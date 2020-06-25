Зеленський пообіцяв забезпечити новими квартирами з ремонтом усіх постраждалих від вибуху в багатоповерхівці у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв забезпечити житлом усіх постраждалих мешканців багатоквартирного будинку в Києві, де 21 червня стався вибух. Глава держави вручив потерпілим сертифікати на перші 12 квартир.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Сьогодні квартири одержали люди, які втратили близьких, і ті, хто має малолітніх дітей. Всі інші родини отримають житло впродовж місяця, його видаватимуть кожні десять днів. Оселі, які одержать постраждалі, розташовані в новобудові.
"Ми готові допомагати. Всі 40 квартир – під нашим особистим контролем – ми віддамо впродовж найближчих днів", – сказав Зеленський.
За словами президента, всі нові квартири, запропоновані постраждалим, класом і рівнем кращі, ніж ті, в яких вони жили раніше. Оселі підбирали за принципом метражу, який люди втратили, та кількості кімнат. Площа квартир – від 60 кв. м до 80 кв. м.
Зеленський доручмв меру Києва Віталію Кличку проконтролювати, щоб у цих помешканнях було зроблено ремонт.
Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.
Рятувальники дістали з-під завалів тіла п'яти осіб.
Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.
Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.
Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.
22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це вже яке "обісцяння" найвеличнішого за рік його царювання?
Но просто интересно, а есть какая-то статья закона или норма какая-то, регулирующая данную ситуацию - когда, к примеру из-за пьяного газовика с руками из жопы или пьяного жителя, заснувшего с открытым газом, и подорвавших подъезд, с налогов людей должны купить квартиры пострадавшим?
Но причем здесь Зеленский?
Он купил эти квартиры для пострадавших?
За чей счет банкет?
И почему опять без маски?
І куди бубАчка подів гроші, залишені державі Порошенком?
не х по роялю щёлкать,тут страна... а аналитики- тока усугуБЛЯют ему психику..
Ключи выдал!!!
От якби то потужний панамський патрійот видав квартири, то був би одразу святим.
P. S. колись цензор був аполітичним ресурсом.
Який відстоював правду без цензури. А став тупо пєтіним аналогом прямого ньюсвана....
Только париться за чужой счёт.
Только пиарился за чужой счёт! А тамифлю с Юлькой тоже лично передавал?
Но тебе ж главное вставить фразу "зе-тепил", это у Петрова как пароль для зачисления копеек за высер?
Наверное те, что заводом "Богдан" были сделаны?
Вторая "весна прошла" и никого не посадили.
А БТРы произведенные на заводах Порошенко успешно служат в ВСУ и защищают Украину в войне с Рашкой.
Так что Порошенко имел все права пиариться на СВОИХ БТРах!
А твой оманский Осел - настоящий ВОР и ПАРАЗИТ.
Сколько ещё ждать - до конца срока Бубочки?
И какие-такие дела против Порошенко ещё не закрыты?!
Ты хотя бы читал в чем его обвиняют?
Назначение замков, ввоз личных картин, организация сопротивления Рашке...
НИ ОДНОГО коррупционного дела!
Той лапши, что тебе на уши навесили хватит жрать ещё на пару лет.
Тебя надо лечить.
А ты, только с темы съезжаешь и шлангом прикидываешься.
Собственно, как и все прочие зе-тыпилы.
Иди, сдавай свою смену зе-тролля.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=255324225554010&id=100032293042085 31. Mai um 21:43 ·
А нагадайте-но мені, шановні, яку суму Володимир Олександрович задеклярував на витрати на благодійність? Чи то на допомогу армії?
Плюс сосны, айкосы...
Всьо под расчет.
Не то те которые ранее пострадали от таких же взрывов тоже захотят квартиры (и будут правы)!
А многие хитрожопые могут увидеть способ улучшить площадь!
"Бояри" повинні......, а Він нікому нічого не зобов"язаний.
Обіцянка на вечерю це погано ......"Бояри" не зробили, а він до чого.
Це вже було і дуже не так давно.
А может система страхования - правильная?