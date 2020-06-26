Виставка картин Порошенка знову відкрилася в музеї Гончара: відвідувачі можуть побачити картини через ґрати. ФОТОрепортаж

Картини світових художників за тюремними ґратами - таким перформансом відкрилася в Музеї Гончара виставка полотен із сімейної колекції п'ятого президента України, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Директор музею Петро Гончар символічно розірвав стрічку, якою були опечатані двері до виставкової зали, і присутні побачили, що картини художників зі світовими іменами буквально перебувають "під арештом", у заґратованому просторі.

"Сальвадора Далі тут немає, але сюрреалізму хоч відбавляй" – пожартував Порошенко.

Як відомо, Державне бюро розслідувань у травні відкрило "справу" проти Порошенка за те, що він задовго до своєї президентської каденції привіз в Україну ці художні твори.

"Раніше я вважав, що має бути кримінальна відповідальність, коли таємно вивозять культурні цінності з України за кордон. І не міг передбачити, що коли абсолютно відкрито, з повним митним оформленням, зі сплатою всіх платежів зі свого рахунку, всіх податків завозять в Україну для того, щоб продемонструвати українцям, яка велика наша культура, це може викликати абсолютно незаконний, без будь-якого рішення суду, штурм правоохоронними органами Національного музею України", – зауважив п'ятий президент.

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Порошенко подякував українським митцям, діячам культури, мистецтва і науки, які підтримали його і виступили проти організації політичних переслідувань в Україні.

Дружина лідера "Європейської Солідарності" Марина Порошенко також подякувала директору і всьому колективу Музею Гончара за прекрасну організацію виставки.

"Я хотів би завершити тим, із чого почав – велика подяка українським митцям, сотні яких мене підтримали в ці часи: музейників, співаків, артистів. Для мене це було дуже важливо: і ваші слова співчуття у зв’язку з важкою втратою, яку зазнала наша родина, і слова підтримки, яких зараз ми дуже і дуже потребуємо. Отже, хочете нас підтримати – прийдіть, подивіться цю виставку. Вам сподобається", – переконаний Порошенко.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 26 травня співробітники ДБР, застосовуючи фізичну силу, зламали двері музею Івана Гончара в Києві, в якому було відкрито виставку картин із приватної колекції Петра і Марини Порошенків.

У ДБР спростовують інформацію про штурм будівлі музею і пояснюють, що проводять огляд картин у межах розслідування кримінального провадження.

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