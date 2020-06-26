Учасники неонацистської організації планували підпалити мечеть в Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України запобігла в Одесі спробі неонацистської організації підпалити мечеть напередодні Дня кримськотатарського прапора і Дня Конституції України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби задокументували, що двоє неонацистів планували вчинити теракт з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні та повалення конституційного ладу. У координації діяльності структури слідчі СБУ обґрунтовано підозрюють представників спецслужб РФ.
У результаті проведеної спецоперації в ніч з 25 на 26 червня співробітники СБ України затримали у центрі Одеси двох учасників неонацистської організації під час спроби підпалу культової ісламської споруди із використанням двох пляшок із запалювальною сумішшю. СБУ встановила, що один із затриманих прибув до України після тривалого проживання в РФ.
У ході проведення особистого огляду та обшуків за адресами проживання затриманих правоохоронці вилучили засоби підпалення, мобільні термінали та записники із доказами планування терористичного акту.
Наразі фігурантів справи затримано, їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
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СБУ задержала участников неонацистской ячейки сторонников Шария, которым нужен пиар перед выборами..
блин!.. иди охладись под вентилятор или попей воды!
Обыкновенные русские террористы.
По телевизору покажете, что русский приехал в Одессу мечеть взрывать?
Якщо хтось вбачає тут нестиковочкі - поздоровляю, Ви - русофоб.
Это все, что нужно знать, откуда руки растут!
Нацисты всего лишь ученики кацапов! Веками уже доказано это, потому и назвали этих имбицилов - "кацапами"! Идея сверхчеловека, не от Гитлера, а от кацапа "богоизбранные" блин... Ведь так, гуйндя хрюкает?