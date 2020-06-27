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Новини Фото ДТП
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ВАЗ у неробочому стані наїхав на візочок із немовлям - дитина загинула, - поліція Харківщини. ФОТОрепортаж

Поліція Харкова встановлює обставини загибелі немовляти. Смертельних ушкоджень дівчинка, 2020 року народження, зазнала унаслідок ДТП.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області, 26 червня близько 19:00 у провулку Аверіна чоловік штовхав заднім ходом автомобіль ВАЗ-21013 у неробочому стані, за кермом перебував 18-річний хлопець. Під час руху автомобіль наїхав на дитячий візочок, у якому було немовля. Дівчинку з травмами доставили до лікарні. Від ушкоджень вона померла в медичному закладі.

Слідчим відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії встановлюються.

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ВАЗ у неробочому стані наїхав на візочок із немовлям - дитина загинула, - поліція Харківщини 01
ВАЗ у неробочому стані наїхав на візочок із немовлям - дитина загинула, - поліція Харківщини 02
ВАЗ у неробочому стані наїхав на візочок із немовлям - дитина загинула, - поліція Харківщини 03

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ДТП (4471) Нацполіція (15198) смерть (6757) Харків (5631)


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Топ коментарі
+42
АПУПЕТЬ! А де були батьки цієї дитини?
Я, ні в якому разі, не виправдовую тих, хто штовхав та керував - порушення ПДР є (впевнитись в безпеці перед початком руху), але, курва, ДЕ БУЛИ БАТЬКИ цієї душі невинної???
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27.06.2020 20:10
+32
кстати да, как бы цинично не звучало, но как там коляска оказалась?
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27.06.2020 20:06
+23
Коляска гуляла сама по себе ?
Мамаша в это время где была , куда смотрела ???😡
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27.06.2020 20:08
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Мабуть, на місці батьків я б евакуював коляску з дитиною подалі від такого стрьомного процесу, як "два довбодятли пхають машину дупою вперед". Чисто про всяк випадок.
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27.06.2020 22:01 Відповісти
Журнашлюхи прямо таки "взорвали" проишествием Цензор.Мало им бьют рожи,а напрасно.Ведь для такой скотины,как эта,что сообщила о трагедии,это только информационный повод,а не правдивая информация.Он выс%ался,а вы додумывайте...
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28.06.2020 07:41 Відповісти
Батьків, ****, нах на ЗОНУ. Повічно.
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27.06.2020 21:35 Відповісти
Лучше стерилизовать.
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28.06.2020 11:55 Відповісти
шо всех?
и тех которые без придурковасти тоже? ))))
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02.07.2020 03:14 Відповісти
Крохе было до 6 месяцев отроду, как можно без присмотра оставить ребенка, возле огромного грузовика, там если не жигуль то погибла бы под колесами Краза, или от выхлопа при заводке авто.
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27.06.2020 21:42 Відповісти
ситуация...
туда случайно главный потерпевший не приезжал?
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27.06.2020 21:51 Відповісти
Жесть и конечно трагедии .......

Вопрос: ГДЕ были родители?..........
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27.06.2020 21:57 Відповісти
"Незаведённый ВАЗ"....
Всё.
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27.06.2020 22:20 Відповісти
Кто был с ребенком ?
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27.06.2020 22:36 Відповісти
Власне в цьому й жесть - схоже, нікого...
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27.06.2020 23:02 Відповісти
человеку свойственно ошибаться, но здесь плохо совпало, несчастный случай...
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27.06.2020 22:50 Відповісти
Жигуль без зеркал и тормозов, и два мудака без мозгов - это они еще не выехали на дорогу.
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27.06.2020 23:28 Відповісти
А если это дед и папа,которые вышли погулять с внучкой и дочерью,а заодно и машину переставить?
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28.06.2020 07:43 Відповісти
перед домом своим и ребёнок племяш
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28.06.2020 09:25 Відповісти
Дегенерати журнашлюхи, а ще більш дегенеративна стаття із якої н.х. не зрозуміло!
Ну як пишете-вивішуєтете так розкривайте всі подробиці, а то все на здогад!
Нєеее, все таки четверта влада це зло, яке потребує знищеннля!!!
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28.06.2020 08:11 Відповісти
Судя по новости полиция сама не знает как там коляска оказалась. Что не уменьшает ответственности этих уникальных толкавшего и рулившего.
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28.06.2020 10:38 Відповісти
Судя по тому, как стояла коляска, вплотную к задним колёсам КрАЗа,
мама там не последнее заинтересованное лицо.
Пусть расскажут какая там благополучная семья или мать-одиночка.
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28.06.2020 12:58 Відповісти
Они действительно не видели эту коляску-ни тот кто сидит за рулем,ни тот кто толкал-это ниже уровня багажника.Можно сказать-должны были проверить...Да,должны были...А где была мамаша???!!!Оставить ребенка на проезжей части!!!И кто в этой ситуации виноват??!!Конечно,как всегда,виноватым останется водитель.Сочувствие водителю,скорбь по ребенку.Родители?У меня 4 детей!!Я не могу себя представить в этой ситуации...Как??!!
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28.06.2020 17:41 Відповісти
Загугліть "худшие родители" - на вас чекає екзистенційний шок та втрата віри в людство

ВАЗ у неробочому стані наїхав на візочок із немовлям - дитина загинула, - поліція Харківщини - Цензор.НЕТ 5278
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28.06.2020 19:15 Відповісти
Подушка безопасности.
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28.06.2020 20:30 Відповісти
А был бы ваз заведенный.. Снес бы полквартала?
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28.06.2020 20:28 Відповісти
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