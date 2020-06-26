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Учасники неонацистської організації планували підпалити мечеть в Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України запобігла в Одесі спробі неонацистської організації підпалити мечеть напередодні Дня кримськотатарського прапора і Дня Конституції України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби задокументували, що двоє неонацистів планували вчинити теракт з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні та повалення конституційного ладу. У координації діяльності структури слідчі СБУ обґрунтовано підозрюють представників спецслужб РФ. 

У результаті проведеної спецоперації в ніч з 25 на 26 червня співробітники СБ України затримали у центрі Одеси двох учасників неонацистської організації під час спроби підпалу культової ісламської споруди із використанням двох пляшок із запалювальною сумішшю. СБУ встановила, що один із затриманих прибув до України після тривалого проживання в РФ. 

У ході проведення особистого огляду та обшуків за адресами проживання затриманих правоохоронці вилучили засоби підпалення, мобільні термінали та записники із доказами планування терористичного акту.

Наразі фігурантів справи затримано, їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

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Учасники неонацистської організації планували підпалити мечеть в Одесі, - СБУ 01
Учасники неонацистської організації планували підпалити мечеть в Одесі, - СБУ 02
Учасники неонацистської організації планували підпалити мечеть в Одесі, - СБУ 03

Автор: 

мечеть (46) Одеса (5472) підпал (679) СБУ (12846) неонацизм (35)


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Топ коментарі
+17
Путлер снова раскачивает Одессу, падла!
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26.06.2020 14:23
+17
в статье допущена неточность:
СБУ задержала участников неонацистской ячейки сторонников Шария, которым нужен пиар перед выборами..
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26.06.2020 14:23
+16
Диверсия провалилась... В.В.Хуйло будет очень расстроен!
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26.06.2020 14:22
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Диверсия провалилась... В.В.Хуйло будет очень расстроен!
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26.06.2020 14:22 Відповісти
Думаешь теперь остановится? Нет!
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26.06.2020 14:24 Відповісти
Даже удивительно, что СБУ еще что-то делает полезное.
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26.06.2020 14:26 Відповісти
Скоро горіхи підуть, ото роботи буде.
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26.06.2020 14:28 Відповісти
Путлер снова раскачивает Одессу, падла!
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26.06.2020 14:23 Відповісти
он может только свой свинарник скрепный раскачать - а не наши Одессу
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26.06.2020 15:11 Відповісти
Демонстрация глупости - вот что такое подобная недооценка смертельного врага.
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26.06.2020 15:22 Відповісти
в статье допущена неточность:
СБУ задержала участников неонацистской ячейки сторонников Шария, которым нужен пиар перед выборами..
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26.06.2020 14:23 Відповісти
Не существует никакого шария. Это ложноножка путлера!
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26.06.2020 14:25 Відповісти
мАладец. Так их. Ты сохрани свои посты. Когда школу закончишь почитай. Может поймешь глубину своей тупости,но это в том случае ,если выйдешь из этого возраста.
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26.06.2020 14:36 Відповісти
я школу в 89м закончил.. а ты стреляешь в "молоко"..
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26.06.2020 14:42 Відповісти
Значит я был прав ,ты не вышел с того возраста. С чем тебя и поздравляю.Смысла сохранять посты нет. Все равно ничего не поймешь.
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26.06.2020 14:46 Відповісти
ты знаешь, перед тем как опубликовать предыдущий свой коммент, я своему соседу в офисе сказал, как ты мне ответишь)).. совпадение с твоим ответом https://censor.net/comments/locate/3204595/019214dd-a5aa-71e3-abbd-f5b4b1975a9a 100%))
блин!.. иди охладись под вентилятор или попей воды!
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26.06.2020 14:51 Відповісти
Вы сторонник шмария?
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26.06.2020 16:40 Відповісти
Хатели свержения конституционного строя.... Вот же падлюки.
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26.06.2020 14:24 Відповісти
Из фашистской россии что ли приехали? Гражданин россии мэр Одессы Труханов пригласил русских нациков. Первый раз слышу что в Украине есть нацисты.
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26.06.2020 14:26 Відповісти
мордвинських - повно
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26.06.2020 14:45 Відповісти
Якісь здихлики.
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26.06.2020 14:26 Відповісти
Опять нацики
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26.06.2020 14:26 Відповісти
Скорее засланные кацыки. У нас мечетей не жгут.
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26.06.2020 14:29 Відповісти
Пишуть, що проросійські шаріївці в неонацистів граються
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26.06.2020 14:40 Відповісти
Ерунда какая-то. Вдохновившись идеями превосходства хрен его знает чего над черт знает чем...
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26.06.2020 14:27 Відповісти
кацапня-с
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26.06.2020 14:28 Відповісти
******* звичайні
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26.06.2020 14:32 Відповісти
а галька рейсхфюрер тоже была с ними? это по ее части
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26.06.2020 14:28 Відповісти
Стисняюсь спросить, - а к какой нации принадлежали неонацисты?)
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26.06.2020 14:30 Відповісти
стЕсняйся лучше своей безграмотности.
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26.06.2020 14:41 Відповісти
из статьи не ясно, с чего вы взяли, что это неонацисты?
Обыкновенные русские террористы.
По телевизору покажете, что русский приехал в Одессу мечеть взрывать?
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26.06.2020 14:32 Відповісти
Кацапы объявили террористом Айдера Муждабаева, теперь попытка поджога мечети - "совпадение, не думаю"...
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26.06.2020 14:34 Відповісти
цікаві пішли "неонацісти" - замість синагог підпалюють мечеті...
Якщо хтось вбачає тут нестиковочкі - поздоровляю, Ви - русофоб.
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26.06.2020 14:43 Відповісти
Давно пора заборонити на території України всіх цих продажних неонацюків!
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26.06.2020 14:44 Відповісти
СБУ встановила, що один із затриманих прибув до України після тривалого проживання в РФ. Джерело: https://censor.net/ua/p3204595

Это все, что нужно знать, откуда руки растут!
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26.06.2020 14:49 Відповісти
двое неонацистов.. а де ж їх триколори? Що та за нацист без аквафреша?
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26.06.2020 15:20 Відповісти
Ну нельзя этих кацапов, называть "неонацистами"!
Нацисты всего лишь ученики кацапов! Веками уже доказано это, потому и назвали этих имбицилов - "кацапами"! Идея сверхчеловека, не от Гитлера, а от кацапа "богоизбранные" блин... Ведь так, гуйндя хрюкает?
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26.06.2020 15:24 Відповісти
Странные какие-то неонацисты, предпочитающие мечеть синагоге!
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26.06.2020 15:43 Відповісти
это те, кто не успел в своё время в Дом Профсоюзов!!
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26.06.2020 15:54 Відповісти
нео это как квази гитлеровцы шо ли типа кибальчишей.. нео???
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26.06.2020 16:18 Відповісти
неороссийской организации,там ошибка в заголовке
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26.06.2020 22:17 Відповісти
 
 