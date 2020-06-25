Зеленський пообіцяв забезпечити новими квартирами з ремонтом усіх постраждалих від вибуху в багатоповерхівці у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв забезпечити житлом усіх постраждалих мешканців багатоквартирного будинку в Києві, де 21 червня стався вибух. Глава держави вручив потерпілим сертифікати на перші 12 квартир.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Сьогодні квартири одержали люди, які втратили близьких, і ті, хто має малолітніх дітей. Всі інші родини отримають житло впродовж місяця, його видаватимуть кожні десять днів. Оселі, які одержать постраждалі, розташовані в новобудові.

"Ми готові допомагати. Всі 40 квартир – під нашим особистим контролем – ми віддамо впродовж найближчих днів", – сказав Зеленський.

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За словами президента, всі нові квартири, запропоновані постраждалим, класом і рівнем кращі, ніж ті, в яких вони жили раніше. Оселі підбирали за принципом метражу, який люди втратили, та кількості кімнат. Площа квартир – від 60 кв. м до 80 кв. м.

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Зеленський доручмв меру Києва Віталію Кличку проконтролювати, щоб у цих помешканнях було зроблено ремонт.

Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники дістали з-під завалів тіла п'яти осіб.

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Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.

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22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.