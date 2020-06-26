Суд переніс на 3 липня слухання апеляцій на запобіжний захід активісту Стерненкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Київський апеляційний суд переніс на 3 липня продовження слухання апеляції на рішення Шевченківського районного суду столиці про обрання активісту Сергієві Стерненку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Таке рішення колегія суддів ухвалила в п'ятницю 26 червня, після заслуховування аргументів сторін щодо апеляції.

Суд почав заслуховувати поручителів, які звернулися із заявами про готовність взяти Стерненка на поруки як запобіжний захід.

"Оскільки ще багато поручителів, яких необхідно заслухати, а також суду необхідно вивчити документи, оголошується перерва до 11 години 3 липня", - сказав головуючий суддя.





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Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

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У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Суд обрав Стерненко запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екс-лідера Правого сектора в Одесі Сергія Стерненко. Під час нападу на Стерненко Кузнєцов загинув.

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