06.2020 13:07 Відповісти
Раньше в пионеры принимали,а теперь в дворники.
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25.06.2020 21:49 Відповісти
та не,,,,,
этот маразм даст такую фору любому идиотизму.....
шо не говори, а по части дурдома расеи равных нет, остальные жалкие плагиаторы
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25.06.2020 13:06 Відповісти
Дурдом "Веселка"...
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25.06.2020 15:26 Відповісти
Двірники в окупованій Ялті "складали присягу" і давали "клятву чистоті" - Цензор.НЕТ 3350
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25.06.2020 17:49 Відповісти
Двірники в окупованій Ялті "складали присягу" і давали "клятву чистоті" - Цензор.НЕТ 1831
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25.06.2020 17:50 Відповісти
в русском стиле ХIX века
а где лапти и кокошники
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25.06.2020 12:24 Відповісти
Это парадная опция будет.
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25.06.2020 16:24 Відповісти
даешь "Домострой"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9 https://ru.wikipedia.org/wiki/Домострой
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26.06.2020 08:09 Відповісти
А где лапти?
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25.06.2020 12:24 Відповісти
Мойдодыр присягу принимал?
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25.06.2020 12:25 Відповісти
Новый Миф...
https://www.youtube.com/watch?v=-rWdx6Jh3go
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25.06.2020 12:29 Відповісти
*****ть придуркам голову напекло на фоне обезвоживания
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25.06.2020 12:25 Відповісти
Охарактеризую данное действо одим словом - ПАРАША.
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25.06.2020 12:25 Відповісти
Дворники в оккупированной Ялте "принимали присягу" и давали "клятву чистоте" - Цензор.НЕТ 5695
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25.06.2020 12:26 Відповісти
Дворники в оккупированной Ялте "принимали присягу" и давали "клятву чистоте" - Цензор.НЕТ 4097
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25.06.2020 12:26 Відповісти
Даже в совке до такого маразма не доходили.
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25.06.2020 12:26 Відповісти
Совок пытался сделать из разноэтнического населения советского человека. Унификация. А тут регрессия, возврат к более архаичному. Разные вещи.
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25.06.2020 12:29 Відповісти
а нарушение расстрел)))
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25.06.2020 12:26 Відповісти
Страна инфантилов и сюда свои детские игры внесла...
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25.06.2020 12:26 Відповісти
С упорством делают всё, чтобы ни один нормальный человек к ним не приехал
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25.06.2020 12:26 Відповісти
Бляху им на грудь - из навоза от якутского скульптора.
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25.06.2020 12:27 Відповісти
Жду когда тамошнюю мусорную переоденут в форму городовых. А вообще Сорокин в своём Дне опричника был абсолютно прав насчёт них.
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25.06.2020 12:27 Відповісти
Красивая спикер у дворников Ялты! Метла ей должна быть к лицу)
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25.06.2020 12:27 Відповісти
Дэбилы, бл. дь, чесслово... Права была Лошадь.
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25.06.2020 12:27 Відповісти
..шимпанза...)))
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25.06.2020 16:28 Відповісти
і мордою в чудо - унітаз спізджений з українських кораблів...іх бох паслал
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25.06.2020 12:28 Відповісти
Таксистов тоже в извозчиков переодеть. И мусоров соответственно.
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25.06.2020 12:28 Відповісти
и на брички пересадить - самое оно будет
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25.06.2020 12:35 Відповісти
Еще номерки нужно повесить!!! Спереди и сзади...
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25.06.2020 12:29 Відповісти
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25.06.2020 12:29 Відповісти
Маразм крепчает, Ким в Сев Корее нервно подергивает ушами, Трамп с досадой думает, а почему я вот так же не могу.. Да..., а говорят СССР.., да подобного идиотизма в СССР уж точно не было. ( так что всем мечтателям об СССР могу сказать точно РФерия путинизма - национал- социализма это совсем не то о чем вы так ностальгируете, это значительно хуже.
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25.06.2020 12:30 Відповісти
слава изъ прысяги:

"клянусь лапатой, веником, савком,
чё буду в Ялте - чистым дураком!"
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25.06.2020 12:31 Відповісти
Видимо сначала готовили как отдельную колонну на "парад победы" но прибыли монгольский и индийский контингенты и их оставили в запасе.
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25.06.2020 12:32 Відповісти
раша треш
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25.06.2020 12:32 Відповісти
И ржачно и страшно одновременно. Страшно иметь такого соседа шизофреника. Представте себе соседа по лесничной площадке шизика, который может подпалить свою, или вашу квартиру. Тут тоже самое.
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25.06.2020 12:33 Відповісти
Косоворотка, если криво пошили, т.к. это не косоворотка на фотографиях и у женщин косоворотка как-то по-другому называлась.
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25.06.2020 12:34 Відповісти
Где-то заплакал маленький Ив-Сен Лоран при виде этой голубой дивизии.
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25.06.2020 12:35 Відповісти
"Голубая дивизия" - герои, а не скот, мямлящий чет за 1000 рублей доплаты.
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25.06.2020 12:41 Відповісти
Клятву Боку - Чистижопу и партнерше егО, Бобине - Ямолилась.

