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Перевернуті машини, зруйновані будинки і затоплені вулиці: як приходить до тями після паводка селище Ланчин, яке вчора відвідав Зеленський. ФОТОрепортаж
Селище Ланчин опинилося в епіцентрі стихії, яка цими днями вирує на Прикарпатті.
У четвер під час робочої поїздки в Івано-Франківську область Президент Володимир Зеленський особисто оглянув наслідки повені в регіоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Жителі Ланчина розповіли главі держави, як рятувалися від стихії, і про збитки, яких зазнали через повінь.
Кадри з постраждалого від стихії Ланчина:
Топ коментарі
+25 Andriy Kalnyshevsky
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Коли глава держави вирішив оцінити наслідки стихійного лиха у селі Ланчин, з'ясувалося, що йому потрібне гумове взуття.
«Чоботи! Чоботи!» - кричить один з охоронців, - «Чоботи президенту!». Місцевий чоловік швидко знімає свої, віддає, охоронець біжить до президента", - розповіли журналісти.
Завдяки цьому Зеленський зміг оглянути село без ризику намочити ноги і забруднити свою взуття.
У той же час, як чоловік, який виручив президента, сам обійшовся без чобіт, не уточнюється.
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Покажіть хоч один маєток "пострадавший"..
Змило??
Ось куди і грошва піде..
Не перший випадок..
))
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1771249473016052&set=a.613955218745489&type=3 24 червня о 18:21 ·
ОДНА смерека, стримує 5000! літрів води.
Тому не питайте, чому я не жалію людей, яких накрив паводок.
Самі вирубуєте, кришуєте чи дозволяєте вирубку, самі і пливете.
Далі Рівненська і Житомирська області, з вимивом лісів помпами.
Ви самі собі робите лихо.
Цинічно? Ні, цинічно дивитись, як вивозять товарняками та фурами ваш кругляк.
Природа - справедлива.
Все циклічно👌
Если какой-то нарид с маниакальным упорством добровольно селится на заливаемых землях, всячески способствуя этому вырубкой лесов на окружающих горах, почему их жильё должно восстанавливаться за счёт налогов из моего кармана?
Сами, всё сами!