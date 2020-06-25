Двірники в окупованій Ялті "складали присягу" і давали "клятву чистоті". ФОТОрепортаж

На міській набережній окупованої Ялти 23 червня до "присяги" привели місцевих двірників. Працівники давали "клятву чистоті" в новому, спеціально пошитому спецодязі, стилізованому під російський стиль ХIX століття.

Про це повідомляє кореспондент "Крим.Реалії", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в оновленій клумбі на набережній окупованого українського міста "під звуки духового оркестру вишикували двірників у волошкових костюмах, косоворотках і картузах".

"... Я буду радий працювати завзято і наполегливо. Моє місто Ялта, я тобі клянусь! У моїх руках твій зелений одяг, твої дороги, сквери та двори! Ти будеш чудовим містом прибережним, Ти будеш найкращим містом Землі! Клянемося!" - виголошували клятву ялтинські двірники.







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Глава окупаційної російської адміністрації Ялти Іван Імгрунт повідомив, що за носіння нової стилізованої форми двірники отримуватимуть доплату в 1000 рублів. Крім того, він пообіцяв, що з 1 липня за посвідченням двірника можна буде безкоштовно їздити на міському громадському транспорті.

У майбутньому, за словами Імгрунта, ялтинським двірникам пошиють у такому ж стилі зимову і парадну форму одягу. До парадної форми буде видаватися номерний нагрудний жетон, як у працівників ДАІ.

"Знаки номерні, на них написано "Маестро чистоти". Ці знаки ви будете надягати на парадно-вихідну форму одягу", - сказав Імгрунт.