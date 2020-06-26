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Новини Фото Паводки на Західній Україні
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Перевернуті машини, зруйновані будинки і затоплені вулиці: як приходить до тями після паводка селище Ланчин, яке вчора відвідав Зеленський. ФОТОрепортаж

Селище Ланчин опинилося в епіцентрі стихії, яка цими днями вирує на Прикарпатті.

У четвер під час робочої поїздки в Івано-Франківську область Президент Володимир Зеленський особисто оглянув наслідки повені в регіоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Жителі Ланчина розповіли главі держави, як рятувалися від стихії, і про збитки, яких зазнали через повінь.

Також дивіться: Зеленський про повінь на Івано-Франківщині: "Затоплено майже все". ВIДЕО

Кадри з постраждалого від стихії Ланчина:

Перевернуті машини, зруйновані будинки і затоплені вулиці: як приходить до тями після паводка селище Ланчин, яке вчора відвідав Зеленський 01
Перевернуті машини, зруйновані будинки і затоплені вулиці: як приходить до тями після паводка селище Ланчин, яке вчора відвідав Зеленський 02
Перевернуті машини, зруйновані будинки і затоплені вулиці: як приходить до тями після паводка селище Ланчин, яке вчора відвідав Зеленський 03
Перевернуті машини, зруйновані будинки і затоплені вулиці: як приходить до тями після паводка селище Ланчин, яке вчора відвідав Зеленський 04
Перевернуті машини, зруйновані будинки і затоплені вулиці: як приходить до тями після паводка селище Ланчин, яке вчора відвідав Зеленський 05
Перевернуті машини, зруйновані будинки і затоплені вулиці: як приходить до тями після паводка селище Ланчин, яке вчора відвідав Зеленський 06
Перевернуті машини, зруйновані будинки і затоплені вулиці: як приходить до тями після паводка селище Ланчин, яке вчора відвідав Зеленський 07
Перевернуті машини, зруйновані будинки і затоплені вулиці: як приходить до тями після паводка селище Ланчин, яке вчора відвідав Зеленський 08
Перевернуті машини, зруйновані будинки і затоплені вулиці: як приходить до тями після паводка селище Ланчин, яке вчора відвідав Зеленський 09
Перевернуті машини, зруйновані будинки і затоплені вулиці: як приходить до тями після паводка селище Ланчин, яке вчора відвідав Зеленський 10
Перевернуті машини, зруйновані будинки і затоплені вулиці: як приходить до тями після паводка селище Ланчин, яке вчора відвідав Зеленський 11
Перевернуті машини, зруйновані будинки і затоплені вулиці: як приходить до тями після паводка селище Ланчин, яке вчора відвідав Зеленський 12
Перевернуті машини, зруйновані будинки і затоплені вулиці: як приходить до тями після паводка селище Ланчин, яке вчора відвідав Зеленський 13
Перевернуті машини, зруйновані будинки і затоплені вулиці: як приходить до тями після паводка селище Ланчин, яке вчора відвідав Зеленський 14
Перевернуті машини, зруйновані будинки і затоплені вулиці: як приходить до тями після паводка селище Ланчин, яке вчора відвідав Зеленський 15
Перевернуті машини, зруйновані будинки і затоплені вулиці: як приходить до тями після паводка селище Ланчин, яке вчора відвідав Зеленський 16
Перевернуті машини, зруйновані будинки і затоплені вулиці: як приходить до тями після паводка селище Ланчин, яке вчора відвідав Зеленський 17
Перевернуті машини, зруйновані будинки і затоплені вулиці: як приходить до тями після паводка селище Ланчин, яке вчора відвідав Зеленський 18
Перевернуті машини, зруйновані будинки і затоплені вулиці: як приходить до тями після паводка селище Ланчин, яке вчора відвідав Зеленський 19
Перевернуті машини, зруйновані будинки і затоплені вулиці: як приходить до тями після паводка селище Ланчин, яке вчора відвідав Зеленський 20

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) повінь (172) паводок (233)


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Топ коментарі
+25
после зеленского еще и не то будет...
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26.06.2020 13:54
+22
лучьшее фото не попало)

Перевернутые машины, разрушенные дома и затопленные улицы: как приходит в себя после паводка поселок Ланчин, который вчера посетил Зелеснкий - Цензор.НЕТ 2801
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26.06.2020 13:59
+19
Херсон! Подъем. Боевая тревога! К вам едет ЗЕбил.
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26.06.2020 13:56
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после зеленского еще и не то будет...
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26.06.2020 13:54 Відповісти
а журнашлёндры в своём стиле: "перевёрнуты машины" - это одна перевёрнутая машина, снятая с разных ракурсов
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26.06.2020 14:01 Відповісти
Они другому не обучены...
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26.06.2020 14:13 Відповісти
Херсон! Подъем. Боевая тревога! К вам едет ЗЕбил.
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26.06.2020 13:56 Відповісти
Рятувальникам бути на стрьомі! Їде 33 нещастя.
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26.06.2020 14:02 Відповісти
шмаркле даже альбомчик с картинками подготовили, чтобы оно с "умным" видом и в маске (для понтов) сделало видосик/фотку))
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26.06.2020 13:56 Відповісти
лучьшее фото не попало)

