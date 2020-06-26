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Виставка картин Порошенка знову відкрилася в музеї Гончара: відвідувачі можуть побачити картини через ґрати. ФОТОрепортаж

Картини світових художників за тюремними ґратами - таким перформансом відкрилася в Музеї Гончара виставка полотен із сімейної колекції п'ятого президента України, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Директор музею Петро Гончар символічно розірвав стрічку, якою були опечатані двері до виставкової зали, і присутні побачили, що картини художників зі світовими іменами буквально перебувають "під арештом", у заґратованому просторі.

"Сальвадора Далі тут немає, але сюрреалізму хоч відбавляй" – пожартував Порошенко.

Як відомо, Державне бюро розслідувань у травні відкрило "справу" проти Порошенка за те, що він задовго до своєї президентської каденції привіз в Україну ці художні твори. 

"Раніше я вважав, що має бути кримінальна відповідальність, коли таємно вивозять культурні цінності з України за кордон. І не міг передбачити, що коли абсолютно відкрито, з повним митним оформленням, зі сплатою всіх платежів зі свого рахунку, всіх податків завозять в Україну для того, щоб продемонструвати українцям, яка велика наша культура, це може викликати абсолютно незаконний, без будь-якого рішення суду, штурм правоохоронними органами Національного музею України", – зауважив п'ятий президент.

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Порошенко подякував українським митцям, діячам культури, мистецтва і науки, які підтримали його і виступили проти організації політичних переслідувань в Україні.

Дружина лідера "Європейської Солідарності" Марина Порошенко також подякувала директору і всьому колективу Музею Гончара за прекрасну організацію виставки.

"Я хотів би завершити тим, із чого почав – велика подяка українським митцям, сотні яких мене підтримали в ці часи: музейників, співаків, артистів. Для мене це було дуже важливо: і ваші слова співчуття у зв’язку з важкою втратою, яку зазнала наша родина, і слова підтримки, яких зараз ми дуже і дуже потребуємо. Отже, хочете нас підтримати – прийдіть, подивіться цю виставку. Вам сподобається", – переконаний Порошенко.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 26 травня співробітники ДБР, застосовуючи фізичну силу, зламали двері музею Івана Гончара в Києві, в якому було відкрито виставку картин із приватної колекції Петра і Марини Порошенків.

У ДБР спростовують інформацію про штурм будівлі музею і пояснюють, що проводять огляд картин у межах розслідування кримінального провадження.

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Виставка картин Порошенка знову відкрилася в музеї Гончара: відвідувачі можуть побачити картини через ґрати 01
Виставка картин Порошенка знову відкрилася в музеї Гончара: відвідувачі можуть побачити картини через ґрати 02
Виставка картин Порошенка знову відкрилася в музеї Гончара: відвідувачі можуть побачити картини через ґрати 03
Виставка картин Порошенка знову відкрилася в музеї Гончара: відвідувачі можуть побачити картини через ґрати 04
Виставка картин Порошенка знову відкрилася в музеї Гончара: відвідувачі можуть побачити картини через ґрати 05
Виставка картин Порошенка знову відкрилася в музеї Гончара: відвідувачі можуть побачити картини через ґрати 06
Виставка картин Порошенка знову відкрилася в музеї Гончара: відвідувачі можуть побачити картини через ґрати 07

Автор: 

виставка (285) музей (441) Порошенко Петро (15180) Порошенко Марина (108)


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Топ коментарі
+57
Петро ще й тріль 80 рівня. Браво, пане гетьмане!
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26.06.2020 14:15
+36
круто ты поржал с вислюка оманського и своей зебильности))
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26.06.2020 14:19
+24
Зебилы бесятся в бессильной злобе...на гавно исходят...жиденьким...
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26.06.2020 14:21
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тобто ти підтримуєш злив України, відступ ЗСУ з Донбансу, "мир в очах путіна", поступки расеї та все, що робить зелена шмаркля з метої нищення України? так чи ні?
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26.06.2020 15:19 Відповісти
Але це все не про петю. Це вам локшина на вуха вiд нього. А йому крiм грошей нiчого не треба.
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27.06.2020 06:46 Відповісти
Файні українські дівчата з колєкціі картин Сивочьолого мецената. Тілько трохи переодяглись в російський одяг,бо ГелувинВиставка картин Порошенка знову відкрилася в музеї Гончара: відвідувачі можуть побачити картини через ґрати - Цензор.НЕТ 5367
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26.06.2020 14:42 Відповісти
Лкьянівський Централ
Вітер з півночі...Виставка картин Порошенка знову відкрилася в музеї Гончара: відвідувачі можуть побачити картини через ґрати - Цензор.НЕТ 5008
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26.06.2020 14:44 Відповісти
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26.06.2020 23:13 Відповісти
Хорошая ветка-один спам.
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26.06.2020 14:45 Відповісти
ВИП - камера, на этом он тоже сэкономит, главное со вкусом, умеет Пэтруха жить, а то жди какую построят.
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26.06.2020 14:49 Відповісти
На Пороха за гратами прийдуть подивитися мільйони.
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26.06.2020 14:52 Відповісти
так, вас дебілів багато, що є, то є...
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26.06.2020 15:21 Відповісти
На Порошенка за гратами прийдуть подивитися мільйони.
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26.06.2020 18:29 Відповісти
От є в цих довбаних олігархів-мільярдерів одна спільна риса. Можна сказати, слабкість. Це нічим не виправданий патологічний потяг до дорогих творів мистецтва. Які вони, звичайно, купили за свої чесно накрадені особисті кошти, чесно ввезли в Україну (парАшенка сам особисто стояв в черзі на пункті пропуску через кордон), і чесно повісили в своєму золотому палаці. Де сидять своїми діабетичними *опами на кріселках епохи Людовіка XIV, милуються конвертованими в картини вічнозеленими, продумуючи схему чесного виведення чергового мільйона в офшор.
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26.06.2020 15:10 Відповісти
Тут були документи, їх вкрало ДБР! респект!
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26.06.2020 15:21 Відповісти
Креативненько, Петр Лексеичь, 4+!
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26.06.2020 15:24 Відповісти
Зачетный тролинг зелибоб)))
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26.06.2020 15:39 Відповісти
так вова хотел себе картины присвоить ведь его папаня ценитель маринистов правда не тут левел был у него не того уровня на Айвазовского не хватает а тут такой вариант подарко старому антисионсту зеленскому
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26.06.2020 16:52 Відповісти
ждем шикарных репортажей в иностранных СМИ !

перфоменс удался !
Пинчук с его Центром современного искусства нервно курит в сторонке
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26.06.2020 18:06 Відповісти
100%
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26.06.2020 18:16 Відповісти
натяк на те , що і сам соєвий скоро буде милуватися своїми колекціями з за грат...?
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26.06.2020 23:11 Відповісти
Коли дивишся на суди, правоохоронні та інші органи, які ховаються за решітками мимоволі задаєш собі питання: "мама мама, что я буду делать, мама мама, как я буду жить"(рос.)))
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27.06.2020 09:09 Відповісти
Безліч відвідувачів прийшли до музею Івана Гончара аби подивитися виставку картин з колекції родини п'ятого президента України Петра Порошенка та його дружини Марини Порошенко. https://prm.ua/mistetstvo-z-za-grat-u-muzeyi-ivana-gonchara-anshlag-na-vistavtsi-kartin-z-kolektsiyi-rodini-poroshenkiv/ Про це йдеться в сюжеті програми "Репортер" (за цією силлю) .

Через карантин до музею за раз пропускають лише по 10 людей, проте охочих подивитися виставку, які очікують в черзі на вулиці, не меншає. Деякі чекають до 40 хвилин аби потрапити всередину.
У день відкриття виставки її відвідали майже 500 людей. Потік охочих не зменшується і через два тижні.
Деякі відвідувачі жартома зазначають, що ДБР зробило найкращий піар для виставки, адже навіть ті, хто далекий від мистецтва, але слідкував за подіями - прийшли подивитися картини, аби на власні очі побачити, заради чого стільки шуму було.
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07.07.2020 22:59 Відповісти
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