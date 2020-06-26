Шахраїв, які "працювали" за схемою "ваш родич у поліції", затримали в Одесі, - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

До поля зору зловмисників, як правило, потрапляли літні люди. Вони телефонували потерпілим, представлялися працівником поліції і вимагали гроші за нібито непритягнення до кримінальної відповідальності їхніх родичів. Протягом дня телефонні шахраї могли здійснювати до 200 дзвінків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Працювали" вони за схемою "ваш родич у поліції".

До складу злочинної групи входило троє осіб – мешканці Одеси, раніше засуджені за майнові злочини. Аферисти телефонували людям, представлялися співробітником поліції та повідомляли, що їхній родич скоїв якийсь злочин. І для того, щоб вирішити питання про непритягнення до відповідальності, потрібно заплатити гроші. Розгублені громадяни, замість того, аби зателефонувати родичам та з’ясувати ситуацію, через термінал переказували зловмисникам кошти. Лише після проведення всіх операцій, ошукані громадяни телефонували близьким.

Крім того, у схемі були задіяні особи, які постачали аферистам сім-карти мобільних операторів та підшукували потенційних жертв. Аби уникнути відповідальності та не потрапити до поля зору поліцейських, щотижня змінювали номери телефонів.

У четвер, 25 червня, за силової підтримки спецпризначенців КОРД та полку особливого призначення проведено санкціоновані обшуки в організаторів шахрайської схеми та осіб, які можуть бути причетні до неї. Правоохоронці вилучили 800 сім-карт операторів мобільного зв'язку, 21 мобільний телефон, зброю та набої, комп’ютерну техніку, кілограм амфетаміну та автомобілі Lexus GL 300, Porsche - Cayenne, BMW 745I та NissanAltima.

За результатами проведених заходів організаторів телефонної афери затримали та повідомили їм про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (вчинення шахрайства організованою групою) Кримінального кодексу України.

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