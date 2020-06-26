Шахраїв, які "працювали" за схемою "ваш родич у поліції", затримали в Одесі, - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
До поля зору зловмисників, як правило, потрапляли літні люди. Вони телефонували потерпілим, представлялися працівником поліції і вимагали гроші за нібито непритягнення до кримінальної відповідальності їхніх родичів. Протягом дня телефонні шахраї могли здійснювати до 200 дзвінків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Працювали" вони за схемою "ваш родич у поліції".
До складу злочинної групи входило троє осіб – мешканці Одеси, раніше засуджені за майнові злочини. Аферисти телефонували людям, представлялися співробітником поліції та повідомляли, що їхній родич скоїв якийсь злочин. І для того, щоб вирішити питання про непритягнення до відповідальності, потрібно заплатити гроші. Розгублені громадяни, замість того, аби зателефонувати родичам та з’ясувати ситуацію, через термінал переказували зловмисникам кошти. Лише після проведення всіх операцій, ошукані громадяни телефонували близьким.
Крім того, у схемі були задіяні особи, які постачали аферистам сім-карти мобільних операторів та підшукували потенційних жертв. Аби уникнути відповідальності та не потрапити до поля зору поліцейських, щотижня змінювали номери телефонів.
У четвер, 25 червня, за силової підтримки спецпризначенців КОРД та полку особливого призначення проведено санкціоновані обшуки в організаторів шахрайської схеми та осіб, які можуть бути причетні до неї. Правоохоронці вилучили 800 сім-карт операторів мобільного зв'язку, 21 мобільний телефон, зброю та набої, комп’ютерну техніку, кілограм амфетаміну та автомобілі Lexus GL 300, Porsche - Cayenne, BMW 745I та NissanAltima.
За результатами проведених заходів організаторів телефонної афери затримали та повідомили їм про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (вчинення шахрайства організованою групою) Кримінального кодексу України.
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У результаті кишеня Авакова потерпає від таких розводів!
Яке неподобство!
Страна, где все продается и все покупается. Маленькая деталь: охранной фирме за "толику малую" помогает всемогущее СБУ.
Кроме того, судя по аппаратуре, там кроме развода ещё что-то было. Нет смылса такие ЖСМ банки ставить просто чтоб обзванивать клиентов. Мож забугорный трафик на ОПСОСов сливали, но перестарались и те ментам помогли их вычислить.
Докладаю, каждый клиент чаще всего звонит матери, что запросто проверить
На мое письмо г.Литовченко в схожей ситуации, ответили какую то фигню.
Как я проверил по своим каналам, продавшего мои контакты тихо уволили по собственному желанию.
И вот, прошло пару лет, я узнаю, что на работу приняли его племянника
Он даже на рекламе компании.
Тот, что на велосипеде с подписью - позвоните родителям.
Циничность ситуации в том, что чужих родителей почтенного возраста они подвергали риску гипертонического криза и т.п
Ну, жене и дочке было неприятно слушать разную хирню, но у них хоть здоровье позволяло выслушать без ущерба для жизни.
Сильно сомневаюсь...
То, что они есть, уже говорит за себя. Вот такая у нас полиция...