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Шахраїв, які "працювали" за схемою "ваш родич у поліції", затримали в Одесі, - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

До поля зору зловмисників, як правило, потрапляли літні люди. Вони телефонували потерпілим, представлялися працівником поліції і вимагали гроші за нібито непритягнення до кримінальної відповідальності їхніх родичів. Протягом дня телефонні шахраї могли здійснювати до 200 дзвінків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Працювали" вони за схемою "ваш родич у поліції".

До складу злочинної групи входило троє осіб – мешканці Одеси, раніше засуджені за майнові злочини. Аферисти телефонували людям, представлялися співробітником поліції та повідомляли, що їхній родич скоїв якийсь злочин. І для того, щоб вирішити питання про непритягнення до відповідальності, потрібно заплатити гроші. Розгублені громадяни, замість того, аби зателефонувати родичам та з’ясувати ситуацію, через термінал переказували зловмисникам кошти. Лише після проведення всіх операцій, ошукані громадяни телефонували близьким.

Крім того, у схемі були задіяні особи, які постачали аферистам сім-карти мобільних операторів та підшукували потенційних жертв. Аби уникнути відповідальності та не потрапити до поля зору поліцейських, щотижня змінювали номери телефонів.

У четвер, 25 червня, за силової підтримки спецпризначенців КОРД та полку особливого призначення проведено санкціоновані обшуки в організаторів шахрайської схеми та осіб, які можуть бути причетні до неї. Правоохоронці вилучили 800 сім-карт операторів мобільного зв'язку, 21 мобільний телефон, зброю та набої, комп’ютерну техніку, кілограм амфетаміну та автомобілі Lexus GL 300, Porsche - Cayenne, BMW 745I та NissanAltima.

За результатами проведених заходів організаторів телефонної афери затримали та повідомили їм про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (вчинення шахрайства організованою групою) Кримінального кодексу України.

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Шахраїв, які працювали за схемою ваш родич у поліції, затримали в Одесі, - МВС 01
Шахраїв, які працювали за схемою ваш родич у поліції, затримали в Одесі, - МВС 02
Шахраїв, які працювали за схемою ваш родич у поліції, затримали в Одесі, - МВС 03
Шахраїв, які працювали за схемою ваш родич у поліції, затримали в Одесі, - МВС 04

Автор: 

МВС (3503) шахрайство (1091) Одеса (5472)


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Топ коментарі
+10
Шахраїв, які "працювали" за схемою "ваш родич у поліції", затримали в Одесі, - МВС - Цензор.НЕТ 9587
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26.06.2020 14:31
+7
Нас пробовали так разыграть несколько раз, но не вышло. патерн голоса подделать можно, а вот словарный запас и манеру речи херушки.
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26.06.2020 14:11
+7
Моему знакомому из Одессы примерно месяц назад позвонили похожие уроды и сказали, что видели его на Проспекте Небесной Сотни без маски. Он их, конечно, послал сразу и далеко, но откуда у этих козлов контрактный номер моб. моего знакомого с одесской пропиской (Vodafone)? Менты, ау? Кто сливает данные пользователей моб. связи?
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26.06.2020 14:16
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цікаво, а коли почнуть затримувати шахраів, які телефонують вдень і вночи, посилаючися на неіснуючи борги по кредитах?
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26.06.2020 14:10 Відповісти
Нас пробовали так разыграть несколько раз, но не вышло. патерн голоса подделать можно, а вот словарный запас и манеру речи херушки.
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26.06.2020 14:11 Відповісти
Уявіть собі ситуацію: сабж потрапляє в поліцію. Звідти телефонують до родичів, а родичі у відповідь посилають поліціянтів на три веселі літери, думаючи, що то аферисти.
У результаті кишеня Авакова потерпає від таких розводів!
Яке неподобство!
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26.06.2020 14:13 Відповісти
Моему знакомому из Одессы примерно месяц назад позвонили похожие уроды и сказали, что видели его на Проспекте Небесной Сотни без маски. Он их, конечно, послал сразу и далеко, но откуда у этих козлов контрактный номер моб. моего знакомого с одесской пропиской (Vodafone)? Менты, ау? Кто сливает данные пользователей моб. связи?
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26.06.2020 14:16 Відповісти
от вони й зливають..
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26.06.2020 14:20 Відповісти
История наших дней. Предприниматель средней руки заказал информацию у частной охранной фирмы. Среди прочего, данные о перемещениях группы лиц, создающих дискомфорт в его работе. Подписали договор. И через месяц - полный отчет: с распечатками звонков, перемещений по Киеву и Украине. В каком году? - 2020 год!
Страна, где все продается и все покупается. Маленькая деталь: охранной фирме за "толику малую" помогает всемогущее СБУ.
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26.06.2020 15:56 Відповісти
Ну в СБУ бандити ще ті, але те, що ви описали робить служба безпеки мобільних операторів. Саме вони за толіку малу зливають всю цю інфу.
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26.06.2020 17:04 Відповісти
Видно позвонили кому-то сильно непростому. Бо за обычного потерпевшего все эти КОРДы бегать не станут.
Кроме того, судя по аппаратуре, там кроме развода ещё что-то было. Нет смылса такие ЖСМ банки ставить просто чтоб обзванивать клиентов. Мож забугорный трафик на ОПСОСов сливали, но перестарались и те ментам помогли их вычислить.
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26.06.2020 14:29 Відповісти
Шахраїв, які "працювали" за схемою "ваш родич у поліції", затримали в Одесі, - МВС - Цензор.НЕТ 9587
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26.06.2020 14:31 Відповісти
А взагалі, якщо відверто то ці "потерпілі" самі злодії, якщо переховували "мусорам бабки за покриття злочину"... Це банальне давання хабаря!
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26.06.2020 14:32 Відповісти
Так, а показательно посадить руководство Киевстар, продающее мошенникам контакты клиентов?
Докладаю, каждый клиент чаще всего звонит матери, что запросто проверить
На мое письмо г.Литовченко в схожей ситуации, ответили какую то фигню.
Как я проверил по своим каналам, продавшего мои контакты тихо уволили по собственному желанию.
И вот, прошло пару лет, я узнаю, что на работу приняли его племянника
Он даже на рекламе компании.
Тот, что на велосипеде с подписью - позвоните родителям.
Циничность ситуации в том, что чужих родителей почтенного возраста они подвергали риску гипертонического криза и т.п
Ну, жене и дочке было неприятно слушать разную хирню, но у них хоть здоровье позволяло выслушать без ущерба для жизни.
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26.06.2020 16:02 Відповісти
я давно выбросил киевстаровскую симку, после того как стал валом приходить спам от всяких сетей, в которых я никогда не регистрировался
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26.06.2020 18:11 Відповісти
Интересно, в бундесе подобные мошенники есть?
Сильно сомневаюсь...
То, что они есть, уже говорит за себя. Вот такая у нас полиция...
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26.06.2020 16:04 Відповісти
 
 