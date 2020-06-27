Пам'ять загиблих 21 травня на Житомирщині бійців вшанували в Києві, - батальйон імені генерала Кульчицького. ФОТОрепортаж

На Лісовому кладовищі в Києві вшанували пам'ять загиблих 21 травня на Житомирщині бійців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу батальйону імені генерала Кульчицького.

Серед присутніх були заступник начальника Північного Київського територіального управління полковник Роман Леонович, командир військової частини 3066 полковник Костянтин Рихтік, командир бригади швидкого реагування полковник Іван Миропольський, заступник командира військової частини 3066 із роботи з особовим складом полковник Руслан Козенков, заступник командира бригади швидкого реагування із роботи з особовим складом полковник Олег Ольшанський, командир батальйону оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького майор Максим Масний, військовослужбовці та ветерани батальйону оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького, нацгвардійці бригади швидкого реагування, сім'ї, рідні та друзі.

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"Ми пам'ятаємо кожного з них.

Ми переживаємо біль втрати з кожною сім'єю.

Ми уважно стежимо за тим, як відбувається слідство.

Владислав Мамиченко (Мамик)

Андрій Москалець (Мальок)

Віталій Вульчин (Розстрига)

Олександр Білоус (Білий)

Роман Ханенко (Гедзь)

Володимир Купріянов (Фін)

Ескендер Османов (Чутай)", - нагадують у публікації.

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Фото: facebook.com/BatalionGeneralaKulchitskogo

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей. Раніше цього чоловіка вже притягували до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.

За даними поліції, конфлікт міг статися на тлі вживання алкоголю. Цю версію дружині підтвердив сам підозрюваний. Він розповів, що приятелі нібито стали докоряти йому, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію.

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Пізніше під час обрання запобіжного заходу Захаренко заявив журналістам, що його дії були самообороною.

Слідчі поліції отримали результати перших важливих експертиз у кримінальному провадженні про вбивство семи осіб 22 травня в Попільнянському районі Житомирської області, згідно з якими підозрюваний у скоєнні цього злочину визнаний експертами осудним.