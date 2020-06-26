4 873 15
Перший з початку карантину чартер з туристами вилетів з України в Албанію. ФОТОрепортаж
З України 26 червня вилетів перший з початку карантину чартер з туристами. Літак вилетів до Албанії.
Про це йдеться в повідомленні аеропорту "Київ" імені Сікорського в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що перший чартерний рейс з України вилетів з аеропорту "Київ".
"Літак авіакомпанії Jonika вирушив в Албанію", - йдеться в повідомленні.
Згідно з онлайн-табло аеропорту, літак вилетів ще о 10:00. Крім того, сьогодні вирушили міжнародні рейси до Мінська, Дортмунда, Будапешта, Гамбурга, Лондона, Меммінгена і Таллінна. Також очікуються вильоти в Лейпциг, Кельн і Копенгаген.
Топ коментарі
+9 Игорь 4397
показати весь коментар26.06.2020 17:21
+5 Вячеслав Меломанов
показати весь коментар26.06.2020 16:57
+3 Скрепы неизвестно чего
показати весь коментар26.06.2020 17:17
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А шотама интересна???
Там - дёшево.
)))
Центральная и северная Албания не понравилась. Хуже нашей Затоки. Но на севере в горах есть очень красивый Каньон.
Еда дешевле, чем в Украине.
Люди приветливые.
Из аэропорта на юг 200-300 км. Мы были на машине.
Из Саранды можно на пароме попасть на Корфу.
Еще мы из Албании ездили в Македонию на озеро Охрид. Очень красиво. Как Женевское озеро, только на Балканах.