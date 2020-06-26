УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9065 відвідувачів онлайн
Новини Фото Коронавірус і карантин
4 873 15

Перший з початку карантину чартер з туристами вилетів з України в Албанію. ФОТОрепортаж

З України 26 червня вилетів перший з початку карантину чартер з туристами. Літак вилетів до Албанії.

Про це йдеться в повідомленні аеропорту "Київ" імені Сікорського в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що перший чартерний рейс з України вилетів з аеропорту "Київ".

"Літак авіакомпанії Jonika вирушив в Албанію", - йдеться в повідомленні.

Перший з початку карантину чартер з туристами вилетів з України в Албанію 01

Згідно з онлайн-табло аеропорту, літак вилетів ще о 10:00. Крім того, сьогодні вирушили міжнародні рейси до Мінська, Дортмунда, Будапешта, Гамбурга, Лондона, Меммінгена і Таллінна. Також очікуються вильоти в Лейпциг, Кельн і Копенгаген.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Албанія з 1 червня почне туристичний сезон, пляжі відкриють з 10 числа

Перший з початку карантину чартер з туристами вилетів з України в Албанію 02
Перший з початку карантину чартер з туристами вилетів з України в Албанію 03
Перший з початку карантину чартер з туристами вилетів з України в Албанію 04
Перший з початку карантину чартер з туристами вилетів з України в Албанію 05

Читайте також: Чартерний рейс відвіз до Польщі 178 українських працівників

Автор: 

Албанія (107) карантин (18172) чартер (30) туристи (275) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Я был два раза. На юге страны очень классное море. Городки Химара и Ксамил - просто супер.
Центральная и северная Албания не понравилась. Хуже нашей Затоки. Но на севере в горах есть очень красивый Каньон.
Еда дешевле, чем в Украине.
Люди приветливые.
Из аэропорта на юг 200-300 км. Мы были на машине.
Из Саранды можно на пароме попасть на Корфу.
Еще мы из Албании ездили в Македонию на озеро Охрид. Очень красиво. Как Женевское озеро, только на Балканах.
показати весь коментар
26.06.2020 17:21
+5
привози ты нам скорей новый ковид из-за морей
показати весь коментар
26.06.2020 16:57
+3
Смотрю я по проезжающим мимо меня машинам, когда чапаю на работу/с работы...у некоторых та эпоха и не начиналась отродясь.
показати весь коментар
26.06.2020 17:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рациональные они ребята, вкарманеминус минусом, а пенензы зарабатывать надо.
показати весь коментар
26.06.2020 16:56 Відповісти
если ты забыл, то мудрый нарид закончил эпоху бедности 21.04.2019
показати весь коментар
26.06.2020 17:15 Відповісти
Смотрю я по проезжающим мимо меня машинам, когда чапаю на работу/с работы...у некоторых та эпоха и не начиналась отродясь.
показати весь коментар
26.06.2020 17:17 Відповісти
привози ты нам скорей новый ковид из-за морей
показати весь коментар
26.06.2020 16:57 Відповісти
О,о,о.........................эта Албания, бьютифули.....ес...крейзи....денйствительно только после CJVIDA-19 надо в ЭЛБЭНИЮ,............. наверное, учиться
показати весь коментар
26.06.2020 17:02 Відповісти
В Албании не был...
А шотама интересна???
показати весь коментар
26.06.2020 17:14 Відповісти
Та, не.
Там - дёшево.
показати весь коментар
26.06.2020 17:16 Відповісти
Да ничего, язык разве что интересный. Ну там, фБабруйск, животнайе)))
показати весь коментар
26.06.2020 17:18 Відповісти
Та нююю...
)))
показати весь коментар
26.06.2020 17:22 Відповісти
Я был два раза. На юге страны очень классное море. Городки Химара и Ксамил - просто супер.
Центральная и северная Албания не понравилась. Хуже нашей Затоки. Но на севере в горах есть очень красивый Каньон.
Еда дешевле, чем в Украине.
Люди приветливые.
Из аэропорта на юг 200-300 км. Мы были на машине.
Из Саранды можно на пароме попасть на Корфу.
Еще мы из Албании ездили в Македонию на озеро Охрид. Очень красиво. Как Женевское озеро, только на Балканах.
показати весь коментар
26.06.2020 17:21 Відповісти
😁
показати весь коментар
26.06.2020 17:24 Відповісти
а почему первый чартер? сегодня была статья на цензоре о всяких друганах зеленского типа хорошковского-мертведчука-каломойского-новинского, которые спокойно летали по заграницам во время карантина.
показати весь коментар
26.06.2020 17:33 Відповісти
там и оставайтесь
показати весь коментар
26.06.2020 20:39 Відповісти
У нас в Албании, все чудесно. Мы четвертый месяц сидим здесь тихонечко, застряли на карантин в марте**
показати весь коментар
26.06.2020 22:39 Відповісти
На юге ковида вообще не было. Отдыхайте и не переживайте
показати весь коментар
26.06.2020 22:41 Відповісти
 
 