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Новини Фото Паводки на Західній Україні
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Паводок повністю зніс аварійний міст у Чернівецькій області, - голова ОДА Осачук. ФОТО

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук заявив, що тепер єдиним рішенням мусить бути невідкладне продовження будівництва нового моста.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Велика повінь, понад 8 метрів у річці Прут, повністю зруйнувала аварійний міст між Маршицями та Лункою", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Паводок на Буковині: Черемош руйнує ще одну дамбу - може затопити кілька сіл

Паводок повністю зніс аварійний міст у Чернівецькій області, - голова ОДА Осачук 01

Автор: 

Буковина (850) міст (1234) паводок (233) Осачук Сергій (112)


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Топ коментарі
+7
Що це за безлад я бачу на фото ?! В Чернівецькій області ще лишились ці шкідливі дерева ! Негайно зрубати , хоч на ліс , хоч на дрова - дерев не має бути , через них оці повені !!!
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26.06.2020 11:28
+7
мост как для сепаров пусть строят. Быстро и качественно.
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26.06.2020 11:30
+7
Ще скажіть : нехай забезпечують , як ворогів України - воду й електрику безоплатно - українці такого ще не заслужили , лише вороги . Другий презик поспіль провадить таку політику під час війни .
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26.06.2020 11:33
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Що це за безлад я бачу на фото ?! В Чернівецькій області ще лишились ці шкідливі дерева ! Негайно зрубати , хоч на ліс , хоч на дрова - дерев не має бути , через них оці повені !!!
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26.06.2020 11:28 Відповісти
Повені через дощ. Через вирубку дерев зсуви. Сходіть хоч в школу, чи що)
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26.06.2020 11:36 Відповісти
Сходи лучше ты в школу. Наводнения и засухи ето следствие вырубки деревьев в первую очередь.
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26.06.2020 11:40 Відповісти
А поясніть мені чому цей АВАРІЙНИЙ міст не був включений в програму дорожного будівництва! Чому тільки зараз чуємо про цей міст? Коли розподіляли 100 млрд грн державного фінансування на будівництво доріг, чому про цей міст ніхто не згадав? Як складались плани будівництва доріг, що тепер по всій Україні лишились аварійними тисячі мостів? В Нікополі зруйнувався міст, тут змило, в Миколаївській області понтонний міст потонув. Ну що це за планування якщо мости, які в першу чергу мають відновлюватись та будуватись - лишились поза межами нечуваної по розмаху програми дорожного будівництва?
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26.06.2020 11:45 Відповісти
Я там уже ниже написал. Потому что в Украине никогда небыло народной и проукраинской власти. В Украине верхушка власти ето клубок плотно сплетенных змей и за какой хвост торчащий из клубка не дерни, вылазит вор,бандит, колаборант и мафиози.
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26.06.2020 11:53 Відповісти
тому що будівництво доріг відбувається лише в уяві зеленського
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26.06.2020 12:18 Відповісти
очень интересно) изучаем закон Архимеда. В школе.
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26.06.2020 11:46 Відповісти
Закон Архимеда? Надо же. А я думал нужно читать книги по мелиорации. Ну можно и закон Архимеда применить для таких как ты. Как там, тело придурка и казнокрада погруженное в воду всплывает на третий день?
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26.06.2020 11:58 Відповісти
Я ж так і пишу , вирурубайте повністю , адже дерева ні на що не впливають під час повеней . Зробіть піщаний пляж по всій Буковині . Я Вас повністю підтримую ! Можу надіслати лобзика або ножівку .
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26.06.2020 11:43 Відповісти
Дерева то від сили 10% повені. Основне - несамовиті опади через зміни клімату глобальні.
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26.06.2020 11:45 Відповісти
Дерева впливають на зсуви. На кількість випавшої зверху води вони не впливають.
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26.06.2020 11:52 Відповісти
Зсуви теж через зливи. Маєш лісу море, але все одно - зсув.
Паводок повністю зніс аварійний міст у Чернівецькій області, - голова ОДА Осачук - Цензор.НЕТ 3856
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26.06.2020 11:44 Відповісти
Ліс запобігає зсувам, -це однозначно. Не вирішує проблему на 100% але допомагає. Але тільки в олігофреніїї повінь і рівень води залежать від від того падає вода на вирубку чи на ліс.
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26.06.2020 11:50 Відповісти
не мели дурниць,йди кукурудзу рубай
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26.06.2020 16:39 Відповісти
мост как для сепаров пусть строят. Быстро и качественно.
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26.06.2020 11:30 Відповісти
Ще скажіть : нехай забезпечують , як ворогів України - воду й електрику безоплатно - українці такого ще не заслужили , лише вороги . Другий презик поспіль провадить таку політику під час війни .
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26.06.2020 11:33 Відповісти
из предыдущего опыта наводнений - "обещанного нового моста 7 лет ждут"). если канешно за это время новый паводок саму стройку не снесёт. или последующий и сам новый мост.
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26.06.2020 11:31 Відповісти
Якщо міст для ворогів , тоді роблять швидко і якісно .
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26.06.2020 11:35 Відповісти
та да. шо есть, то есть (
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26.06.2020 11:40 Відповісти
Осенью снесем зеленую шоблу
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26.06.2020 11:32 Відповісти
Це необхідно , лише не пропонуйте знову "безальтернативного перемирщика" і "президента миру" - я про кума кума ***** .
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26.06.2020 11:38 Відповісти
А кого натомість? Відразу пуйла?
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26.06.2020 11:46 Відповісти
Натякає на кума кума ***** - адже Медведчук є кумом і ***** , і Порошенку . Гарна сімейка , так ? Безальтернативно перемирна . Дипломатичним шляхом через "казани"(оточення) , підірвані склади і добровольці , видані Росії за її запитами (один з прикладів - Тимур Тумгоєв !) .
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26.06.2020 11:51 Відповісти
Олену Дзеркаль, по мне так идеальный вариант из обоймы патриотов
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26.06.2020 12:14 Відповісти
восени мордовці як раз наступ збираються проводити на південь України
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26.06.2020 12:41 Відповісти
Отоді https://censor.net/ua/user/471864 і вдарить в тил.
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26.06.2020 16:16 Відповісти
Власть для сепаров и предателей построила мост за 1 месяц. Засекайте за сколько власть построит мост для украинцев не предавших Украину. И оцените качество моста заодно.
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26.06.2020 11:38 Відповісти
Вже є відповідь : пишуть , що минулого разу сім років будували . Людей гірше , ніж за бидло тримають .
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26.06.2020 11:46 Відповісти
Ну в статье же и написано что мост и до паводка был аварийный. Тоесть вода просто смыла не мост, а мусор стоявший годами над рекой. Почему что прошлая что сегодняшняя власть приоритетным считает постройку дорог, мостов и обустройство по Евростандарту КПВВ на прифронтовых территориях для меня остается загадкой. Хотя если принять за аксиому что власть в Украине никогда небыла проукраинской и пронароднойто все пазлы сходятся тютилька в тютильку.
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26.06.2020 11:50 Відповісти
Не будуть дбати про Україну ті , чиї діти навчаються і лікуються не в звичайних українських школах і лікарнях . Все для них так само , як в совку - спецзаказ , спецлікарня , особливі школи для "елітних" вилупків ...або просто за кордоном , подалі від лиха та страждань - як діти Бубачькі або Бариги ...
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26.06.2020 11:56 Відповісти
Зробили інвентаризацію мостів. Декілька сотен аварійних. Миттево це не зробиш. Чи в тебе є секрет?
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26.06.2020 16:18 Відповісти
На фото автора - недобудова ще з часів повені 2008-го року, а зруйнованим може бути хіба що тимчасовий міст, який на ладан дихав вже давно (зліва видно недобудову)

