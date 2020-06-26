Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Стерненка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

26 червня об 11:00 у Апеляційному суді (вул. Солом'янська, 2А) відбудеться розгляд апеляційних скарг активіста Сергія Стерненка і його захисників.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Біля будівлі Апеляційного суду Києва перебуває десятки правоохоронців.

Прибув до суду і сам активіст Стерненко.

За словами активіста, з юридичної точки зору він очікує сьогодні скасування рішення суду про його домашній арешт.

Крім того, Стерненко заявив, що завершення досудового розслідування відразу ж після повідомлення про підозру є грубим порушенням права на захист.

"Цей прийом використовують не дуже сумлінні співробітники правоохоронних органів, це часте явище. Воно спрямоване на те, щоб обмежити наше право на оскарження повідомлення про підозру, адже оскаржити її можна тільки через два місяці після повідомлення про підозру. Мені здається, що навіть сам слідчий був здивований тим, що досудове розслідування завершено. Це не його ініціатива, це ініціатива з Офісу Генерального прокурора", - зазначив Стерненко.

Активіст заявив, що це свідчить про те, що прокурори "виконують незаконні вказівки Ірини Венедіктової".

Раніше суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозра Івану Кузнєцову, який був одним з тих, хто напав на екслідера Правого сектора в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.

Також читайте: Слідчий СБУ повідомив, що розслідування у моїй справі завершено. Турборежим у дії, - Стерненко. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

Читайте також: Вночі з Одеси приїхали поліцейські, щоб розповісти про правила домашнього арешту. Не дочекавшись адвокатів, вони поїхали, - Стерненко

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.





















Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