Перевернутые машины, разрушенные дома и затопленные улицы: как приходит в себя после паводка поселок Ланчин, который вчера посетил Зелеснкий - Цензор.НЕТ 2801
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26.06.2020 13:59 Відповісти
Вот это его вставило...😃
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26.06.2020 14:01 Відповісти
а чё его пасут столько быков-то? и это при 73х% поддержке мудрава нарида
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26.06.2020 14:02 Відповісти
о...от любви до ненависти два шага (и одно последствие от паводка))))
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26.06.2020 14:05 Відповісти
Він там позував для селфі

Перевернуті машини, зруйновані будинки і затоплені вулиці: як приходить до тями після паводка селище Ланчин, яке вчора відвідав Зеленський - Цензор.НЕТ 7729
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26.06.2020 14:15 Відповісти
Перевернуті машини, зруйновані будинки і затоплені вулиці: як приходить до тями після паводка селище Ланчин, яке вчора відвідав Зеленський - Цензор.НЕТ 7140
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26.06.2020 14:16 Відповісти
Президент Володимир Зеленський виявився не готовий до умов, з якими зіткнувся під час робочої поїздки до підтопленої внаслідок масштабного паводку Івано-Франківську область.
Коли глава держави вирішив оцінити наслідки стихійного лиха у селі Ланчин, з'ясувалося, що йому потрібне гумове взуття.
«Чоботи! Чоботи!» - кричить один з охоронців, - «Чоботи президенту!». Місцевий чоловік швидко знімає свої, віддає, охоронець біжить до президента", - розповіли журналісти.
Завдяки цьому Зеленський зміг оглянути село без ризику намочити ноги і забруднити свою взуття.
У той же час, як чоловік, який виручив президента, сам обійшовся без чобіт, не уточнюється.

Перевернуті машини, зруйновані будинки і затоплені вулиці: як приходить до тями після паводка селище Ланчин, яке вчора відвідав Зеленський - Цензор.НЕТ 4162
....
Перевернуті машини, зруйновані будинки і затоплені вулиці: як приходить до тями після паводка селище Ланчин, яке вчора відвідав Зеленський - Цензор.НЕТ 3153
..
Перевернуті машини, зруйновані будинки і затоплені вулиці: як приходить до тями після паводка селище Ланчин, яке вчора відвідав Зеленський - Цензор.НЕТ 508
....
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26.06.2020 15:14 Відповісти
А что там за картинки осел рассматривает??? Рекламные проспекты из Омана??
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26.06.2020 13:59 Відповісти
та не... то он сфокусироваться пытается ))))
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26.06.2020 14:05 Відповісти
Різкість наводить...
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26.06.2020 14:11 Відповісти
Ойц, таки бідні хатки...
Покажіть хоч один маєток "пострадавший"..
Змило??
Ось куди і грошва піде..
Не перший випадок..
))
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26.06.2020 14:00 Відповісти
Навколо маєтків будують трьох метрові каменні стіни, тепер знаю навіщо.
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26.06.2020 14:56 Відповісти
Гарант Мурзилку листает. Прислал бы вместо себя свой портрет - эффект тот же нулевой. До Вакарчука уже дошло, а этот еще не осознал свою никчемность.
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26.06.2020 14:00 Відповісти
Вакарчук обіцяв повернутись. Зробить прощавальне світове турне і повернеться. Або не обіцяв, але все одно повернеться.
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26.06.2020 17:01 Відповісти
Перевернуті машини, зруйновані будинки і затоплені вулиці: як приходить до тями після паводка селище Ланчин, яке вчора відвідав Зеленський - Цензор.НЕТ 5647
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26.06.2020 18:45 Відповісти
https://www.facebook.com/svetik.olishevskaya?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARB5i0KfGE8gSHxKWZ7k9dBES6KWfvcQMaWMex4JU3cYlo2Vqp3fb0MbAfViUTivrLVb_2fyqLwbeYiT&hc_ref=ARRPxKO17Y_WgaCO27LlyG5PjRcx1_hdVcMIXEw89r2LN8GwF7UjXqzfQDylTjpj7VY&ref=nf_target Svitlana Olishevskaya з https://www.facebook.com/svetik.olishevskaya.7?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBHajPj_3ripcaE7cOznZYZPW9hE4R__xGgWf2AWzUIj8JgSmt4oJTH39tlf14ZeYVFgyadxLbrBFin&hc_ref=ARRPxKO17Y_WgaCO27LlyG5PjRcx1_hdVcMIXEw89r2LN8GwF7UjXqzfQDylTjpj7VY&ref=nf_target Svetik Olishevskaya .
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1771249473016052&set=a.613955218745489&type=3 24 червня о 18:21 ·

