Ветеран і полковник поліції Павло Савенко помер у Дніпрі. ФОТОрепортаж
Полковник поліції Павло Савенко покінчив життя самогубством.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Дніпро оперативний.
"Трагічний випадок стався вчора на вулиці Янгеля. Дружина поліцейського прийшла додому з дитиною після прогулянки близько 20:30. Жінка побачила, що в одній із кімнат двері зачинені зсередини. Коли вона змогла відкрити двері, то виявила труп свого чоловіка. Той вистрілив собі в праву скроню. Поруч із ним був карабін і гільза від набою", - наголошується в повідомленні.
Передсмертну записку не знайшли. Дружина правоохоронця не розуміє, чому її чоловік вирішив накласти на себе руки.
У соцмережах друзі та знайомі висловлюють щирі співчуття.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль