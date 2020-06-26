УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6069 відвідувачів онлайн
Новини Фото Силовики
12 070 32

Два кримінальні авторитети "вибивали" данину за "спокій" в арештантів Київського СІЗО. Суми сягали 50 тис. грн, - поліція. ФОТОрепортаж

За вимагання коштів від арештантів Київського СІЗО двом кримінальним авторитетам повідомлено про підозру. У разі відмови платити їм "данину" - погрози і побиття.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Упродовж двох місяців оперативники Департаменту стратегічних розслідувань, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно з Офісом Генерального прокурора здійснювали документування злочинної групи, що займалася "вибиванням" коштів з арештованих та засуджених Київського СІЗО. За підтримки та участю працівників слідчого ізолятора правоохоронцям вдалося встановити безпосередніх організаторів, їхніх спільників та задокументувати факти протиправної діяльності.

Два кримінальні авторитети вибивали данину за спокій в арештантів Київського СІЗО. Суми сягали 50 тис. грн, - поліція 01

У ході слідства з’ясувалося, що двоє кримінальних авторитетів, 1982 та 1985 років народження, організували "схему" власного збагачення за рахунок осіб, що перебувають в установі. Якщо вони хотіли спокійно там перебувати, мали сплачувати визначену суму коштів. У разі відмови – створювалися умови та застосовувалися "методи переконання", після яких засуджені погоджувалися на вимоги "авторитетів". Гроші потерпілі перераказували на банківські картки підконтрольних осіб, які перебували на волі. Отримані на картки кошти передавали підозрюваним. Суми за "спокій" могли сягати кількох десятків тисяч гривень. Зокрема, задокументовано факт вимагання із засудженого 50 тис. гривень та переказ коштів на зазначену кримінальними авторитетами банківську картку.

Два кримінальні авторитети вибивали данину за спокій в арештантів Київського СІЗО. Суми сягали 50 тис. грн, - поліція 02

У четвер, 25 червня, співробітники Департаменту стратегічних розслідувань, Головного слідчого управління Нацполіції, Офісу Генерального прокурора та оперативного відділу ДУ "Київський слідчий ізолятор" провели санкціоновані обшуки в камерах, де утримуються "авторитети" та за місцем мешкання осіб, задіяних у "схемі".

Також дивіться: Платні камери відкрили в СІЗО Житомира, Вінниці та Хмельницького, - глава Мін'юсту Малюська. ФОТОрепортаж

Два кримінальні авторитети вибивали данину за спокій в арештантів Київського СІЗО. Суми сягали 50 тис. грн, - поліція 03

Поліцейські вилучили частину коштів, отриманих від потерпілого, "чорнові" записи, наркотичні засоби, мобільні телефони та банківські картки.

Два кримінальні авторитети вибивали данину за спокій в арештантів Київського СІЗО. Суми сягали 50 тис. грн, - поліція 04

На підставі отриманих доказів двом чоловікам - організаторам злочинної "схеми" - слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про етапування підозрюваних до інших спецустанов.

Два кримінальні авторитети вибивали данину за спокій в арештантів Київського СІЗО. Суми сягали 50 тис. грн, - поліція 05
Два кримінальні авторитети вибивали данину за спокій в арештантів Київського СІЗО. Суми сягали 50 тис. грн, - поліція 06
Два кримінальні авторитети вибивали данину за спокій в арештантів Київського СІЗО. Суми сягали 50 тис. грн, - поліція 07
Фото: сайт Нацполіції

Автор: 

