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Зеленський пообіцяв забезпечити новими квартирами з ремонтом усіх постраждалих від вибуху в багатоповерхівці у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв забезпечити житлом усіх постраждалих мешканців багатоквартирного будинку в Києві, де 21 червня стався вибух. Глава держави вручив потерпілим сертифікати на перші 12 квартир.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський пообіцяв забезпечити новими квартирами з ремонтом усіх постраждалих від вибуху в багатоповерхівці у Києві 01

Сьогодні квартири одержали люди, які втратили близьких, і ті, хто має малолітніх дітей. Всі інші родини отримають житло впродовж місяця, його видаватимуть кожні десять днів. Оселі, які одержать постраждалі, розташовані в новобудові.

"Ми готові допомагати. Всі 40 квартир – під нашим особистим контролем – ми віддамо впродовж найближчих днів", – сказав Зеленський.

Зеленський пообіцяв забезпечити новими квартирами з ремонтом усіх постраждалих від вибуху в багатоповерхівці у Києві 02

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Зеленський пообіцяв забезпечити новими квартирами з ремонтом усіх постраждалих від вибуху в багатоповерхівці у Києві 03

За словами президента, всі нові квартири, запропоновані постраждалим, класом і рівнем кращі, ніж ті, в яких вони жили раніше. Оселі підбирали за принципом метражу, який люди втратили, та кількості кімнат. Площа квартир – від 60 кв. м до 80 кв. м.

Зеленський пообіцяв забезпечити новими квартирами з ремонтом усіх постраждалих від вибуху в багатоповерхівці у Києві 04

Читайте також: Постраждалим унаслідок вибуху в будинку на Позняках виплатять від 50 тис. до 100 тис. грн компенсації, - Кличко

Зеленський доручмв меру Києва Віталію Кличку проконтролювати, щоб у цих помешканнях було зроблено ремонт.

Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники дістали з-під завалів тіла п'яти осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухівки в частково обваленому на Позняках будинку не було, - поліція

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.

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22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.

Автор: 

вибух (4476) Зеленський Володимир (23923) квартира (297) Київ (19520)