Паводок повністю зніс аварійний міст у Чернівецькій області, - голова ОДА Осачук - Цензор.НЕТ 8548
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26.06.2020 11:52 Відповісти
Скільки десятків років недобудовували ? Чи добудовували скільки років ? Писали , що знесло міст , який будували сім років . Це не цей ?
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26.06.2020 11:59 Відповісти
Будували з 2008-го після повені. Цензор дав фотографію недобуду, на моїй фотографії вона - зліва на задньому плані, а змило тимчасовий міст, який і так розвалювався - на моїй фотографії він по центру.
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26.06.2020 12:04 Відповісти
До речі, ще не відомо, чи змило - фотографій поки що немає.
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26.06.2020 12:06 Відповісти
А це повінь
Паводок повністю зніс аварійний міст у Чернівецькій області, - голова ОДА Осачук - Цензор.НЕТ 6736
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26.06.2020 12:12 Відповісти
Так цей тимчасовий міст виглядав у травні

Паводок повністю зніс аварійний міст у Чернівецькій області, - голова ОДА Осачук - Цензор.НЕТ 6775
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26.06.2020 12:10 Відповісти
Хоть какая-то польза от паводка.
Снес АВАРИЙНЫЙ мост.
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26.06.2020 11:52 Відповісти
бесплатно..(а деньги, которые выделялись на демонтаж...ну скажем так ..паводок тоже снес...как и материалы по фиктивным накладным для нового моста))))
короче...
***
прораб никак не может достроить себе дом...
но зато на уворованные у себя же материалы
уже построил во дворе сауну, 2 сарая и три туалета ))))
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26.06.2020 12:02 Відповісти
Как видно на фото придурки и воры от автодора спи....здили камень бут и деньги на его приобретение и выполнили сопряжение моста с материковым берегом из местного ила и мелкой гальки, который вымывает даже маленьким потоком воды!! Привет шмыгалю и авакову!! Надеюсь следователи МВД уже работают по этому вопросу или воры уже откупились ухой, выпивкой и ***....дями!!
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26.06.2020 12:05 Відповісти
Заплатите туркам или полякам. И по гарантийному мосту на Новый год поедут автомобили.
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26.06.2020 12:22 Відповісти
Ти диви, скільки коментаторів під новиною про мости.
А під проханням допомогти пораненому військовому лише три.
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26.06.2020 13:03 Відповісти
Паводок повністю зніс аварійний міст у Чернівецькій області, - голова ОДА Осачук - Цензор.НЕТ 9374
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26.06.2020 18:47 Відповісти
 
 