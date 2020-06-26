Перший з початку карантину чартер з туристами вилетів з України в Албанію. ФОТОрепортаж

З України 26 червня вилетів перший з початку карантину чартер з туристами. Літак вилетів до Албанії.

Про це йдеться в повідомленні аеропорту "Київ" імені Сікорського в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що перший чартерний рейс з України вилетів з аеропорту "Київ".

"Літак авіакомпанії Jonika вирушив в Албанію", - йдеться в повідомленні.

Згідно з онлайн-табло аеропорту, літак вилетів ще о 10:00. Крім того, сьогодні вирушили міжнародні рейси до Мінська, Дортмунда, Будапешта, Гамбурга, Лондона, Меммінгена і Таллінна. Також очікуються вильоти в Лейпциг, Кельн і Копенгаген.

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