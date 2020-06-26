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Ексміліціонер, представившись радником президента, вимагав 1,1 млн грн у підприємця у Вінниці, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України затримала у Вінниці ексспівробітника міліції, який, представляючись радником президента, вимагав у місцевого підприємця понад 1,1 мільйона гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, колишній полковник міліції мав посвідчення працівника Офісу Президента. Разом із двома спільниками він погрожував комерсанту фізичним насильством і знищенням майна за повернення неіснуючого боргу. За цю суму експравоохоронець також обіцяв не перешкоджати підприємцю у веденні бізнесу. Для "солідності" він посилався на зв’язки з посадовцями Офісу Президента.

Правоохоронці затримали трьох фігурантів під час одержання всієї суми "боргу".

У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України планується оголошення фігурантам підозр у вчиненні злочину та обрання запобіжних заходів. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення інших осіб, можливо причетних до правопорушення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прокурор Військової прокуратури Південного регіону України в Одесі вимагав $10 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж

Ексміліціонер, представившись радником президента, вимагав 1,1 млн грн у підприємця у Вінниці, - СБУ 01
Ексміліціонер, представившись радником президента, вимагав 1,1 млн грн у підприємця у Вінниці, - СБУ 02
Ексміліціонер, представившись радником президента, вимагав 1,1 млн грн у підприємця у Вінниці, - СБУ 03
Ексміліціонер, представившись радником президента, вимагав 1,1 млн грн у підприємця у Вінниці, - СБУ 04

Автор: 

Вінниця (621) міліція (79) СБУ (12846) Офіс Президента (2025)


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Топ коментарі
+10
это сын брата ермака )
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26.06.2020 10:43
+5
экс-милиционеров не бывает,как и бывших **********.
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26.06.2020 10:43
+5
Ексміліціонер, представившись радником президента, вимагав 1,1 млн грн у підприємця у Вінниці, - СБУ - Цензор.НЕТ 9662

Когось, здається, давно вже не ******* !!!
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26.06.2020 10:52
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советникам ЭТОГО(?!) президента?! Это ж не комильфо...
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26.06.2020 10:42 Відповісти
очередной "Брат Ермака" ?

Я! Я! Натюрлих !
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26.06.2020 12:44 Відповісти
- Деньги я бы попросил вперед, - заявил архивариус, - это мое правило.
- А это ничего, что я золотыми десятками? - заторопился отец Федор, разрывая подкладку пиджака.
- По курсу приму. По девять с полтиной. Сегодняшний курс. (с)
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26.06.2020 10:42 Відповісти
это сын брата ермака )
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26.06.2020 10:43 Відповісти
Брата у Ермака случайно не Шмидтом зовут и звание у него случайно не лейтенант. А то сын у него очень четко под это описание подходит
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26.06.2020 10:49 Відповісти
+ . именно это я и имел ввиду )
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26.06.2020 10:51 Відповісти
или брат мужа его жены!)
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26.06.2020 10:49 Відповісти
экс-милиционеров не бывает,как и бывших **********.
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26.06.2020 10:43 Відповісти
Есть книга "Поймай меня, если сможешь", я ее не читал, но там норм. сказано шо если ся поставишь так как надо, то имеешь бабло и, если хочешь, лохов(но это уже к Чупа-чупсу, или как там в Раде зарослый дупутат этот)

И вот Задорнову ответ - "они тупые"? Не, они просто на машине, а Задротнов - на ватниках.
Кстати, пусть покоится на камнях его "душа" и все дела. А лучше было бы его посадить. Но не на зону в сша, а на бутылку в Екатеринбурге.
просто до дураков доходит(если бы) именно так. Хотя умный мужик был, по телеку видел интервью он давал нашим журналистам - вполне здраво размышлял то
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26.06.2020 10:47 Відповісти
Экс-милиционер, представившись советником президента, вымогал 1,1 млн грн у предпринимателя в Виннице, - СБУ - Цензор.НЕТ 8295
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26.06.2020 10:50 Відповісти
все перепуталось милиция полиция ...................
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26.06.2020 10:51 Відповісти
появление псевдосоветников и целителей всегда было результатом прогрессирующего бардака.
Сегодня на столбе увидел объявление, которых не наблюдал уже лет 6: к нам приезжает какая-то "целительница и ясновидящая" и будет вести прием граждан!
Мол, "приходи ко мне лечиться и корова, и волчица"!(с)
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26.06.2020 10:52 Відповісти
время смутной воды. лучший период для ловли в ней душ, как церковниками разных мастей так и их союзниками, выдающими себя за их же противников )
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26.06.2020 11:14 Відповісти
Ексміліціонер, представившись радником президента, вимагав 1,1 млн грн у підприємця у Вінниці, - СБУ - Цензор.НЕТ 9662

Когось, здається, давно вже не ******* !!!
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26.06.2020 10:52 Відповісти
Нестор может стать последним носителем колородки - висюком на смереці
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26.06.2020 12:47 Відповісти
Опять Баканов создает видимость активной работы. Это Безопасность Украины? В каком именно месте? Мошенниками, как и вымогателями, вроде как МВД должны заниматься. Шо, опять шпионы кончились? К Медведчуку с компанией, не хотите в гости зайти? Сцыкотно?
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26.06.2020 10:53 Відповісти
Главное поблатнее базаріть с прісипкой мата - поверіт любой шо ето советнік ПР-ЗЕдента
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26.06.2020 11:04 Відповісти
Как точно подмечено - сегодняшняя власть, это дети лейтенанта шмидта донбасского разлива , а их спецагент , наследник ЗЕКА в кресле царя - ПРинятие в министерство ума ( образования) Шкарлета тому следующее подтверждение
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26.06.2020 11:12 Відповісти
"Генерал" песчаных карьеров!!
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26.06.2020 11:07 Відповісти
Пятьсот рублей могут спасти гиганта мысли.😂
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26.06.2020 11:14 Відповісти
Настоящий полковник))
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26.06.2020 11:14 Відповісти
Чим він гірший за деЙрмаків? Він краще!
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26.06.2020 11:17 Відповісти
А чим цей бувший мент гірший за бувшого високого мєнта на посаді голови ОДА , вчора взятого хабарника Балоня (доречі, останнього лобіював на цей високий пост сам ЗЕ)
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26.06.2020 11:20 Відповісти
 
 