Если включить в палате №6 новости из Рашки, или Крыма, то "психи" посмотрят на Главврача.... презрительно. Соберут клунки и пойдут по домам.
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25.06.2020 12:40 Відповісти
Винторогий скот...
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25.06.2020 12:42 Відповісти
А писать доносы они клялись? Ну, типа: видела, как гражданка К. выбрасывала обёртку из-под санкционки, а гражданин Д. плохо выражался про какую-то ёлочки и половой орган дедушки, доедаемый с солью.....
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25.06.2020 12:43 Відповісти
Берите выше. На 3-м этаже в квартире N живут подозрительные личности. Вероятно агенты украинской и турецкой разведок.
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25.06.2020 16:03 Відповісти
даааа без лаптей как то не скрепно
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25.06.2020 12:50 Відповісти
Да они там упоротые все! А Х*йло не прилетал лично под конспект рассказывать как метлой махать?
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25.06.2020 12:59 Відповісти
Сексуальный маньяки -"принимали присягу" и давали "клятву чистоте" своему прибору!
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25.06.2020 13:06 Відповісти
Епанутым нет покоя...
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25.06.2020 13:11 Відповісти
Мойдодыру надабылобы...)))
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25.06.2020 13:18 Відповісти
Даеееееееешь лапти дворникамь!!!!!!!!!!!
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25.06.2020 13:19 Відповісти
Я не зрозумів, це парадна чи повсякденна форма одягу!? Вони так і будуть прибирати міські вулиці в спідницях до землі і в кашкетах в спеку!? Ви собі можете уявити як це не вигідно в такому працювати і як буде виглядати цей одяг після декількох днів роботи!?!? Я так зрозумів, контракт на дизайн і виготовлення дали якомусь корупціонеру і він, щоб продати «продукт» за ціну в десять разів дорожче і ввів елемент «скрєпності» для місцевих фашистів. Думка пересічного кацапа, котрий буде працювати в цьому сценічному одягу як завжди в Росії нікого не цікавить.
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25.06.2020 13:22 Відповісти
...особливо кумедно в брудних і засалених балахонах будуть виглядати жирні і п'яні кацапські самки)
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25.06.2020 13:25 Відповісти
самое интересно что в дореволюционной россии дворники числились за МВД даже бляхи номерные имели
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25.06.2020 14:16 Відповісти
Клятва Чистократа....
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25.06.2020 14:20 Відповісти
Клят_ва в говени:

Двірники в окупованій Ялті "складали присягу" і давали "клятву чистоті" - Цензор.НЕТ 8235

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25.06.2020 14:23 Відповісти
В Мордоре дворник всегда был соглядатаем царской охранки, в советской рашке - информатором КГБ, теперь, после клятвы, все маэстро метлы внештатно трудоустроены в ФСБ. Строительство полицейского государства завершено, с чем и поздравляю ватников. Скоро по ночам начнут сновать ментовские машины, закамуфлированные под хлебовозки. Это уже было.
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25.06.2020 14:25 Відповісти
Сказочная страна, страна фараонов и тупой челяди. Мордор с ограми и орками.
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25.06.2020 14:49 Відповісти
Їм коси забули вручити
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25.06.2020 14:52 Відповісти
после этой церкви храма бога фвуду и кроноса кимерийского это детская забаваДвірники в окупованій Ялті "складали присягу" і давали "клятву чистоті" - Цензор.НЕТ 1642
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25.06.2020 15:06 Відповісти
Двірники в окупованій Ялті "складали присягу" і давали "клятву чистоті" - Цензор.НЕТ 6334
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25.06.2020 15:07 Відповісти
палата№6 дурдом веслка
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25.06.2020 15:10 Відповісти
за кацапами багато чого треба прибирати
це ж свинота та козлота.
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25.06.2020 15:27 Відповісти
А парадная форма у сих дворников походу, бальное платье и смокинг.
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25.06.2020 16:20 Відповісти
Де там дно куме?
-Походу его нема
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25.06.2020 18:18 Відповісти
А где форменная обувь?
"В дворницкой стоял запах гниющего навоза, распространяемый новыми валенками Тихона. Старые валенки стояли в углу и воздуха тоже не озонировали."
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25.06.2020 18:49 Відповісти
Весь світ йде вперед до цивілізації, а окупанти в 19 ст застрягли
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25.06.2020 19:28 Відповісти
Эксперименты над крымороссами продолжаются. Мозгов не наблюдается!
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25.06.2020 21:35 Відповісти
Де мітла? Що за присяга без зброї!?
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25.06.2020 23:04 Відповісти
Просто бомонд какойто.С самого дна так сказать.
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26.06.2020 07:18 Відповісти
Картузы у этих дворников как у веселой тетки из "Дежа Вю"Двірники в окупованій Ялті "складали присягу" і давали "клятву чистоті" - Цензор.НЕТ 7362
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26.06.2020 09:06 Відповісти
идиоты, ***
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26.06.2020 09:27 Відповісти
Выдать каждому свидетельство принадлежности к касте в виде татуировок на конечностях и лбу на всю глубину дермы (чтобы без шрамов сплошных не сводилось). Должность сделать наследственно передающейся. Без возможности выбрать другую профессию и работу в течение 7 поколений.
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26.06.2020 12:59 Відповісти
Барин, я постелила. Идите угнетать.
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26.06.2020 16:20 Відповісти
А кто тама за Мойдодыра?Да совок просто отдыхает,это скорее ближе к С Корее.
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26.06.2020 16:33 Відповісти
Цирк на дроті.
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26.06.2020 18:49 Відповісти
 
 