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Топ коментарі
+26
Да за чужой счет, он вообще всех голодных в мире накормит
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25.06.2020 19:56
+18
Зелёная мразь опять показуху устраивает за наши деньги
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25.06.2020 19:59
+13
Штраф Зеленську за фейс без намордніка !
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25.06.2020 19:57
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Зелёная мразь опять показуху устраивает за наши деньги
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25.06.2020 19:59 Відповісти
100%. пусть падла за свои бабки из офшора помогает!
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25.06.2020 20:34 Відповісти
А може створимо житлове страхове бюро по аналогії з МТСБУ для обов'язкового страхування всієї нерухомості України для гарантованих виплат власникам житла у разі будь яких надзвичайних подій - пожежі, повені, землетрусу, буревію, граду, військових дій та терористичних актів? Ну чому ті хто не мають житла своїми податками мають оплачувати надзвичайні випадки з чужою нерухомістю? Люди цю нерухомість здають, заробляють на ній гроші, а відшкодовувати збитки у разі вибуху має держава! Де соціальна справедлвість? Той хто не має житла не має відшкодовувати власникам житла їх збитки від вибуху! Просто дати квартири це добре, але ще краще створити механізм страхування який би покривав власникам житла певну суму від будь яких стихійних лих та надзивчайних подій! Всі будуть сплачувати в це страхове бюро обов'язкові внески, а держава буде гарантувати що виплати будуть гарантовано сплачуватись всім власникам з цього фонду!
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25.06.2020 20:47 Відповісти
Совершенно верно, те кто не имеют собственного жилья и возможностей, не должны скидываться на жилье другим!
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25.06.2020 21:40 Відповісти
Главное - прокукарекать, а там хоч и не рассветай.
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25.06.2020 21:30 Відповісти
Зеленський пообіцяв забезпечити новими квартирами з ремонтом усіх постраждалих від вибуху в багатоповерхівці у Києві - Цензор.НЕТ 2105
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25.06.2020 21:59 Відповісти
Да за чужой счет, он вообще всех голодных в мире накормит
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25.06.2020 19:56 Відповісти
Штраф Зеленську за фейс без намордніка !
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25.06.2020 19:57 Відповісти
А чего воно без маски???
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25.06.2020 19:57 Відповісти
Після відосику "Я вам нічего нє должен" треба терміново зняти ще один поносик "Я обіцяю не відмовлятись від своїх обіцянок".
Це вже яке "обісцяння" найвеличнішого за рік його царювання?
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25.06.2020 19:57 Відповісти
Оно заблудилось в трьох соснах.
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25.06.2020 20:04 Відповісти
НЕужто в корабельных?
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25.06.2020 21:31 Відповісти
Это хорошо, что людей, не застраховавших свои квартиры, не оставят на улице.
Но просто интересно, а есть какая-то статья закона или норма какая-то, регулирующая данную ситуацию - когда, к примеру из-за пьяного газовика с руками из жопы или пьяного жителя, заснувшего с открытым газом, и подорвавших подъезд, с налогов людей должны купить квартиры пострадавшим?
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25.06.2020 20:00 Відповісти
большинство не поймет даже поставленного вопроса! другое дело что страховые компании мутные...
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25.06.2020 20:14 Відповісти
Поживем увидим! Как говорится раздали бумажки это еще не квартиры! и вообще не понятно как эти бумажки будут обмениватся на квартиры! глядишь через неделю или через месяц узнаем подробности от новоиспеченных новоселов!! нашим властям верить это себя обманывать!!
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25.06.2020 20:00 Відповісти
Безусловно, пострадавшим нужна помощь.
Но причем здесь Зеленский?
Он купил эти квартиры для пострадавших?
За чей счет банкет?
И почему опять без маски?
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25.06.2020 20:02 Відповісти
толь ко бы твои обещания не стали такими же правдивыми как у порошенка
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25.06.2020 20:02 Відповісти
А где Порох тебя обманул?
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25.06.2020 20:04 Відповісти
Ему по г+г сказали, что где-то обманул и еще брата убил.
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25.06.2020 20:14 Відповісти
вопрос не для грызни: почему ЕС Порошенка голосовала за рынок земли?
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25.06.2020 20:16 Відповісти
самый главный обман - украденные им деньги полученные с меня государством в виде налогов
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25.06.2020 20:36 Відповісти
Ну шо, "епоха бідності закінчилась"? Шо там бубАка виконала з обіцяного?
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25.06.2020 20:13 Відповісти
БУБА НЕ КРАДЁТ КАК порошенко крал...
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25.06.2020 20:37 Відповісти
Правда? Порошенко крав? Факти приведете? У вас було 6 років, щоб нарити. Є, чи як?
І куди бубАчка подів гроші, залишені державі Порошенком?
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25.06.2020 21:17 Відповісти
ЯЗНАЮ Яумный, судя по твоим комментам, ты себе льстишь
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26.06.2020 00:28 Відповісти
Обещать-не значит жениться.
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25.06.2020 20:05 Відповісти
Да оставьте уже зепреза в покое,оно устало за всем следить,это ему
не х по роялю щёлкать,тут страна... а аналитики- тока усугуБЛЯют ему психику..
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25.06.2020 20:06 Відповісти
Шо значит пообещал?
Ключи выдал!!!
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25.06.2020 20:08 Відповісти
Может появиться новый челлендж - "Взорвал дом, получи квартиру"
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25.06.2020 20:08 Відповісти
Аналогичного мнения!... - Еще, сдался в плен - получи квартиру!
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25.06.2020 21:47 Відповісти
был в Испании , так там чиновники к нам лучше относятся . давайте наших всех выгоним и ихних которые в отставку ушли наймем
