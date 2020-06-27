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Працівники лісництва на Івано-Франківщині незаконно торгували деревиною, чим завдали збитків на 1,9 млн грн, - ДБР. ФОТО

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Львові, повідомили про підозру посадовим особам Воронівського лісництва ДП "Рогатинське лісове господарство".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР, вони підозрюються в службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

За даними досудового розслідування, посадовці лісгоспу здійснювали незаконну вирубку та збували деревину підприємству. Унаслідок чого державі завдано збитків на 1,9 млн грн.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Івано-Франківської області. Оперативний супровід - Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області.

Читайте також: Незаконна вирубка лісу за 3 роки завдала збитків більш ніж на півмільярда гривень, - колишній в.о. глави Держекоінспекції Фірсов

У разі доведення провини посадовцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 2 до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Працівники лісництва на Івано-Франківщині незаконно торгували деревиною, чим завдали збитків на 1,9 млн грн, - ДБР 01
Працівники лісництва на Івано-Франківщині незаконно торгували деревиною, чим завдали збитків на 1,9 млн грн, - ДБР 02

Дивіться також: Незаконна вирубка лісу на Закарпатті. ФОТО

Автор: 

ліс (769) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) недбалість (53) Івано-Франківська область (952) ДБР (3504)


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Топ коментарі
+11
Працівники лісництва на Івано-Франківщині незаконно торгували деревиною, чим завдали збитків на 1,9 млн грн, - ДБР - Цензор.НЕТ 9346
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27.06.2020 22:46
+7
все лесхозы пилят лес на свой карман ,паллето пиление процветает по всей стране через частные пилорамы , горы паллетов фуры не успевают вывозить
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27.06.2020 22:05
+6
Спіймали сердешних на вирубці лісу, як доказ три куби кругляка, а ешелонів на станціях не бачите? Але це табу, дуже великі і поважні люди це "кришують"!
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27.06.2020 22:18
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нужно брать за жабры.
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27.06.2020 22:01 Відповісти
крисятнічали від своїх ...
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27.06.2020 22:03 Відповісти
все лесхозы пилят лес на свой карман ,паллето пиление процветает по всей стране через частные пилорамы , горы паллетов фуры не успевают вывозить
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27.06.2020 22:05 Відповісти
але, тільки цей доплатив за таку рекламу, вчитайтесь: Працівники лісництва на Івано-Франківщині незаконно торгували деревиною...
Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Львові, повідомили про підозру....

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Івано-Франківської області. Оперативний супровід - Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області.

