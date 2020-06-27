Одна з лікарень Сум недоотримала 18 апаратів ШВЛ через зловживання чиновників, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України задокументувала зловживання чиновників, в результаті яких одна з клінічних лікарень в Сумах отримала замість 23 апаратів штучної вентиляції легенів лише 5.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, згідно з укладеним договором, комерційній структурі було перераховано понад 17 мільйонів гривень бюджетних коштів. На цю суму фірма мала поставити до лікарні 23 апарати ШВЛ. Проте фактично лікувальний заклад отримав лише 5 апаратів.

Крім того, під час перевірки правоохоронці встановили, що під час процедури держзакупівель, чиновники штучно завищили вартість медичного обладнання. Таким чином вартість відповідної продукції на 20% перевищила ринкову. Під час обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів правоохоронці вилучили документи із доказами протиправної діяльності. Також на відповідність сертифікату перевіряється медичне обладнання.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України, перевіряється причетність посадовців до створення злочинної схеми.

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