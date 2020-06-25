Затоплені будинки, повалені дерева і замулені дороги: на Буковині взялися до ліквідації наслідків повені. ФОТОрепортаж

На Буковині проводяться роботи з ліквідації наслідків стихійного паводка. Сотні людей із різних районів області допомагають тим, чиї будинки і двори пошкодила стихія.

Про це повідомили в Чернівецькій ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"Ініціював акцію взаємодопомоги голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук, адже біду можна подолати, тільки взявшись за справу спільно. Тому кілька сотень чоловіків із різних районів Буковини працюють сьогодні в селах Кіцманського району. Чоловіки розпилюють стовбури дерев, які водою занесло у двори, розчищають двори від гілок, мулу та сміття. Жителі також прибирають затоплені кімнати. Роботи почали з дворів і приміщень самотніх і соціально незахищених людей. Зараз роботи тривають", - сказано в повідомленні.

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