УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7978 відвідувачів онлайн
Новини Фото
9 396 28

"Ганьба, ганьба, ганьба!": активісти біля Апеляційного суду "заглушили" журналіста каналу "ZIK". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля суду, де розглядається апеляція на домашній арешт Сергія Стерненка, активісти поспілкувалися з журналістом телеканалу "ZIK".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Подія сталася під час технічної перерви засідання суду.

"Я співчуваю людям, які працюють на Медведчука, їх покарав Господь", - зазначив Стерненко.

Зазначається, що насильство щодо журналіста не застосовувалося, але його оточили співробітники поліції.

За словами Стерненка, захист наводитиме доводи про апеляційні скарги.

"Будемо показувати прокурору, що він дуже погано знає українське законодавство", - підкреслив Стерненко.

Також дивіться: Суд розглядає апеляцію на домашній арешт Стерненка. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Ганьба, ганьба, ганьба!: активісти біля Апеляційного суду заглушили журналіста каналу ZIK 01
Ганьба, ганьба, ганьба!: активісти біля Апеляційного суду заглушили журналіста каналу ZIK 02
Ганьба, ганьба, ганьба!: активісти біля Апеляційного суду заглушили журналіста каналу ZIK 03

Ганьба, ганьба, ганьба!: активісти біля Апеляційного суду заглушили журналіста каналу ZIK 04

Автор: 

Стерненко Сергій (393) ZIK (123)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+41
трудно кацапское бабло журналюге дается
показати весь коментар
26.06.2020 13:47
+16
забавно наблюдать, как в коментах рвутся сраки у кацапских тролей и мертведчуковских шлюх. рашизм не пройдет! зик - пнх!
показати весь коментар
26.06.2020 14:14
+9
Конституционный суд не имеет полномочий принимать или не принимать правосудные или иные другие решения , определения, постановления и прочее кроме как только толковать нормы Конституции Украины и соответствие им нормативно-правовых актов институтов государственной власти...
показати весь коментар
26.06.2020 14:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
трудно кацапское бабло журналюге дается
показати весь коментар
26.06.2020 13:47 Відповісти
Ну все, раз активисты закричали, значит теперь страна в правовом поле. Теперь я за нашу страну спокоен.
показати весь коментар
26.06.2020 13:47 Відповісти
Давление на суд однако нешуточное.Страна активистов с лимонками и финками.Вот если бы они пикетировали Конституционный Суд по поводу неправосудных решений ,я бы тоже поучаствовал,но без лимонки и финки.
показати весь коментар
26.06.2020 13:54 Відповісти
Конституционный суд не имеет полномочий принимать или не принимать правосудные или иные другие решения , определения, постановления и прочее кроме как только толковать нормы Конституции Украины и соответствие им нормативно-правовых актов институтов государственной власти...
показати весь коментар
26.06.2020 14:02 Відповісти
кроме шлюх там никого и нет)
показати весь коментар
26.06.2020 13:57 Відповісти
Там партийцы шарик по совместительству на мертвого подрабатывают
показати весь коментар
26.06.2020 13:59 Відповісти
Я дивлюся тільки чотири телеканала- "Прямий" "5-й", "Espreso", а коли "гражданська оборона", то дивлюся ICTV. Інші канали - малороські і крапка.
показати весь коментар
26.06.2020 16:39 Відповісти
забавно наблюдать, как в коментах рвутся сраки у кацапских тролей и мертведчуковских шлюх. рашизм не пройдет! зик - пнх!
показати весь коментар
26.06.2020 14:14 Відповісти
зачем горло драть? оглушите лучше "журналярву"
показати весь коментар
26.06.2020 14:15 Відповісти
Ви знаєте, я особисто такої інформаційної помийки як ZIK не зустрічав! Сидять чотири рила,та несуть таку х...ню що аж нудить від них.Я особисто називаю іх "Теремок".
Як у казці:"Тук-тук хто в теремку живе? Я ,мишка-піз...ка,я лягушка-квакушка і ми два Тараса- підараса!" Від цієї опозажопистої кампашки медведчука смердить гівном!!!
показати весь коментар
26.06.2020 14:57 Відповісти
А активисты, вообще, когда-нибудь работают? На что они живет, если постоянно в будние дни, в рабочее время они на акциях? За счет чего они живут?
показати весь коментар
26.06.2020 14:30 Відповісти
От тебе всё расскажи, может тебе дать ключ от квартиры где деньги лежат? Не завидуй нищеброд.
показати весь коментар
26.06.2020 14:37 Відповісти
Выйти в один день на акцию = не работать вообще? Ууууу фатит майданить и вот это все?
показати весь коментар
26.06.2020 14:54 Відповісти
тебе в твоем урюпинске активисты мешают, свинопес?
показати весь коментар
26.06.2020 14:59 Відповісти
Суд судить за те що залишився живим? От як би в могилі лежав це було б законно і по Конституції. Азербайжанець встроми ножа в висок ветерану АТО і проблемно втік за кордон, і нікому не потрібний у владі. О, ця влада, і такі суди ніби від окупантів і ворогів, заставлять дахи кровью фарбувати плебеям .
показати весь коментар
26.06.2020 15:33 Відповісти
Якщо ЗЕлена влада легітимізує ці пропагандистські помийки Медведчука постійною присутністю своїх депутатів і чиновників на їх ефірах, то може хоч активісти скажуть цим "зливним бачкам" в очі хто вони є насправді!
показати весь коментар
26.06.2020 15:42 Відповісти
Я помню Zik,ещё когда там работал Drozdov.Не сказать,чтобы этот канал таким уж патриотичным и проукраинским был ,скорее нейтральным ,пока его не купил кум путина .Не медведчуковских шестерок ганьбить нужно (это не даст никакого результата) ,а придумать как изолировать его от украинской политики и экономики ,куда его привел шоколадный попередник ,как незаменимого переговорщика с ******,а скупленные им телеканалы предложить придбаты какому-нибудь (про)украинскому олигарху
показати весь коментар
26.06.2020 16:39 Відповісти
 
 