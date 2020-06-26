Прокурор Військової прокуратури Південного регіону України в Одесі вимагав $10 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила в Одесі на хабарі прокурора Військової прокуратури Південного регіону України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що прокурор є процесуальним керівником у кримінальному провадженні щодо військовослужбовців держприкордонслужби, які підозрюються у сприянні незаконному ввезенню в Україну іноземних автомобілів. Розслідування цих фактів здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.

За попередніми даними слідства, прокурор у межах розслідування "вирішив" штучно блокувати роботу підприємств-імпортерів авто через вилучення офіційної документації. За 2,5-10 тисяч доларів США він гарантував комерсантам не накладати на них відповідних слідчих санкцій. Розцінки прокурор "встановлював" залежно від обсягів імпорту та марок авто.

Читайте також: "Хабарника Балоня було призначено головою ОДА за особистим проханням президента Зеленського", - агент НАБУ Шевченко

Правоохоронці задокументували факт вимагання прокурором через посередника 10 000 доларів США та одержання 5 000 доларів США на банківський рахунок. Крім того, задокументовано отримання прокурором неправомірної вигоди у розмірі 2,5 тисяч доларів США.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України прокурору повідомлено про підозру. Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших можливих фактів отримання хабарів прокурором та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупційної схеми.









