Чоловік у Києві побив свого хрещеника і викинув його у вікно: дитину госпіталізовано у важкому стані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві затримали чоловіка, який підозрюється в замаху на вбивство свого 6-річного хрещеника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва, сьогодні вночі до чергової частини столичної поліції від лікаря надійшло повідомлення про те, що з вікна багатоповерхівки на вулиці Шолом-Алейхема випала дитина 2014 року народження.

Медики госпіталізували непритомного хлопчика до дитячої лікарні. На місце події оперативно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції.

Начальник слідчого відділу Деснянського управління поліції Станіслав Серебряков повідомив, що правоохоронці за адресою, де сталася пригода, виявили матір дитини і її друзів, які перебували в стані алкогольного сп'яніння.

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Поліцейські з'ясували, що родичі, щоб приховати сліди злочину, навмисно ввели в оману лікарів, звертаючи увагу на те, що дитина нібито випала з вікна.

Попередньо нами встановлено, що хлопчику тілесні ушкодження завдав його хрещений батько, який у компанії ще кількох чоловіків та матері потерпілого вживав алкогольні напої у квартирі. У сусідній кімнаті ми виявили сліди крові, а згодом встановили й свідка, який пояснив, що хрещений зайшов до кімнати хлопчика, а через деякий час виніс його побитого та безпритомного на руках.

У поліції зазначили, що підозрюваний, 38-річний уродженець Волинської області затриманий. Слідчі Деснянського управління поліції почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення фігуранту про підозру у вчиненні тяжкого злочину. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

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