Київ (19524) Правоохоронні органи (2708) СІЗО (726) силовики (2514) ДБР (3504)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
Так вот за эти бабосы они и переселяются в камеры Малюськи...
показати весь коментар
26.06.2020 11:42
+19
менты в доле
показати весь коментар
26.06.2020 11:39
+16
100 пудово! Нет такого движа в тюрьме о котором не знала бы администрация.
показати весь коментар
26.06.2020 11:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так вот за эти бабосы они и переселяются в камеры Малюськи...
показати весь коментар
26.06.2020 11:42 Відповісти
Доречі - гарний бізнес. Селять тебе в камеру з авторитетами, ці авторитети починають робити тобі неспокійне життя, платиш бабки - вони тебе не чіпають і наступає "підвищений комфорт". Дуже дякую за бізнес-ідею.))
показати весь коментар
26.06.2020 11:54 Відповісти
менты в доле
показати весь коментар
26.06.2020 11:39 Відповісти
так менты ж и пытаются разобраться с этим
показати весь коментар
26.06.2020 11:46 Відповісти
Мєнти діляться на дві категорії - ті що в долі і ті що не в долі.
показати весь коментар
26.06.2020 11:55 Відповісти
Ті , які в долі і ті , в курсі справ.Доля других трохи менша .
показати весь коментар
26.06.2020 12:04 Відповісти
https://podrobnosti.ua/2357033-net-osnovanij-dlja-otstavki-avakova-shmygal.html
показати весь коментар
26.06.2020 11:46 Відповісти
100 пудово! Нет такого движа в тюрьме о котором не знала бы администрация.
показати весь коментар
26.06.2020 11:46 Відповісти
Хату трусят,беспредел)
показати весь коментар
26.06.2020 11:43 Відповісти
бандыты собирали деньги что бы перехать в камеру повышенного комфорта
показати весь коментар
26.06.2020 11:44 Відповісти
врут мусора.....скорее всего игровые долги получали...
показати весь коментар
26.06.2020 11:45 Відповісти
почему врут? там все вместе обычно
показати весь коментар
26.06.2020 11:46 Відповісти
Два кримінальні авторитети "вибивали" данину за "спокій" в арештантів Київського СІЗО. Суми сягали 50 тис. грн, - поліція - Цензор.НЕТ 7624
показати весь коментар
26.06.2020 11:47 Відповісти
Так порошенко і посадив трьох друзів - Луценка , Медведчука і Свинарчука тобто Гладковського - тільки не туди , куди треба .
показати весь коментар
26.06.2020 12:11 Відповісти
Кацапюра Чекалкін називає українців "біомасою", "баранами" і "бєснующемся бидлом". А може кацапюра Чекалкін краще здрисне до себе в Кацапію, якщо йому український "нарид" не подобається? А, кацапюра Чекалкін?
показати весь коментар
26.06.2020 13:08 Відповісти
И это все началось в этом году ? Ужас !
показати весь коментар
26.06.2020 11:48 Відповісти
это все Зеленский. А при Пепе такого не було.
показати весь коментар
26.06.2020 11:49 Відповісти
вчера только узнали, и сразу пресекли.
показати весь коментар
26.06.2020 11:52 Відповісти
во всех тюрьмах такое. криминальный мир отвратителен А вообще, я впервые вижу, чтобы этой проблемой занялись. Хотя конечно в тюрьму лучше не попадать.
показати весь коментар
26.06.2020 11:48 Відповісти
Просто останнім часом другорядні новини стають топовими, бо дійсно значущих подій не відбувається.
показати весь коментар
26.06.2020 11:58 Відповісти
это не другорядна новина
показати весь коментар
26.06.2020 12:01 Відповісти
Це не новина - це спектакль з дійовими особами з одніє труппи.
показати весь коментар
26.06.2020 12:20 Відповісти
Схоже на мляві потуги справжніх реформ , не таких , як 145 реформ порошенка . Бог їм на допомогу .
показати весь коментар
26.06.2020 12:08 Відповісти
трусите еще и сотрудников СИЗО - без их ведома навряд ли такое было возможно...
камеры переполненные а малюська тюрьмы распродает ...видите ли они стоят на дорогой земле иногда в центре городов...(а вынести эти хаты за город и создать более менее человеческие условия?...у малюськи хватило ума только на ВИП-кельи...можно подумать их там нет... и без его соплей)
показати весь коментар
26.06.2020 11:53 Відповісти
нехай молюск візьме їх до себе мінюст на роботу
показати весь коментар
26.06.2020 12:17 Відповісти
То есть надо делать Зеленскому неспокойную жизнь,
и только тогда он снизит коммуналку, задранную Порошенком от фонаря.
показати весь коментар
26.06.2020 12:29 Відповісти
Масюська, як ти міг просрати? Під носом? Тобто під масюськой?
показати весь коментар
26.06.2020 12:58 Відповісти
твари вонючие! Сами садят тех кто по первому разу, в камеры с матерыми урками, а теперь рапортуют о якобы достижениях. "мусара не люди" (с).
показати весь коментар
26.06.2020 13:30 Відповісти
Пенитенциарии к мусорам никакого отношения не имеют. Это раз. А во вторых: вечная и непрекращающаяся игра в подставы между режимниками, социками и оперативниками. В третьих - такое возможно лишь при очень слабом, некомпетентном и не пользующимся авторитетом руководителе учереждения.
Для сравнения можно взять аналогию сизо с подводной лодкой. Если капитан и старпом воюют - дисциплины нет, в команде разброд и шатания
показати весь коментар
26.06.2020 14:15 Відповісти
Вообще-то вымогать деньги с сидельцев - не по понятиям. Требовать можно только долги - за карты, за добавочную пайку, за водку, за телефон. Есть такса и сиделец знает, сколько отдавать. Кроме последних дебилов, которые садятся играть в карты "за просто так"...
Но похоже понятий сейчас нет нигде...
показати весь коментар
26.06.2020 13:35 Відповісти
Выходит в киевском сизо администрация как таковая просто не существует???
При карандюке такого и близко не было...
показати весь коментар
26.06.2020 14:10 Відповісти
 
 