Два кримінальні авторитети "вибивали" данину за "спокій" в арештантів Київського СІЗО. Суми сягали 50 тис. грн, - поліція. ФОТОрепортаж

За вимагання коштів від арештантів Київського СІЗО двом кримінальним авторитетам повідомлено про підозру. У разі відмови платити їм "данину" - погрози і побиття.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Упродовж двох місяців оперативники Департаменту стратегічних розслідувань, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно з Офісом Генерального прокурора здійснювали документування злочинної групи, що займалася "вибиванням" коштів з арештованих та засуджених Київського СІЗО. За підтримки та участю працівників слідчого ізолятора правоохоронцям вдалося встановити безпосередніх організаторів, їхніх спільників та задокументувати факти протиправної діяльності.

У ході слідства з’ясувалося, що двоє кримінальних авторитетів, 1982 та 1985 років народження, організували "схему" власного збагачення за рахунок осіб, що перебувають в установі. Якщо вони хотіли спокійно там перебувати, мали сплачувати визначену суму коштів. У разі відмови – створювалися умови та застосовувалися "методи переконання", після яких засуджені погоджувалися на вимоги "авторитетів". Гроші потерпілі перераказували на банківські картки підконтрольних осіб, які перебували на волі. Отримані на картки кошти передавали підозрюваним. Суми за "спокій" могли сягати кількох десятків тисяч гривень. Зокрема, задокументовано факт вимагання із засудженого 50 тис. гривень та переказ коштів на зазначену кримінальними авторитетами банківську картку.

У четвер, 25 червня, співробітники Департаменту стратегічних розслідувань, Головного слідчого управління Нацполіції, Офісу Генерального прокурора та оперативного відділу ДУ "Київський слідчий ізолятор" провели санкціоновані обшуки в камерах, де утримуються "авторитети" та за місцем мешкання осіб, задіяних у "схемі".

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Поліцейські вилучили частину коштів, отриманих від потерпілого, "чорнові" записи, наркотичні засоби, мобільні телефони та банківські картки.

На підставі отриманих доказів двом чоловікам - організаторам злочинної "схеми" - слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про етапування підозрюваних до інших спецустанов.







Фото: сайт Нацполіції