У разі доведення провини посадовцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 2 до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.Джерело: https://censor.net/ua/p3204807
Молодці "львів'яни" у самих ліс не росте чи лячно охороняти, ось і стараються та допомагають іншим. ..
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28.06.2020 09:29 Відповісти
Та не , там не на два лiмона накрали , а значно бiльше !
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27.06.2020 22:06 Відповісти
І не ці виконавці.
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27.06.2020 22:25 Відповісти
Это сколько лодок можно сделать на случай наводнения или сделать плоты.
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27.06.2020 22:10 Відповісти
Заводы на металлолом порезали, остались еще леса выпилить в Украине, так и разберут постепенно страну на запчасти
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27.06.2020 22:12 Відповісти
1,9 млн грн? Це за скільки? За тиждень, місяць чи квартал? На більший термін така мізерна сума якось дуже сміхотворно виглядає...
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27.06.2020 22:13 Відповісти
Надо бы им в свое время установить надмогильные памятники в виде пенька.
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27.06.2020 22:13 Відповісти
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27.06.2020 22:14 Відповісти
Працівники лісництва на Івано-Франківщині незаконно торгували деревиною, чим завдали збитків на 1,9 млн грн, - ДБР - Цензор.НЕТ 296
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27.06.2020 22:16 Відповісти
Спіймали сердешних на вирубці лісу, як доказ три куби кругляка, а ешелонів на станціях не бачите? Але це табу, дуже великі і поважні люди це "кришують"!
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27.06.2020 22:18 Відповісти
Це рядові виконавці. А хто ними керував?
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27.06.2020 22:23 Відповісти
Працівники лісництва на Івано-Франківщині незаконно торгували деревиною, чим завдали збитків на 1,9 млн грн, - ДБР - Цензор.НЕТ 4256
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27.06.2020 22:24 Відповісти
Тобто подарували крадене?
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27.06.2020 22:26 Відповісти
Акакаяразніца?
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28.06.2020 00:47 Відповісти
Ну вы еще скажите что нова влада виновата! Тут явно Порошенко замешан, его руук дело
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27.06.2020 22:26 Відповісти
😁
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27.06.2020 22:27 Відповісти
Тєма така: Порохоботів після зміни на Цензорі садили в гіпертрансбуси Рошен і везли щоб вони вирубували ліс. Інфа 100%
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27.06.2020 22:32 Відповісти
І годували досхочу цукерками і найкращими тортами.😆🎂
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27.06.2020 22:36 Відповісти
Так це ж пайки.
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27.06.2020 22:38 Відповісти
Про такі пайки була в мене історія. Я колись у 1990 році, коли нічого в крамницях не було, витягнув талончик на австрійські чоботи і віддав його безкоштовно товаришу із свого відділу. Весь відділ хотів мене вбити, бо вони вважали, що безплатно не можна віддавати. Мабуть це були майбутні корупціонери і зебіли.😁
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27.06.2020 22:43 Відповісти
я цього не застав слава богу.....
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27.06.2020 22:46 Відповісти
У цьому році в магазинах були лише колонки, а зарплата дорівнювала 5 доларам. Але як було мені годувати дружину і малу дитину я не знав.🧐 А ще весь час я був на мітингах проти СРСР...
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27.06.2020 22:49 Відповісти
саме головне щоб все це жахіття не повернулося, бо зє команда до цього нас підпихає.

Працівники лісництва на Івано-Франківщині незаконно торгували деревиною, чим завдали збитків на 1,9 млн грн, - ДБР - Цензор.НЕТ 5324
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27.06.2020 22:52 Відповісти
Я зберігаю усі купоно-карбованці від одного до мільйона.
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27.06.2020 22:58 Відповісти
Вибачте, але у банкоматах "Приватбанку" якогось провінційного міста мінімально доступна копюра у 500 гривен - явно перебір.
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28.06.2020 02:03 Відповісти
Працівники лісництва на Івано-Франківщині незаконно торгували деревиною, чим завдали збитків на 1,9 млн грн, - ДБР - Цензор.НЕТ 834 https://censor.net/user/453111
До Вас повага і жодних питань не має. Просто підвернулася гаряча тема. Хоча якщо у вас є думки чому банкомати не забезпечуються дрібнішою готівкою - решті користувачів також буде цікаво.
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28.06.2020 02:15 Відповісти
Так, дійсно таке було. У мене теж зарплата тоді була еквівалентною 5-ти доларам.
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27.06.2020 22:52 Відповісти
ничего не будет, пока коррупцией занимается преЗЕдент, так вот и все остальные занимаются тем же самым
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27.06.2020 22:32 Відповісти
Не усі корупціонери, але верхівка дійсно корумпована і брехлива.
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27.06.2020 22:38 Відповісти
Лес утешался той мыслю, шо из него сделают гроб для дровосеков..
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27.06.2020 22:32 Відповісти
Для Пети эта тема остра как лезвие бритвы помнится сывочёлое чучело пол года или больше не подписывал закон который собстенно, Томенко, член его фракции с трудом протолкнул, которого впоследствии заменили более послушным порохоботом в раде. Закон запрещал вывозить необработанный лес.
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27.06.2020 22:43 Відповісти
Це добре, що ви не забуваєте Петра і нічого не говорите про Зе. У вас починається важке одужання.
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27.06.2020 22:46 Відповісти
У кого? У ватного кримчанина?
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27.06.2020 22:49 Відповісти
Так як звати фюрера русні, кримчанин немитий?
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27.06.2020 22:59 Відповісти
Так! Звичайно, що він буде мати свої переконання.
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27.06.2020 22:56 Відповісти
Попробуйте до конца дочитать, а не первую строчку...
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27.06.2020 22:50 Відповісти
Я все прочитав і бачу ваш настрій, не хвилюйтеся і одужуйте.
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27.06.2020 22:54 Відповісти
Мені сподобався Порошенківський тролінг дбр та сцикла, круто Порох їх опустив!
Працівники лісництва на Івано-Франківщині незаконно торгували деревиною, чим завдали збитків на 1,9 млн грн, - ДБР - Цензор.НЕТ 3864
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27.06.2020 23:00 Відповісти
.Закон не помог , потому , разрешили вывозить дрова .
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27.06.2020 22:51 Відповісти
потому , что разрешили *
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27.06.2020 22:53 Відповісти
Это да дров стали вывозить больше в геометрической прогрессии..
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27.06.2020 22:58 Відповісти
Працівники лісництва на Івано-Франківщині незаконно торгували деревиною, чим завдали збитків на 1,9 млн грн, - ДБР - Цензор.НЕТ 9346
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27.06.2020 22:46 Відповісти
Ось і знайшли головних винуватців повеней та масової вирубки лісів у Карпатах ...
Реформи не спинити!

