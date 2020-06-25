Член НВФ, охранявший в 2014-м захваченное здание горсовета Мариуполя, задержан бойцами ГПСУ. ФОТО

В Мариуполе задержали 38-летнего горожанина, который в 2014 году был активным участником незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Задержанный признался, что весной 2014 года он присоединился к боевикам и, среди прочих задач, охранял захваченное здание горсовета. Говорит, что после увиденного во время менее чем месячного пребывания в рядах террористов, изменил взгляды и сотрудничество с ними", - говорится в обнародованном в четверг сообщении.

Опасаясь уголовной ответственности мужчина не афишировал чем занимался, когда город захватывали пророссийские боевики. "Однако об этих фрагментах его биографии узнали оперативные сотрудники Донецкого пограничного отряда и Центрального отдела полиции города. Правоохранители задержали экс-боевика", - говорится в сообщении.

В четверг задержанному объявлено подозрение в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 260 УК "Создание непредусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности". Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

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"Напомним, согласно ч.6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, которое добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности", - обратили внимание в Госпогранслужбе.

Также в ведомстве напомнили, что на днях в Донецкой области, в районе КПВВ "Новотроицкое" пограничники задержали другого боевика, который нес службу на линии разграничения в составе расчета зенитной установки.