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Чоловік у Києві побив свого хрещеника і викинув його у вікно: дитину госпіталізовано у важкому стані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві затримали чоловіка, який підозрюється в замаху на вбивство свого 6-річного хрещеника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва, сьогодні вночі до чергової частини столичної поліції від лікаря надійшло повідомлення про те, що з вікна багатоповерхівки на вулиці Шолом-Алейхема випала дитина 2014 року народження.

Медики госпіталізували непритомного хлопчика до дитячої лікарні. На місце події оперативно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції.

Начальник слідчого відділу Деснянського управління поліції Станіслав Серебряков повідомив, що правоохоронці за адресою, де сталася пригода, виявили матір дитини і її друзів, які перебували в стані алкогольного сп'яніння.

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Поліцейські з'ясували, що родичі, щоб приховати сліди злочину, навмисно ввели в оману лікарів, звертаючи увагу на те, що дитина нібито випала з вікна.

Попередньо нами встановлено, що хлопчику тілесні ушкодження завдав його хрещений батько, який у компанії ще кількох чоловіків та матері потерпілого вживав алкогольні напої у квартирі. У сусідній кімнаті ми виявили сліди крові, а згодом встановили й свідка, який пояснив, що хрещений зайшов до кімнати хлопчика, а через деякий час виніс його побитого та безпритомного на руках.

У поліції зазначили, що підозрюваний, 38-річний уродженець Волинської області затриманий. Слідчі Деснянського управління поліції почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення фігуранту про підозру у вчиненні тяжкого злочину. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

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Чоловік у Києві побив свого хрещеника і викинув його у вікно: дитину госпіталізовано у важкому стані 01
Чоловік у Києві побив свого хрещеника і викинув його у вікно: дитину госпіталізовано у важкому стані 02
Чоловік у Києві побив свого хрещеника і викинув його у вікно: дитину госпіталізовано у важкому стані 03

Автор: 

діти (5083) побиття (939) Київ (19520) Нацполіція (15191)


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Топ коментарі
+27
и ведь єтот 38-летний мудозвон был рожден еще тогда, когда не рожали ради социальной помощи, то есть теоретически он не должен быть человеком низкого качества, а вот ведь как... видимо проблема в другом! просто быдло есть быдло. тупое, конченое, алкоголическое быдло, где бы, когда бы и ради чего бы оно не было рождено
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25.06.2020 17:06
+20
Угораздило ж малого родиться в этом гадюшнике....
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25.06.2020 17:05
+14
Крестного однозначно на нары а вот родителей нужно лишать родительских прав.
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25.06.2020 17:06
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Угораздило ж малого родиться в этом гадюшнике....
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25.06.2020 17:05 Відповісти
Только в нашей стране дети могут жить в таких условиях и это никого не волнует. В цивилизованных странах ребенка бы давно забрали от таких родителей и дали бы на усыновление. А этого крестного урода нужно еще проверить не педофилию, а родителей лишить прав на ребенка, если оставляют его таким вот нелюдям. Горемычная жизнь у многих украинских детей, никому они не нужны.
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25.06.2020 17:57 Відповісти
и ведь єтот 38-летний мудозвон был рожден еще тогда, когда не рожали ради социальной помощи, то есть теоретически он не должен быть человеком низкого качества, а вот ведь как... видимо проблема в другом! просто быдло есть быдло. тупое, конченое, алкоголическое быдло, где бы, когда бы и ради чего бы оно не было рождено
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25.06.2020 17:06 Відповісти
Может он просто так человек низкого качества. Без всякой сопомощи. В природе такое встречается.
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25.06.2020 17:09 Відповісти
Да, про этого можно и не так сказать - это хуже животного, слабоумный алкоголизированный опущенный психопат. Такие должны из тюрем не выходить.
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25.06.2020 17:59 Відповісти
Шкода що того довбня-полішука не викинули з вікна. Це було б справедливо...
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25.06.2020 22:15 Відповісти
Крестного однозначно на нары а вот родителей нужно лишать родительских прав.
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25.06.2020 17:06 Відповісти
Они соучастники можно сказать. Одним лишением в нормальной стране не отделались бы.
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25.06.2020 17:22 Відповісти
Может даже этот скот педофил и ребенка ему за бутылку отдали. Нужно и это проверить.
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25.06.2020 18:01 Відповісти
Выйдет на свободу и этот крестник его же ножем и проткнет, яблочко от яблони недалеко укатится. Жалеем детей понятно, а вырастет такой же на 90%, озлобленный на всех.
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25.06.2020 17:12 Відповісти
Третьякова вы?
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25.06.2020 17:34 Відповісти
Третьякова имела ввиду бомжей и отбросов общества,это она еще мягко сказала.
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20.07.2020 14:56 Відповісти
Алкоголь - самый мерзкий наркотик.
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25.06.2020 17:29 Відповісти
Пестец квартирка. Зато в Киеве... Можно было бы продать и долго бухать
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25.06.2020 17:45 Відповісти
Подивіться на рештки залишків добра. Скоріше за все, нащадки доживають-допивають те, що залишилося від батьків
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25.06.2020 18:55 Відповісти
Сподіваюсь колись в Україні запрацює Закон з позбавлення батьківських прав ДО ТОГО ЯК ДИТИ ПОБ'ЮТЬ ЧИ ЩЕ ЩОСЬ!!!
А тому пі#ару 38 річному на Зоні зламають руки й загонять під "шконку" там йому й місце!
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25.06.2020 17:52 Відповісти
А ще не було дистанційної освіти. Це те суспільство, що збудували олігархи. Повний кагарлик.
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25.06.2020 17:54 Відповісти
на кого ще будемо наші гріхи списувати? Хіба радянська ментура була кращою? Там люди під смертною карою підписувалися. На кожного страченого маньяка, перед тим страчували до п'яти терпил по чистосердечному.
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25.06.2020 23:39 Відповісти
Всю эту мразь и мучителей - кастрировать и стерилизовать принудительно, и на химию в Черкассы. Ребенку срочно нужна семья и пожизненная помощь психолога. Гребанная страна...
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25.06.2020 18:42 Відповісти
Страна хорошая, народ придурковатый.
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25.06.2020 19:38 Відповісти
Он вынес его на руках.Кто бил неизвестно.Как вариант.
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25.06.2020 18:57 Відповісти
Пустить придура на органы - хай хоть так искупает вину.
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25.06.2020 19:23 Відповісти
ЛТП нужно возвращать и изолировать эту шваль, хотя бы на время!!
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25.06.2020 19:27 Відповісти
как там у украинских дарвинистов - выживает сильнейший.
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25.06.2020 20:10 Відповісти
стильный притон по компу видно
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25.06.2020 20:34 Відповісти
дибілєка...
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25.06.2020 21:56 Відповісти
..так а шо...??= оце нарид..??? - и шо дальше з таким наридом...???
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25.06.2020 23:59 Відповісти
Кацапы вы палитесь постоянно. Нарiд . Ты ,что Азиров?
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26.06.2020 01:58 Відповісти
https://ru.contdict.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
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26.06.2020 01:59 Відповісти
 
 