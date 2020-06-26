Медпрацівниці тубдиспансеру в Дніпрі організували канал постачання нарковмісних препаратів, - МВС. ФОТОрепортаж

Поліцейські управління протидії наркозлочинності Дніпропетровщини перекрили канал постачання наркотиків з Одеської області і задокументували злочинну діяльність чотирьох медичних співробітниць протитуберкульозного диспансеру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

У жовтні минулого року у Дніпрі поліцейські виявили в автомобілі місцевого жителя понад 500 пігулок наркотичних препаратів. Як було встановлено, наркотики зловмисник отримав у місті Одеса за рецептами лікарів-наркологів у межах програми замісної підтримувальної терапії для хворих з опіоїдною залежністю. У ході розслідування з’ясувалося, що ці препарати були придбані незаконно.

25 червня правоохоронці в Дніпропетровській області провели низку обшуків. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 4300 препаратів замісної терапії, зокрема "Метадон", "Бупренорфін" та "Еднок".

Встановлено, що головна лікарка протитуберкульозного диспансеру та медичні сестри кабінету замісної підтримувальної терапії порушували встановлені правила обліку та відпуску зазначених препаратів. Зокрема, незаконно видавали препарати людям, які не мали медичних показань та підстав для їхнього отримання.

Наразі всі препарати, рецептурні бланки, документація, чорнові записи та інші речові доказі вилучено. Проводиться експертиза. За її результатами буде ухвалено рішення про відкриття кримінальних проваджень за статтями 308 (викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем), 319 (незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин) та 320 Кримінального кодексу України (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів).

Медикам загрожує до шести років позбавлення волі.

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