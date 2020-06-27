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Новини Фото Убивство Віталія Олешка
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19-й день голодування побратимів убитого добровольця Олешка (Сармата): Після спілкування із Зеленським справу почали активно розслідувати. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У справі про вбивство добровольця Віталія Олешка (Сармата), після зустрічі активістів з президентом Зеленським, почалася активна робота.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.


Відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Як розповідає ветеран і учасник голодування Тарас Костанчук, після спілкування з президентом Зеленським на 15-у добу все "дуже швидко закрутилося".

"Був призначений парламентер - Сергій Куніцин. Двічі в день він підходить і ми розмовляємо. Була створена робоча група в Генеральній прокуратурі України", - зазначив Костанчук і додав, що в ДБР було зареєстровано кримінальне провадження стосовно суддів.

"За три доби ми отримали і реакцію влади, і створення робочої групи в ГПУ, і реєстрацію в ДБР кримінального провадження. Далі ми чекаємо результату. Мінімум раз на день нам дзвонить прокурор, каже: "Ми працюємо, шукаємо окремі епізоди, це бандитське формування" , - додав ветеран.

За його словами, це бандитське формування вже вчинило не однин злочин, крім вбивства Олешка.

Костанчук також розповів, що деяким учасникам голодування ставили крапельниці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Побратимам убитого добровольця Олешка (Сармата) вдалося поспілкуватися із Зеленським і донести свої вимоги

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.

У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.

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Навесні 2019 року справу вбивства Віталія Олешка об'єднали ще з одню - розбійним нападом на сім'ю Поплавських у Дніпрі, який стався 4 липня 2018 року. У ньому підозрюваними проходять чотири людини з так званої групи Віктора Власюка - передбачуваний організатор вбивства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов, Сергій Смирнов. Слідство вважає, що ці дві справи пов'язані між собою.

Поліція вручила повістку народному депутату Олександру Пономарьову з викликом на допит у справі про вбивство учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешко (Сармата). Згодом стало відомо, що на допит викликали і народного депутата Сергія Валентірова. Обидва на допит не з'явилися, їх викликали повторно.

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Наприкінці липня 2019 року справу щодо ймовірних виконавців та організаторів вбивства Сармата передали в суд. На лаві підсудних - підозрювані в скоєнні вбивства Артем Матюшин, Микола Ломако, Олександр Обухов і Максим Владимиренко, ймовірні організатори Михайло Сігіда, Євген Бродський і Віктор Власюк, а також фігуранти справи про розбійний напад у Дніпрі Денис Зеленкін, Тарас Мовчан, Сергій Смирнов і Руслан Кузнєцов.

Двоє суддів заявили про самовідвід.

У серпні 2019 року ДБР відкрило справу за фактом можливого приховання поліцейськими інформації про підготовку вбивства Сармата.

29 травня 2020 року суд відпустив під домашніх арешт чотирьох обвинувачених - Михайла Сигиду, Миколу Ломако, Олександра Обухова, Максима Владимиренкова.

19-й день голодування побратимів убитого добровольця Олешка (Сармата): Після спілкування із Зеленським справу почали активно розслідувати 01

19-й день голодування побратимів убитого добровольця Олешка (Сармата): Після спілкування із Зеленським справу почали активно розслідувати 02
19-й день голодування побратимів убитого добровольця Олешка (Сармата): Після спілкування із Зеленським справу почали активно розслідувати 03
19-й день голодування побратимів убитого добровольця Олешка (Сармата): Після спілкування із Зеленським справу почали активно розслідувати 04
19-й день голодування побратимів убитого добровольця Олешка (Сармата): Після спілкування із Зеленським справу почали активно розслідувати 05
19-й день голодування побратимів убитого добровольця Олешка (Сармата): Після спілкування із Зеленським справу почали активно розслідувати 06
Фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Богачук Олег (1457) Олешко Віталій (80) Офіс Президента (2025)


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Топ коментарі
+17
Це ж треба було 2 тижні людей мумрижить під ОПою, доки найвеличніший "соизволит" вийти і щоб щось закрутилося... А в перший день Вові впадло було вийти? Чи треба було принизити цих людей, заставити страждати аби відчути свою велич найвидатнішого політика Всесвіту?
Боже, допоможи Україні позбутися невігластва!
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27.06.2020 15:50
+4
От блин незадача, Венедиктовой придётся "ресурсы" от 20 уголовных дел Пороха отвлекать, какой пассаж!
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27.06.2020 16:15
+3
ЗеБанду геть.
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27.06.2020 16:56
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Це ж треба було 2 тижні людей мумрижить під ОПою, доки найвеличніший "соизволит" вийти і щоб щось закрутилося... А в перший день Вові впадло було вийти? Чи треба було принизити цих людей, заставити страждати аби відчути свою велич найвидатнішого політика Всесвіту?
Боже, допоможи Україні позбутися невігластва!
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27.06.2020 15:50 Відповісти
Ветви власти всегда были *******...
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27.06.2020 15:52 Відповісти
От блин незадача, Венедиктовой придётся "ресурсы" от 20 уголовных дел Пороха отвлекать, какой пассаж!
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27.06.2020 16:15 Відповісти
"За трое суток мы получили и реакцию власти, и создание рабочей группы в ГПУ, и регистрацию в ГБР уголовного производства. Дальше мы ждем результата. Минимум раз в день нам звонит прокурор, говорит "Мы работаем, ищем отдельные эпизоды, это бандитское формирование", - добавил ветеран.

Но сверхзадачу никто не отменял:петя всегда классный.зеля-дно. Давай.соя,жги.Плевать на этого ветеранишку.
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27.06.2020 16:43 Відповісти
Да, уже почти как в раше - всё будет решаться только, если Сам соизволит обратить внимание.
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27.06.2020 21:33 Відповісти
Та докатились...До него ж всё работало как часы.Куда ни ткни.Граждане прям кайфовали.
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27.06.2020 21:54 Відповісти
А зачем такого выбирали, если ничего не меняет? Или просто подкормить решили?
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28.06.2020 20:14 Відповісти
Ну так демократия.Не справился-получи пинка под зад.Предыдущий уже получил.Этот,если будет продолжать в том же духе,закончит так же.Банальность...
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29.06.2020 12:05 Відповісти
Аааа, так всё дело не в том, чтобы гражданам жизнь улучшать, а в том, что бы бег на месте устроить, ну, хрен с таким народом - какая разница - действительно, бабы ещё президентов нарожают, а куда записываться "на президента"? Кто последний в очереди? О крайних не спрашиваю и так понятно кто и где.
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01.07.2020 22:28 Відповісти
Вот Зе и команда молодцы, решают этот вопрос.
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27.06.2020 16:48 Відповісти
Не верте, все сольют, так называемые правоохранительные органы работают только на заказ.
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27.06.2020 16:55 Відповісти
ЗеБанду геть.
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27.06.2020 16:56 Відповісти
Как сделать человеку хорошо? Сделать ему плохо, а потом вернуть как було раніше. Зебил король хайпу.
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27.06.2020 17:21 Відповісти
Еще при Пете Сармата убили, а при Вове хотят наказать убийц? Кто в это поверит? Ребята, держитесь, на мадам Венедиктову не надейтесь!
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27.06.2020 18:07 Відповісти
19-й день голодовки побратимов убитого добровольца Олешко (Сармата): После общения с Зеленским дело начали активно расследовать. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

вот енто вот фсе, чть на фотке -
и есть укрармыя - самая мощная в эвропе -
передовой отряд -
палаточно-протестуционные васка-а

ахахаха-а
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27.06.2020 21:17 Відповісти
 
 