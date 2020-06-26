Паводок повністю зніс аварійний міст у Чернівецькій області, - голова ОДА Осачук. ФОТО
Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук заявив, що тепер єдиним рішенням мусить бути невідкладне продовження будівництва нового моста.
Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Велика повінь, понад 8 метрів у річці Прут, повністю зруйнувала аварійний міст між Маршицями та Лункою", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+7 Костянтин Болтівець
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+7 Aleks_19 Bezrodniy
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+7 Костянтин Болтівець
показати весь коментар26.06.2020 11:33
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Снес АВАРИЙНЫЙ мост.
короче...
***
прораб никак не может достроить себе дом...
но зато на уворованные у себя же материалы
уже построил во дворе сауну, 2 сарая и три туалета ))))
А під проханням допомогти пораненому військовому лише три.