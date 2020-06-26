Ексміліціонер, представившись радником президента, вимагав 1,1 млн грн у підприємця у Вінниці, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України затримала у Вінниці ексспівробітника міліції, який, представляючись радником президента, вимагав у місцевого підприємця понад 1,1 мільйона гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
За даними слідства, колишній полковник міліції мав посвідчення працівника Офісу Президента. Разом із двома спільниками він погрожував комерсанту фізичним насильством і знищенням майна за повернення неіснуючого боргу. За цю суму експравоохоронець також обіцяв не перешкоджати підприємцю у веденні бізнесу. Для "солідності" він посилався на зв’язки з посадовцями Офісу Президента.
Правоохоронці затримали трьох фігурантів під час одержання всієї суми "боргу".
У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України планується оголошення фігурантам підозр у вчиненні злочину та обрання запобіжних заходів. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення інших осіб, можливо причетних до правопорушення.
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Я! Я! Натюрлих !
- А это ничего, что я золотыми десятками? - заторопился отец Федор, разрывая подкладку пиджака.
- По курсу приму. По девять с полтиной. Сегодняшний курс. (с)
И вот Задорнову ответ - "они тупые"? Не, они просто на машине, а Задротнов - на ватниках.
Кстати, пусть покоится на камнях его "душа" и все дела. А лучше было бы его посадить. Но не на зону в сша, а на бутылку в Екатеринбурге.
просто до дураков доходит(если бы) именно так. Хотя умный мужик был, по телеку видел интервью он давал нашим журналистам - вполне здраво размышлял то
Сегодня на столбе увидел объявление, которых не наблюдал уже лет 6: к нам приезжает какая-то "целительница и ясновидящая" и будет вести прием граждан!
Мол, "приходи ко мне лечиться и корова, и волчица"!(с)
Когось, здається, давно вже не ******* !!!