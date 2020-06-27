Працівники лісництва на Івано-Франківщині незаконно торгували деревиною, чим завдали збитків на 1,9 млн грн, - ДБР. ФОТО
Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Львові, повідомили про підозру посадовим особам Воронівського лісництва ДП "Рогатинське лісове господарство".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР, вони підозрюються в службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).
За даними досудового розслідування, посадовці лісгоспу здійснювали незаконну вирубку та збували деревину підприємству. Унаслідок чого державі завдано збитків на 1,9 млн грн.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Івано-Франківської області. Оперативний супровід - Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області.
У разі доведення провини посадовцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 2 до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
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Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Львові, повідомили про підозру....
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Івано-Франківської області. Оперативний супровід - Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області.
У разі доведення провини посадовцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 2 до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.Джерело: https://censor.net/ua/p3204807
Молодці "львів'яни" у самих ліс не росте чи лячно охороняти, ось і стараються та допомагають іншим. ..
До Вас повага і жодних питань не має. Просто підвернулася гаряча тема. Хоча якщо у вас є думки чому банкомати не забезпечуються дрібнішою готівкою - решті користувачів також буде цікаво.
Реформи не спинити!
Українське лісорубство вже створило іміджеві проблеми для IKEA, чиє керівництво заявило, що докладно вивчить весь ланцюг постачання сировини для продукції, яку вони маркують, як "екологічно дружню".
А почалося все з дослідження британської недержавної організації Earthsight, яка виявила зловживання, коріння якого тягнеться ще у часи правління злочинних проФФесіоналів Януковича (і з тих пір не викорінене):
Дослідження Earthsight, що тривало 18 місяців, виявило, що компанія Ikea продає букові стільці, вироблені з деревини, отриманої шляхом незаконних рубок у лісах українських Карпат: https://www.earthsight.org.uk/flatpackedforests-ukr
"Ой, а хто это сделал, ай-ай-ай?"....
Ребята, просто сядьте на обочину любой дороги на Прикарпатье. Просто сидите и считайте, сколько мимо вас за один день пролетит лесовозов!
Едва ли не в каждом селе лесопилка - что тут еще расследовать?!!!!