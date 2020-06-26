Паводок повністю зніс аварійний міст у Чернівецькій області, - голова ОДА Осачук. ФОТО

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук заявив, що тепер єдиним рішенням мусить бути невідкладне продовження будівництва нового моста.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Велика повінь, понад 8 метрів у річці Прут, повністю зруйнувала аварійний міст між Маршицями та Лункою", - йдеться в повідомленні.

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