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25.06.2020 20:09 Відповісти
******, дай з свого карману, а не за рахунок моіх податків
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25.06.2020 20:09 Відповісти
жалюгидный маланець
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25.06.2020 20:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vnMRoluoIZ4
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25.06.2020 20:12 Відповісти
очень смахивает как путин пришол власти когда взрывались дома.. потом он раздавал квартиры за счёт местного бюджета, а рейтинг его сильно рос..
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25.06.2020 20:26 Відповісти
Зеленський пообіцяв забезпечити новими квартирами з ремонтом усіх постраждалих від вибуху в багатоповерхівці у Києві - Цензор.НЕТ 4969
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25.06.2020 20:27 Відповісти
Это так же, как 4000 баксов зарплаты, только квартиры!
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25.06.2020 20:30 Відповісти
Де маска, блазень?
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25.06.2020 20:32 Відповісти
Мы пахали : Я и трактор. Осел же не хрена не бедный , в одних только офшорах не один лям лежит , так какого хера за свои личные не купил хотя бы пары квартир . А за бюджетные бабки пиариться , рейтинга ему хер добавит и на местных выборах все равно киевляне за этого тупорылого Осла не проголосуют.
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25.06.2020 20:32 Відповісти
Перечитав усі коменти під цією статею, майже всім писакам залишилось тільки проверещати, що це Зеля особисто підірвав отой будинок, після чого видав квартири, щоб попіаритись.
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25.06.2020 20:35 Відповісти
А хто підірвав будинок?
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25.06.2020 20:45 Відповісти
Запитайте у всіх тих, у кого під цією статею в коментах конвульсія на Зе починається. Вони сто відсотків в курсі.
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25.06.2020 20:59 Відповісти
Чревато умышленными повторами
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25.06.2020 20:45 Відповісти
А список всех обещалок можно озвучить ещё раз,а то уже запутались)
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25.06.2020 20:49 Відповісти
Коболев забашляет??))))
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25.06.2020 20:55 Відповісти
Всі порохоботи вже висралися? Дав квартири піар, не дав падло....
От якби то потужний панамський патрійот видав квартири, то був би одразу святим.
P. S. колись цензор був аполітичним ресурсом.
Який відстоював правду без цензури. А став тупо пєтіним аналогом прямого ньюсвана....
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25.06.2020 20:59 Відповісти
Зе-тыпил, в том то проблема, что он никому ничего НЕ ДАЕТ!
Только париться за чужой счёт.
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25.06.2020 21:38 Відповісти
Пє-баран, а когда Петро торжественно БТРы нац.гвардии передавал, это лично он давал?
Только пиарился за чужой счёт! А тамифлю с Юлькой тоже лично передавал?
Но тебе ж главное вставить фразу "зе-тепил", это у Петрова как пароль для зачисления копеек за высер?
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25.06.2020 21:54 Відповісти
А какие именно Петро БТРы передавал - вспомнишь, а?
Наверное те, что заводом "Богдан" были сделаны?
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26.06.2020 00:07 Відповісти
Звичайно БОГДАНівськи БТРи, Свинарчук на них же з держ. бюджету наварювався, то мабуть і Петра не забував. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/02/28/645717/
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26.06.2020 08:33 Відповісти
А "100% свои прокуроры" так до сих пор фактов воровства и НЕ НАШЛИ!
Вторая "весна прошла" и никого не посадили.
А БТРы произведенные на заводах Порошенко успешно служат в ВСУ и защищают Украину в войне с Рашкой.
Так что Порошенко имел все права пиариться на СВОИХ БТРах!
А твой оманский Осел - настоящий ВОР и ПАРАЗИТ.
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26.06.2020 08:47 Відповісти
Ти як завжди правий, Свинарчук так піарив Петра, що останній зі свистом пролетів на виборах завдяки свинарчуковій піаракції. А на рахунок "НІЧОГО НЕ ЗНАЙШЛИ", то ще не кінець фільму, суди ще не закінчились і справи не закриті. https://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/a-53856602
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26.06.2020 10:45 Відповісти
Зе-тыпил.
Сколько ещё ждать - до конца срока Бубочки?
И какие-такие дела против Порошенко ещё не закрыты?!
Ты хотя бы читал в чем его обвиняют?
Назначение замков, ввоз личных картин, организация сопротивления Рашке...
НИ ОДНОГО коррупционного дела!
Той лапши, что тебе на уши навесили хватит жрать ещё на пару лет.
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26.06.2020 10:57 Відповісти
Я дуже радий за тебе, ПЕ-БАРАН, що ти хоч щось прочитав про свого ПАТРОНА. Залишилось тільки почекати завершення перечислених тобою і інших справ проти Петруся, а поки що з"їш РОШЕНКУ за твої труди на ниві ПЕТРОБОТА, ти її заробив.
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26.06.2020 13:56 Відповісти
100500 зе-тыпил, который за целый год так и не смог придумать что же у него украл "мародёр" Порошенко.
Тебя надо лечить.
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26.06.2020 14:02 Відповісти
Ти сам чудово розумієш, що в мене і в тебе за п"ять років вкрав марадьор, але тобі не вигідно про це самому розповідати, адже ти працюєш на його ботофермі ПЕ-БАРАНОМ за РОШЕНКУ . Я весело з тобою провів час, тобі мабуть пора здавати зміну слідуючому ПЕ-БАРАНУ тому прощавай і не засмучуйся.
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26.06.2020 14:24 Відповісти
Нет, НЕ ЗНАЮ "что украл у меня Порошенко"!
А ты, только с темы съезжаешь и шлангом прикидываешься.
Собственно, как и все прочие зе-тыпилы.
Иди, сдавай свою смену зе-тролля.
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26.06.2020 14:39 Відповісти
Нравится реклама жилья, сделанная дебилами для дебилов :"Новые квартиры с ремонтом" С ремонтом бывают только старые квартиры\вещи
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25.06.2020 21:07 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100032293042085&__tn__=%2CdC-R-R&eid=*************************************************************-_3omOfjBmegZxxG8LS&hc_ref=ARTrbBEXU_0lY0YXrDxm7VSX1gM5fv1mZ8fcZEEx-1A0hqkTtC1b4Yogvmq50uuzbQE&fref=nf Олена Новацька
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=255324225554010&id=100032293042085 31. Mai um 21:43 ·

