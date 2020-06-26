Аваков про терміни відновлення після повеней на Західній Україні: Гостра фаза триватиме 10-12 днів, а потім почнеться велике будівництво. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Пріоритет влади - відновлення інфраструктури та компенсація за житло людям, постраждалим унаслідок повені в західних областях

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це 25 червня заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час огляду з Президентом України Володимиром Зеленським наслідків стихії на території західних областей.

"Другий день ми працюємо на Прикарпатті, оцінюємо масштаби руйнувань. Сьогодні рішенням уряду було виділено з резервного фонду 672 мільйони гривень. Ці гроші підуть на відновлення інфраструктури: водогонів, дамб, доріг, мостів. І, звичайно, ми будемо вживати заходи, щоб ті люди, які залишилися без житла, отримали компенсації та нове житло", - сказав міністр внутрішніх справ.

Аваков зазначив, що зараз у регіоні працює шість одиниць авіаційної техніки МВС, спеціальні сили ДСНС та гірськ-патрульний підрозділ Нацгвардії. За його словами, ліквідація наслідків повеней триватиме ще день-два.

"Наразі маємо гарну тенденцію, вода спадає. Дуже сильно постраждало місто Галич: зруйновані будинки, сонячні станції, дороги. Гостра фаза – 10 днів. За цей час будемо ліквідовувати наслідки, потім починати велике будівництво. Насамперед треба відновити автомобільне сполучення з деякими районами. Наразі гелікоптерами доставляємо туди їжу, питну воду, забираємо хворих та вагітних жінок", - сказав Аваков.

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Він додав, що на відновлення після повені, за його оцінками, необхідно близько 10 днів.

"Гостра фаза триватиме 10-12 днів, коли будемо просто налагоджувати дороги і життя. У деяких населених пунктах досі немає доступів до автомобільних доріг. Поки працює така екстремальна ситуація. Я думаю, що в найближчі кілька днів ми стабілізуємо цей чинник, а потім буде велике будівництво. Насамперед треба відновити автомобільне сполучення з деякими районами. Зараз вертольотами доставляємо туди їжу, питну воду, забираємо хворих і вагітних жінок ", - сказав міністр.

Голова ДСНС України Микола Чечоткін зазначив, що основні зусилля були зосереджені на тому, щоб провести оповіщення населення і організувати їхню евакуацію.

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"Зараз тут працює зведений загін із Волинської, Рівненської, Львівської областей, техніка з Хмельниччини. Те, що ми бачили вчора, дуже сильно відрізняється від того, що є на теперішній час. Головне наше завдання – допомогти населенню та місцевим органам влади прийти до нормальних умов життєдіяльності. Будемо працювати до тих пір, поки не виконаємо всі завдання", - сказав він.

Загалом на цей час підтоплено 285 населених пунктів, зруйновано 117 км автодоріг, а пошкоджено - 500 км і 280 м дамб.



Фото: сайт МВС