Ветеран і полковник поліції Павло Савенко помер у Дніпрі. ФОТОрепортаж

Полковник поліції Павло Савенко покінчив життя самогубством.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Дніпро оперативний.

"Трагічний випадок стався вчора на вулиці Янгеля. Дружина поліцейського прийшла додому з дитиною після прогулянки близько 20:30. Жінка побачила, що в одній із кімнат двері зачинені зсередини. Коли вона змогла відкрити двері, то виявила труп свого чоловіка. Той вистрілив собі в праву скроню. Поруч із ним був карабін і гільза від набою", - наголошується в повідомленні.

Передсмертну записку не знайшли. Дружина правоохоронця не розуміє, чому її чоловік вирішив накласти на себе руки.

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У соцмережах друзі та знайомі висловлюють щирі співчуття.









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