Працівники лісництва на Івано-Франківщині незаконно торгували деревиною, чим завдали збитків на 1,9 млн грн, - ДБР. ФОТО

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Львові, повідомили про підозру посадовим особам Воронівського лісництва ДП "Рогатинське лісове господарство".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР, вони підозрюються в службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

За даними досудового розслідування, посадовці лісгоспу здійснювали незаконну вирубку та збували деревину підприємству. Унаслідок чого державі завдано збитків на 1,9 млн грн.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Івано-Франківської області. Оперативний супровід - Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області.

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У разі доведення провини посадовцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 2 до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.





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