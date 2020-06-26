Ексміліціонер, представившись радником президента, вимагав 1,1 млн грн у підприємця у Вінниці, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України затримала у Вінниці ексспівробітника міліції, який, представляючись радником президента, вимагав у місцевого підприємця понад 1,1 мільйона гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, колишній полковник міліції мав посвідчення працівника Офісу Президента. Разом із двома спільниками він погрожував комерсанту фізичним насильством і знищенням майна за повернення неіснуючого боргу. За цю суму експравоохоронець також обіцяв не перешкоджати підприємцю у веденні бізнесу. Для "солідності" він посилався на зв’язки з посадовцями Офісу Президента.

Правоохоронці затримали трьох фігурантів під час одержання всієї суми "боргу".

У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України планується оголошення фігурантам підозр у вчиненні злочину та обрання запобіжних заходів. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення інших осіб, можливо причетних до правопорушення.

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