ВАЗ у неробочому стані наїхав на візочок із немовлям - дитина загинула, - поліція Харківщини. ФОТОрепортаж
Поліція Харкова встановлює обставини загибелі немовляти. Смертельних ушкоджень дівчинка, 2020 року народження, зазнала унаслідок ДТП.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області, 26 червня близько 19:00 у провулку Аверіна чоловік штовхав заднім ходом автомобіль ВАЗ-21013 у неробочому стані, за кермом перебував 18-річний хлопець. Під час руху автомобіль наїхав на дитячий візочок, у якому було немовля. Дівчинку з травмами доставили до лікарні. Від ушкоджень вона померла в медичному закладі.
Слідчим відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії встановлюються.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
и тех которые без придурковасти тоже? ))))
туда случайно главный потерпевший не приезжал?
Вопрос: ГДЕ были родители?..........
Всё.
Ну як пишете-вивішуєтете так розкривайте всі подробиці, а то все на здогад!
Нєеее, все таки четверта влада це зло, яке потребує знищеннля!!!
мама там не последнее заинтересованное лицо.
Пусть расскажут какая там благополучная семья или мать-одиночка.