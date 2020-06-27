Чоловік стріляв по групі людей під Києвом, одного постраждалого доставили в лікарню з пораненням ноги та грудної клітки, - поліція. ФОТО
Житель Вишневого Київської області влаштував стрілянину, унаслідок якої постраждав чоловік. Його госпіталізували. Вдома у стрільця знайшли колекцію різноманітної зброї.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління Національної поліції в Київській області, у Вишневому один із компанії чоловіків "безпричинно, зухвало, ігноруючи оточуючих", зробив декілька пострілів із травматичної зброї в бік іншої компанії людей, після чого втік.
Як наслідок, постраждав чоловік. Його доставили в лікарню з вогнепальним пораненням ноги та грудної клітки.
"Працівники місцевого відділення поліції швидко встановили особу стрільця, влаштували засідку і затримали його за місцем проживання. В оселі хулігана поліцейські виявили і вилучили колекцію різноманітної зброї. Також вилучено пристрій для відстрілу гумовими кулями, з якого, ймовірно, він стріляв у перехожого. Всю зброю направлено на проведення відповідних експертиз", - йдеться в повідомленні.
Працівники поліції затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.
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"Группа людей" решила быкануть, и доколебалась до одинокого прохожего.
Однако одинокий прохожий неожиданно не оказался обычным терпилой и влупил из травмата.
Теперь, естессно, "группа людей" рассказывает, что мирно любовалась одуванчиками, когда к ним подбежал прохожий и злобно расстрелял их из травмата.
У "группы людей" больше голосов и подранок, понятно кому менты поверят...
Було 2 компанії. Проте хід думок правильний.
А з цим у переважної більшості осіб чоловічої статі - ВЕЛИКІ проблеми.
"В Украине за 2019 год в результате ДТП погибли 3,4 тыс. человек, среди которых 164 ребенка"
Да из ктайской рогатки убьёшь быстрее чем из этих пукалок...