ОДНА смерека, стримує 5000! літрів води.
Тому не питайте, чому я не жалію людей, яких накрив паводок.
Самі вирубуєте, кришуєте чи дозволяєте вирубку, самі і пливете.
Далі Рівненська і Житомирська області, з вимивом лісів помпами.
Ви самі собі робите лихо.

Цинічно? Ні, цинічно дивитись, як вивозять товарняками та фурами ваш кругляк.
Природа - справедлива.
Все циклічно👌

Перевернутые машины, разрушенные дома и затопленные улицы: как приходит в себя после паводка поселок Ланчин, который вчера посетил Зеленский - Цензор.НЕТ 7128
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26.06.2020 14:02 Відповісти
ну це так в природі , де шось забирається то чимось наповнюється.
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26.06.2020 14:16 Відповісти
Щось у нього очки на лоба полізли, ну геть як в справжнього Президента...
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26.06.2020 14:05 Відповісти
Это последствия обмена безвиза с европой на карпатский лес. Напомните плз кто тогда был у керма? Петя?
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26.06.2020 14:10 Відповісти
Петя ліс вивіз і дощ наслав, ай-ай-ай... Згідно зі звітом Держлісагентства, обсяги відновлення лісів за останні п'ять років склали 201,5 тисячі га, що на 6% більше, ніж площа суцільних зрубів (190,7 тисячі га). "Таким чином, за останні 5 років лісівники висадили понад мільярд нових дерев", - йдеться в звіті. Хто був президентом? Торік (в 2019) обсяги незаконної вирубки лісу зросли майже в сім разів - до 118 тисяч кубометрів з 17,7 тисячі кубометрів роком раніше. Хто був президентом в 2019 році і шо тобі ще не зрозуміло? https://news.finance.ua/ua/news/-/466528/v-********-v-7-raziv-zrosla-nezakonna-vyrubka-lisiv
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26.06.2020 14:29 Відповісти
Респект президенту Зеленському В.О., що відразу поїхав на місце трагедії. Дивився вчора відеорепортаж місцевих журналістів про візит президента, люди зустрічали його як останню надію в подоланні їх лиха. Можна дового дискутувати на форумі про різні причини, що призвели до такої трагедії, але люди чекають реальної допомоги від держави і від президента вони почули реальні кроки для подолання наслідків страшного паводку.
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26.06.2020 14:19 Відповісти
Витри гівно зі свого язика, бо глибоко в сраку найвеличнішому ти його запхав.
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26.06.2020 14:30 Відповісти
"відразу"? Це як? Через тиждень?
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26.06.2020 14:44 Відповісти
Респект ослу? Ну ты даёшь!
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26.06.2020 14:32 Відповісти
Ліс рубають - тріска летить і паводок.
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26.06.2020 15:29 Відповісти
Вот чего не пойму я, други мои!
Если какой-то нарид с маниакальным упорством добровольно селится на заливаемых землях, всячески способствуя этому вырубкой лесов на окружающих горах, почему их жильё должно восстанавливаться за счёт налогов из моего кармана?
Сами, всё сами!
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26.06.2020 15:41 Відповісти
Ти правий в принципі. Тільки селяться вони там, де їх прадіди жили серед лісу, який берегли. А нинішні вирубують пустелю для своїх дітей і внуків з думкою "після мене хоч потоп".
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26.06.2020 15:59 Відповісти
То что когда-то "де їх прадіди жили серед лісу, який берегли" - так это в кино. "Тени забытых предков" называется!
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26.06.2020 16:20 Відповісти
От якби тепер за вказівкою президента Зеленського, який на власні очі бачив всю ту біду, що спричиняє негода коли люди її провокують своїм жлобством і тупістю, провели розслідування і реально понесли кримінальну відповідальність ті, хто давав дозволи на вирубку, вирубував і вирубує Карпати досі, то і отрути на форумах на президентську адресу поменшало б.
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26.06.2020 16:08 Відповісти
Дурнуватий шльомко в гумаках,завдяки нещасливому для України збігу випадково став президентом,стоїть і дивится як баран на нові ворота на цю біду і думає собі,Баба да!!!
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26.06.2020 19:10 Відповісти
Божья кара и месть природы глупому народу ничего так просто не происходит
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26.06.2020 19:30 Відповісти
 
 