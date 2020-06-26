УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6766 відвідувачів онлайн
Новини Фото Правосуддя
1 969 10

Суд переніс на 3 липня слухання апеляцій на запобіжний захід активісту Стерненкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Київський апеляційний суд переніс на 3 липня продовження слухання апеляції на рішення Шевченківського районного суду столиці про обрання активісту Сергієві Стерненку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Таке рішення колегія суддів ухвалила в п'ятницю 26 червня, після заслуховування аргументів сторін щодо апеляції.

Суд почав заслуховувати поручителів, які звернулися із заявами про готовність взяти Стерненка на поруки як запобіжний захід.

"Оскільки ще багато поручителів, яких необхідно заслухати, а також суду необхідно вивчити документи, оголошується перерва до 11 години 3 липня", - сказав головуючий суддя.


Дивіться також: Суд розглядає апеляцію на домашній арешт Стерненка. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Суд переніс на 3 липня слухання апеляцій на запобіжний захід активісту Стерненкові 01
Суд переніс на 3 липня слухання апеляцій на запобіжний захід активісту Стерненкові 02
Суд переніс на 3 липня слухання апеляцій на запобіжний захід активісту Стерненкові 03
Суд переніс на 3 липня слухання апеляцій на запобіжний захід активісту Стерненкові 04
Суд переніс на 3 липня слухання апеляцій на запобіжний захід активісту Стерненкові 05

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ганьба, ганьба, ганьба!": активісти біля Апеляційного суду "заглушили" журналіста каналу "ZIK". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Суд переніс на 3 липня слухання апеляцій на запобіжний захід активісту Стерненкові 06

Суд переніс на 3 липня слухання апеляцій на запобіжний захід активісту Стерненкові 07
Суд переніс на 3 липня слухання апеляцій на запобіжний захід активісту Стерненкові 08
Суд переніс на 3 липня слухання апеляцій на запобіжний захід активісту Стерненкові 09

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідчий СБУ повідомив, що розслідування у моїй справі завершено. Турборежим у дії, - Стерненко. ДОКУМЕНТ

Суд переніс на 3 липня слухання апеляцій на запобіжний захід активісту Стерненкові 10

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стерненко розповів про нічний візит поліцейських: "Не здивуюся, якщо будуть рапортувати, що я злісно не виконую умови арешту"

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

Читайте також: Вночі з Одеси приїхали поліцейські, щоб розповісти про правила домашнього арешту. Не дочекавшись адвокатів, вони поїхали, - Стерненко

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Суд обрав Стерненко запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екс-лідера Правого сектора в Одесі Сергія Стерненко. Під час нападу на Стерненко Кузнєцов загинув.

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

суд (11698) юстиція (732) Стерненко Сергій (393) Богачук Олег (1457)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Стерненко та адвокати з Міллеру тупо рознесли звинувачення. Логічно, що бузоволякам потрібно буде подумати що робити далі)
показати весь коментар
26.06.2020 20:31
+2
Ватники от этого особо сцутся. Обязательно!
показати весь коментар
26.06.2020 21:41
+1
Водночас, щонайменше кілька десятків людей попросили віддати підозрюваного їм на поруки. На засіданні 26 липня уже встигли заслухати частину поручителів, зокрема, депутатку від "Європейської солідарності" Яну Зінкевич. Загалом, за словами Стерненка, його хочуть взяти на поруки кілька сотен людей.
показати весь коментар
26.06.2020 19:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Водночас, щонайменше кілька десятків людей попросили віддати підозрюваного їм на поруки. На засіданні 26 липня уже встигли заслухати частину поручителів, зокрема, депутатку від "Європейської солідарності" Яну Зінкевич. Загалом, за словами Стерненка, його хочуть взяти на поруки кілька сотен людей.
показати весь коментар
26.06.2020 19:50 Відповісти
Подобаються мені ці "переноси"... Значить, вже і судді починають розуміть, що під "Блазнем" починає "хилитаться крісло"... І, як можна, відтягують прийняття рішень...
показати весь коментар
26.06.2020 19:59 Відповісти
Мне так нравятся эти синонимы,убийца-активист,тогда вор-это наверное помощник активиста
показати весь коментар
26.06.2020 20:14 Відповісти
Стерненко та адвокати з Міллеру тупо рознесли звинувачення. Логічно, що бузоволякам потрібно буде подумати що робити далі)
показати весь коментар
26.06.2020 20:31 Відповісти
а файеры обязательно жечь? Что, в суде матч футбольный?
показати весь коментар
26.06.2020 20:37 Відповісти
Ватники от этого особо сцутся. Обязательно!
показати весь коментар
26.06.2020 21:41 Відповісти
да не, просто смотрят с недоумением и как на дебилоидов
показати весь коментар
26.06.2020 22:05 Відповісти
С ватой спорить о дебилоидах - себя не уважать.
показати весь коментар
26.06.2020 22:59 Відповісти
Добру справу зробив заваливши сепарську гниду, так ще над хлопцем знущаються печерні хапуги.
показати весь коментар
26.06.2020 21:43 Відповісти
Суд буде переноситись багато разів і коли вже прийдуть одиниці на підтримку, тоді й винесуть вирок, який потрібен владі. Судді отримують зарплатню хоч за 100 засідань, вони нічого не втрачають.
показати весь коментар
27.06.2020 00:58 Відповісти
 
 