А нагадайте-но мені, шановні, яку суму Володимир Олександрович задеклярував на витрати на благодійність? Чи то на допомогу армії?Зеленський пообіцяв забезпечити новими квартирами з ремонтом усіх постраждалих від вибуху в багатоповерхівці у Києві - Цензор.НЕТ 706
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25.06.2020 21:09 Відповісти
У него на лечение Ленки все деньги тратятся.
Плюс сосны, айкосы...
Всьо под расчет.
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25.06.2020 21:28 Відповісти
Надеюсь за свой счет?
Не то те которые ранее пострадали от таких же взрывов тоже захотят квартиры (и будут правы)!
А многие хитрожопые могут увидеть способ улучшить площадь!
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25.06.2020 21:15 Відповісти
Ага. Может начаться пандемия взрывов хрущовок для получить "новую с ремонтом"
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25.06.2020 21:31 Відповісти
або вибухи нових щоб отримати хрущовку
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25.06.2020 21:52 Відповісти
Есть службы.Это вообще не дело Президента
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25.06.2020 21:29 Відповісти
Если были среди пострадавших любители сои - то им и фиги с маслом хватит
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25.06.2020 21:31 Відповісти
ленточки перерезает, лохторат окучивает.
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25.06.2020 21:32 Відповісти
Ну Виталька опоздал, лох мог бы перед выборами накрутить пару балов себе....
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25.06.2020 21:57 Відповісти
Обіцянка це красивий сніданок..........
"Бояри" повинні......, а Він нікому нічого не зобов"язаний.
Обіцянка на вечерю це погано ......"Бояри" не зробили, а він до чого.
Це вже було і дуже не так давно.
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25.06.2020 22:43 Відповісти
Живешь в старом совковом доме, не хватает денег на современную квартиру ? Взорви дом - получишь бесплатно. Людей конечно жаль, но почему помогают так выборочно ? Давайте тогда уже всем кто лишился жилья квартиры в новостройках за госсчет. Сколько у нас беженцев с донбасса, сколько бомжей, сколько погорельцев ? Нет, хрен там, а тут такой пиар замутить можно. Да еще и другие посмотрят и тоже захотят из ветхого жилья таким способом переехать.
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25.06.2020 22:52 Відповісти
Теперь все, кто живет в ветхих и плохих квартирах могут взрывать последние - им то же пообещают новые квартиры....
А может система страхования - правильная?
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25.06.2020 23:43 Відповісти
Квартири надав невідомий київський забудовник після зустрічі особисто з Зеленським?Що у відповідь пообіцяв президент людині яка віддала 40квартир в Києві просто так?Коррупція?А як ви трактуєте ситуацію коли президент вручає квартири які є на балансі приватної будівельної організації?Оце зашквар з наслідками.
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26.06.2020 08:39 Відповісти
Это шо за пиар на крови?
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26.06.2020 10:19 Відповісти
 
 