Одна з лікарень Сум недоотримала 18 апаратів ШВЛ через зловживання чиновників, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України задокументувала зловживання чиновників, в результаті яких одна з клінічних лікарень в Сумах отримала замість 23 апаратів штучної вентиляції легенів лише 5.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За попередніми даними слідства, згідно з укладеним договором, комерційній структурі було перераховано понад 17 мільйонів гривень бюджетних коштів. На цю суму фірма мала поставити до лікарні 23 апарати ШВЛ. Проте фактично лікувальний заклад отримав лише 5 апаратів.
Крім того, під час перевірки правоохоронці встановили, що під час процедури держзакупівель, чиновники штучно завищили вартість медичного обладнання. Таким чином вартість відповідної продукції на 20% перевищила ринкову. Під час обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів правоохоронці вилучили документи із доказами протиправної діяльності. Також на відповідність сертифікату перевіряється медичне обладнання.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України, перевіряється причетність посадовців до створення злочинної схеми.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Все станут честными и ответственными?
Я, конечно, херню написал про "если", но всё же?
И все!
- У нас вот так вот как раз, в 57-й квартире старушка одна тоже зашла. Попить воды попросила. Попила воды. Потом хватилися - пианины нету!
100500 компаній найвеличнішого і за 100 років не виплатять стільки податків в бюджет, скільки один "Рошен" за рік - то теж норм?
Продаж заводу на рибальському проведено офіційно і з цього сплачені податки до бюджету. Якщо б там було щось протизаконне, то Портнов вже б написав відповідну заяву - стопудово, але ж зась!
І що там з косюковськими кредитами? Я лише знайшов що там історія з ****...
А от стільки ОФІЦІЙНИХ преференцій компаніям такого собі Коломойського за рік - на десятки мільярдів - при "мародьорі" ніхто не отримував (хоча можу й помилятись)...
То хто ж "мародер"?
Я вже не буду наводити тут факти росту економіки при колишньому "мародері" і падіння при нинішньому, наповнюваності бюджету тоді та зараз, знищення підприємств з мільярдними прибутками то стану, що вони починають показувати мільярдні збитки... І це всього за рік!
При Порошенко все честно работали?
Или сейчас все, вдруг, стали честными.
Сколько занесли членограю?