Працівники лісництва на Івано-Франківщині незаконно торгували деревиною, чим завдали збитків на 1,9 млн грн, - ДБР - Цензор.НЕТ 3467
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27.06.2020 22:47 Відповісти
Працівники лісництва на Івано-Франківщині незаконно торгували деревиною, чим завдали збитків на 1,9 млн грн, - ДБР - Цензор.НЕТ 9471
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27.06.2020 22:48 Відповісти
Да прям таки. А петріоти з гідністю вирубували лиш по соснинці, старанно дбаючи про те, щоб масовий експорт української деревини до ЄС не припинявся.
Українське лісорубство вже створило іміджеві проблеми для IKEA, чиє керівництво заявило, що докладно вивчить весь ланцюг постачання сировини для продукції, яку вони маркують, як "екологічно дружню".

А почалося все з дослідження британської недержавної організації Earthsight, яка виявила зловживання, коріння якого тягнеться ще у часи правління злочинних проФФесіоналів Януковича (і з тих пір не викорінене):

Дослідження Earthsight, що тривало 18 місяців, виявило, що компанія Ikea продає букові стільці, вироблені з деревини, отриманої шляхом незаконних рубок у лісах українських Карпат: https://www.earthsight.org.uk/flatpackedforests-ukr
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28.06.2020 13:25 Відповісти
Нехай ДБР і прокуратура поглянуть на ліс з іншого краю: скільки його вивезли за кордон згідно митних товарно-супровідних документів за останні років шість, хто хазяїн того лісу, хто на порубку давав дозвіл. Лісоруби і їх керони - то лише нижній щабель лісової мафії. А сліди приведуть в Київ на Печерські пагорби від часів Хряка і донині.
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27.06.2020 23:00 Відповісти
А потом такие, глядя на потопы:
"Ой, а хто это сделал, ай-ай-ай?"....
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27.06.2020 23:55 Відповісти
А что там расследовать?!
Ребята, просто сядьте на обочину любой дороги на Прикарпатье. Просто сидите и считайте, сколько мимо вас за один день пролетит лесовозов!
Едва ли не в каждом селе лесопилка - что тут еще расследовать?!!!!
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27.06.2020 23:57 Відповісти
А якщо ще добавити залізнодорожні перевізки товарняками...
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28.06.2020 02:27 Відповісти
. . . и раньше были сигналы - что "Буратино" зрадник. . . (гугл . . . Зеленский подарил Путину $20 млрд? Украина после газовых переговоров прощает все иски, в Кремле ликуют). . .
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28.06.2020 04:04 Відповісти
Судячи з фотографії специ лісової галузі із Сан-Франциско вважають, що дуби можуть бути лише у владі, а ліси вони засмічують, тому їх вирізали нафіг, як сміття, на бочки для вин і коньяків Франції. Щодо паводку, то ті хто кришує лісовирубальників покружляють з іконами на французьких гелікоптерах і за 600 млн , виділених на це шоу , все владнають разом з місцевими ідіотами.
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28.06.2020 07:09 Відповісти
При чому не бачать ні в нас ні в ЕС))) Там так само кришують цю контрабанду, в ромунів нічуть не менше вирубали ліси...
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28.06.2020 09:03 Відповісти
 
 