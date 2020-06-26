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Цех з виготовлення контрафактних антисептиків зі щомісячним обігом в 1,3 млн грн викрито в Дніпрі, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Дніпрі Служба безпеки України спільно з прокуратурою Дніпропетровської області виявила та припинила підпільне виробництво спиртного дистиляту, який використовувався для виробництва неліцензованих антисептиків сумнівної якості.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередньою версією слідства, незаконний бізнес організували п’ятеро мешканців обласного центру. Підпільний цех із виготовлення спиртового дистиляту вони облаштували у промисловому районі міста. Зловмисники закуповували контрафактний спирт в інших регіонах України, а потім розбавляли до допустимого "градусу" при виготовленні антисептику. Низькоякісний спирт звозили в одне із сіл області для підпільного виготовлення антисептичних засобів без проведення будь-яких лабораторних досліджень.

Співробітники спецслужби встановили, що нелегальна лінія працювала понад три місяці та виготовляла 10 тисяч флаконів щомісяця орієнтовною вартістю майже 1,3 мільйона гривень. На "контрафакт" організатори оформлювали підроблені свідоцтва про якість. Продукцію, вироблену кустарним способом, зловмисники реалізовували через інтернет на сайтах приватних оголошень та в одній із відомих аптечних мереж області.

Під час обшуків у підпільному цеху правоохоронці вилучили понад 3 тонни спиртової суміші, 5 тонн хімічних речовин, які можуть використовуватись при виготовленні антисептичних засобів, виробниче обладнання та пакувальну тару. Вартість вилученого спиртового концентрату за мінімальними оцінками становить понад 1,2 мільйона гривень.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють усіх клієнтів зловмисників, тривають заходи для вилучення кустарного антисептику із продажу з аптечної мережі. 

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Цех з виготовлення контрафактних антисептиків зі щомісячним обігом в 1,3 млн грн викрито в Дніпрі, - СБУ 01
Цех з виготовлення контрафактних антисептиків зі щомісячним обігом в 1,3 млн грн викрито в Дніпрі, - СБУ 02
Цех з виготовлення контрафактних антисептиків зі щомісячним обігом в 1,3 млн грн викрито в Дніпрі, - СБУ 03
Цех з виготовлення контрафактних антисептиків зі щомісячним обігом в 1,3 млн грн викрито в Дніпрі, - СБУ 04
Цех з виготовлення контрафактних антисептиків зі щомісячним обігом в 1,3 млн грн викрито в Дніпрі, - СБУ 05
Цех з виготовлення контрафактних антисептиків зі щомісячним обігом в 1,3 млн грн викрито в Дніпрі, - СБУ 06

Автор: 

Дніпро (3282) контрафакт (225) СБУ (12846) антисептик (27)


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Топ коментарі
+9
Где спирт, там и СБУ. Где крот,предатель,Медведчук и владыка Павел, там СБУ нет.
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26.06.2020 15:29
+6
ЧТО ЗА БРЕД?!!
1. Антисептики не обязаны лицензироваться.
2. Тут видно безымянные антисептики производящиеся по открытой рецептуре и не могущие быть "контрафактными".
3. СБУ такой уйней вообще НЕ ДОЛЖНО заниматься!
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26.06.2020 15:29
+3
Избушники скоро начнут штрафовать пешеходов за переход неположенном месте.
Моссад пресёк деятельность Абрама, который продавал поддельные кроссовки на базаре в Хайфе.

Цирк на дроті.
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26.06.2020 15:28
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можно этим улицы-площади и подъезды дезинфицировать ... ну не выливать же?
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26.06.2020 15:27 Відповісти
этим можно как антисептиком пользоваться. Проблема в том, что они налоги не платили и сертификацию с кучей бумажек не прошли
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26.06.2020 16:50 Відповісти
Избушники скоро начнут штрафовать пешеходов за переход неположенном месте.
Моссад пресёк деятельность Абрама, который продавал поддельные кроссовки на базаре в Хайфе.

Цирк на дроті.
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26.06.2020 15:28 Відповісти
Где спирт, там и СБУ. Где крот,предатель,Медведчук и владыка Павел, там СБУ нет.
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26.06.2020 15:29 Відповісти
ЧТО ЗА БРЕД?!!
1. Антисептики не обязаны лицензироваться.
2. Тут видно безымянные антисептики производящиеся по открытой рецептуре и не могущие быть "контрафактными".
3. СБУ такой уйней вообще НЕ ДОЛЖНО заниматься!
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26.06.2020 15:29 Відповісти
СБУ резко встало в стойку при слове "спирт". Весь контрафактный оборот спирта контролируется СБУ, им конкуренты не нужны.
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26.06.2020 15:46 Відповісти
Акциз выходит СБУ и контролирует. Иначе дав появилась бы электронная акцизка, ( достаточно QR кода) и открытая база производителей, импортёров с указанием номера партии итп
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26.06.2020 15:31 Відповісти
СБУ контролирует как раз не акциз, а контрафактный оборот подакцизных товаров, и это им приносит миллиарды в год. Именно поэтому блокируется любая идея, которая детенизирует рынок.
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26.06.2020 15:48 Відповісти
Борькин свечной заводик!!! 100%
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26.06.2020 15:44 Відповісти
" нелицензированных антисептиков сомнительного качества"

СБУ проверяет лицензии или проводит тестирование антисептиков на качество убивания микробов и антивирусов ?
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26.06.2020 18:14 Відповісти
На антисептиках не было акцизных марок ?
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26.06.2020 19:57 Відповісти
 
 