Біля Києва під виглядом санітарної вирубки пиляють ліс на деревину, - Алла Ландар. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У селі Круглик, Києво-Святошенский район, 5 км від Києва відбувається вирубка лісу на деревину, про це заявляє громадська діячка Алла Ландар.

Про це йдеться в сюжеті 112 каналу, передає Цензор.НЕТ.

"Село Хотів під Києвом. Тут прямо під будинками жителів два дні вирубують дерева. Жителі запевняють, що практично всі зрубані дерева молоді і здорові. Місцеві жителі написали заяву в поліцію, але не сподіваються на правосуддя, оскільки лісник має дозвіл на санітарну чистку лісу. Жителі запевняють, що ліс у Київській області вирубують системно і спільно", - зазначає видання.

Адвокат заявив, що вважають вирубку незаконною, тому що дерева не були в аварійному стані або хворими, більш того лісоруби не дотрималися правил маркування.

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"Жодне з дерев не промарковано, що не прочиповано, що є обов'язковим", - розповів адвокат Дмитро Тихонов.

"Наші сосни, які повинні були тут жити і радувати нас і наших сусідів, були вирубані і складені. Ми можемо подивитися, що вирубується молодий ліс - з усіх зрубаних дерев тільки двоє мають ознаки сухостою. Таким чином, на сьогоднішній день, у нас Круглицький ліс має вигляд пеньків", - розповіла громадський діяч Алла Ландар.

Лісник, який курирував вирубку, Вільчинський Валерій Петрович, а старший лісничий Боярського лісництва Жук Іван Григорович.

"Відбувається (вирубка. - Ред.) за законом відповідно до переліку заходів щодо поліпшення санітарного стану лісів. Виписаний лісорубний квиток. Для рубки була проведена тендерна процедура", - розповів старший лісничий Боярського лісництва Іван Жук.

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