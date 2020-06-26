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Новини Фото Хабарники
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Прокурор Військової прокуратури Південного регіону України в Одесі вимагав $10 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила в Одесі на хабарі прокурора Військової прокуратури Південного регіону України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що прокурор є процесуальним керівником у кримінальному провадженні щодо військовослужбовців держприкордонслужби, які підозрюються у сприянні незаконному ввезенню в Україну іноземних автомобілів. Розслідування цих фактів здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.

За попередніми даними слідства, прокурор у межах розслідування "вирішив" штучно блокувати роботу підприємств-імпортерів авто через вилучення офіційної документації. За 2,5-10 тисяч доларів США він гарантував комерсантам не накладати на них відповідних слідчих санкцій. Розцінки прокурор "встановлював" залежно від обсягів імпорту та марок авто.

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Правоохоронці задокументували факт вимагання прокурором через посередника 10 000 доларів США та одержання 5 000 доларів США на банківський рахунок. Крім того, задокументовано отримання прокурором неправомірної вигоди у розмірі 2,5 тисяч доларів США.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України прокурору повідомлено про підозру. Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших можливих фактів отримання хабарів прокурором та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупційної схеми.

Прокурор Військової прокуратури Південного регіону України в Одесі вимагав $10 тис., - СБУ 01
Прокурор Військової прокуратури Південного регіону України в Одесі вимагав $10 тис., - СБУ 02
Прокурор Військової прокуратури Південного регіону України в Одесі вимагав $10 тис., - СБУ 03
Прокурор Військової прокуратури Південного регіону України в Одесі вимагав $10 тис., - СБУ 04
Прокурор Військової прокуратури Південного регіону України в Одесі вимагав $10 тис., - СБУ 05

Автор: 

хабар (4711) Одеса (5472) СБУ (12846) Військова прокуратура (722)


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Топ коментарі
+4
- Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет. (с)
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26.06.2020 10:05
+1
Никогда такого не было, и вот опять!....
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26.06.2020 10:06
+1
Иди Петро и Иван, "шуфлюй" за 5000, а прокуроришка не вставая с креселкка получит получку 50000, а нагрузится отпилами и раскатами - на 500000.
.... в Китае правильно делают.
у нас - таможенник или прокуратор - имеют только комнатку в ком. квартирке, и запорожец(чет "Маски в Одессе" вспомнились), но его родичи - сплошь миллионеры и успешные лохобизнесы.

...... Ленин иногда правильно делал и писал(я не читал "трудов", кроме как в сортире, ну, как и все )
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26.06.2020 10:12
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- Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет. (с)
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26.06.2020 10:05 Відповісти
Никогда такого не было, и вот опять!....
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26.06.2020 10:06 Відповісти
Ну, ещё один клиент для ВАКСа.
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26.06.2020 10:11 Відповісти
Иди Петро и Иван, "шуфлюй" за 5000, а прокуроришка не вставая с креселкка получит получку 50000, а нагрузится отпилами и раскатами - на 500000.
.... в Китае правильно делают.
у нас - таможенник или прокуратор - имеют только комнатку в ком. квартирке, и запорожец(чет "Маски в Одессе" вспомнились), но его родичи - сплошь миллионеры и успешные лохобизнесы.

...... Ленин иногда правильно делал и писал(я не читал "трудов", кроме как в сортире, ну, как и все )
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26.06.2020 10:12 Відповісти
Вот хочу порадоваться за ту редкую работу СБУ, когда они не кошмарят комерсов, а занимаются не совсем "безопасностью Украины", но хотя бы выявлением коррупционеров ... Но не могу, ибо уверен на 100%, что сидеть он не будет. Т.к. прокуроры - люди не бедные. А "как будем решать вопрос?" - никто не отменял.
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26.06.2020 10:14 Відповісти
Судя по контексту пресуют прокурора помагавшего таможить авто для военных. Выглядит все очень мутно особенно с взяткой 500$ которую просто зачислили) ему на счет. Сказка, конечно, красивая и прокуроры у нас один другого краше), но глядя на "дела" шеремета-стерненко-порошенка верится в нее с трудом...
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26.06.2020 10:24 Відповісти
У нас тут есть старший у военных прокуроров,не знаю как его правильно должность.фамилия-сиводед -коррупционная мразь на котором пробы ставить негде,оочень не бедный чел,вот если его посадят,это да,а того кого взяли это винтик машины ! Да и у сиводеда крыша в генеральной на уровне первых замов венедиктовой,там всё бвбло и скирдуется !
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26.06.2020 10:52 Відповісти
Больше похоже на сходняк, а не на задержание.....
Обыск провести у него дома додумались или дали возможность поделиться?
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26.06.2020 10:23 Відповісти
Одеса, там 10ка це ніщо.
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26.06.2020 10:42 Відповісти
Так военную прокуратуру должны были ликвидировать ? Или подразделения которые занимаются наездами на бизнес оставляют ?!
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26.06.2020 10:48 Відповісти
Чему удивляться, это входит в служебные обязанности иначе с работы уволять из-за несоотвествия занимаемой должности.
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26.06.2020 10:48 Відповісти
прокурор с быдло номерами на авто .неудевлено
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26.06.2020 10:59 Відповісти
Як обливали лайном Порошенко ,що він корупціонер і грабує Україну. Але вже більше року зебіли не можуть знайти хоть один випадок в цьому.А що робиться зараз---хаос в державних органах і майже кожний день сповіщення про хабарі чиновників яких призначав шаш шут --брехун. Правда немає і ні одного вироку, і вже навіть вбивць відпускають із СИЗО.
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26.06.2020 11:08 Відповісти
Прізвисько цього піздрона як, хто в курсі?
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26.06.2020 11:25 Відповісти
Четыре тройки - это любимые номера у военных прокуроров?

Прокурор Військової прокуратури Південного регіону України в Одесі вимагав $10 тис., - СБУ - Цензор.НЕТ 570

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26.06.2020 12:28 Відповісти
ВАКС припинив роботу через ковід 19 - нема вироків по хабарництву.А зарплату суддям ВАКСу далі будуть платити?
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26.06.2020 15:23 Відповісти
 
 