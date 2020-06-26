"Ганьба, ганьба, ганьба!": активісти біля Апеляційного суду "заглушили" журналіста каналу "ZIK". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля суду, де розглядається апеляція на домашній арешт Сергія Стерненка, активісти поспілкувалися з журналістом телеканалу "ZIK".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Подія сталася під час технічної перерви засідання суду.

"Я співчуваю людям, які працюють на Медведчука, їх покарав Господь", - зазначив Стерненко.

Зазначається, що насильство щодо журналіста не застосовувалося, але його оточили співробітники поліції.

За словами Стерненка, захист наводитиме доводи про апеляційні скарги.

"Будемо показувати прокурору, що він дуже погано знає українське законодавство", - підкреслив Стерненко.

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