Перевернуті машини, зруйновані будинки і затоплені вулиці: як приходить до тями після паводка селище Ланчин, яке вчора відвідав Зеленський. ФОТОрепортаж

Селище Ланчин опинилося в епіцентрі стихії, яка цими днями вирує на Прикарпатті.

У четвер під час робочої поїздки в Івано-Франківську область Президент Володимир Зеленський особисто оглянув наслідки повені в регіоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Жителі Ланчина розповіли главі держави, як рятувалися від стихії, і про збитки, яких зазнали через повінь.

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Кадри з постраждалого від стихії Ланчина:







































