Чоловік стріляв по групі людей під Києвом, одного постраждалого доставили в лікарню з пораненням ноги та грудної клітки, - поліція. ФОТО

Житель Вишневого Київської області влаштував стрілянину, унаслідок якої постраждав чоловік. Його госпіталізували. Вдома у стрільця знайшли колекцію різноманітної зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління Національної поліції в Київській області, у Вишневому один із компанії чоловіків "безпричинно, зухвало, ігноруючи оточуючих", зробив декілька пострілів із травматичної зброї в бік іншої компанії людей, після чого втік.

Як наслідок, постраждав чоловік. Його доставили в лікарню з вогнепальним пораненням ноги та грудної клітки.

"Працівники місцевого відділення поліції швидко встановили особу стрільця, влаштували засідку і затримали його за місцем проживання. В оселі хулігана поліцейські виявили і вилучили колекцію різноманітної зброї. Також вилучено пристрій для відстрілу гумовими кулями, з якого, ймовірно, він стріляв у перехожого. Всю зброю направлено ​​на проведення відповідних експертиз", - йдеться в повідомленні.

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Працівники поліції затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.





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