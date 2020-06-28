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Новини Фото Агресія Росії проти України Російські терористи збили Боїнг
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Адвокати Пулатова в суді щодо МН17 представили фото МіГ-25 з авіамузею в Києві як доказ того, що ці перехоплювачі є на озброєнні, - авіаексперт РФ Лукашевич. ФОТО

Захист підполковника ГРУ Олега Пулатова в суді щодо МН17 намагався опротестувати заяву сторони обвинувачення про відсутність на озброєнні України перехоплювачів МіГ-25, надавши фото експоната Державного авіаційного музею в Києві.

Про це повідомив у фейсбуці російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич, передає Цензор.НЕТ.

"Захист підсудного Пулатова в суді щодо МН17 спробував зловити обвинувачення на брехні, опротестувавши заяву, що на озброєнні України немає перехоплювачів МіГ-25, здатних нести важкі керовані ракети "повітря-повітря" з осколково-фугасною бойовою частиною, здатною залишити картину ураження, подібну до наявної на уламках малазійського Боїнга-777 рейсу МН17. І на підтвердження своєї заявиви захист надав фотографію єдиного, що залишився в наявності в Україні МіГ-25РБ - експоната Державного авіаційного музею в Києві. Шах і мат, Україно", - написав він.

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Адвокати Пулатова в суді щодо МН17 представили фото МіГ-25 з авіамузею в Києві як доказ того, що ці перехоплювачі є на озброєнні, - авіаексперт РФ Лукашевич 01
Адвокати Пулатова в суді щодо МН17 представили фото МіГ-25 з авіамузею в Києві як доказ того, що ці перехоплювачі є на озброєнні, - авіаексперт РФ Лукашевич 02

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почались засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

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За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи. Суд розпочав розгляд справи за розкладом.

На засіданні 26 червня нідерландські прокурори відкинули звинувачення адвокатів підполковника ГРУ Росії Олега Пулатова. Вони вважають безпідставними заяви, що розслідування незавершене, зокрема, не розглянуто "сценарій військового літака", який нібито міг збити МН17.

Автор: 

Нідерланди (1569) суд (11699) Боїнг-777 Malasia Airli... (754) Лукашевич Вадим (38)


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Топ коментарі
+76
Адвокаты Пулатова в суде по МН17 представили фото МиГ-25 из авиамузея в Киеве в доказательство того, что эти перехватчики есть на вооружении, - авиаэксперт РФ Лукашевич - Цензор.НЕТ 2956
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27.06.2020 23:56
+50
Не, прямо с музея и стреляли.
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28.06.2020 00:09
+31
реально **..лани. До чого тут Міг-25?
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27.06.2020 23:58
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Адвокаты Пулатова в суде по МН17 представили фото МиГ-25 из авиамузея в Киеве в доказательство того, что эти перехватчики есть на вооружении, - авиаэксперт РФ Лукашевич - Цензор.НЕТ 2956
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27.06.2020 23:56 Відповісти
А я суслика вижу
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28.06.2020 07:44 Відповісти
Я хоч і не бачу, але точно знаю - ВІН Є!
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28.06.2020 12:20 Відповісти
ТАК ОНИ в 9 квадратах есть, все 9-ть выбирать ?
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28.06.2020 10:06 Відповісти
Да в каждом квадрате и по два снайпера.
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28.06.2020 20:54 Відповісти
реально **..лани. До чого тут Міг-25?
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27.06.2020 23:58 Відповісти
перехватчиков МиГ-25, способных нести тяжелые управляемые ракеты "воздух-воздух" с осколочно-фугасной боевой частью, способной оставить картину поражения, сходную с имеющейся на обломках малазийского Боинга-777 рейса МН17. Источник: https://censor.net/p3204812
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28.06.2020 00:00 Відповісти
Вот только даже рашка ничего не говорила про про перехватчик миг-25, а говорила про украинский штурмовик СУ-25, который якобы и сбил МН17.
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28.06.2020 08:01 Відповісти
а какая разница?
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28.06.2020 08:33 Відповісти
кацапам - никакой. Они не различают штурмовик (СУ-25) с потолком 5000 метров и истребитель-перехватчик (МиГ-25рб) с потолком 23000 метров.
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28.06.2020 08:37 Відповісти
песд*ватым кацапчегам через 6 лет кто-то на пальцах таки объяснил, что СУ-25 летает на высотах "до 5000", потому что это штурмовик - он вообще не для поражения воздушных целей функционально. А MH17 сбили на высоте 10000. И никакой СУ-25 с какими угодно ракетами тупо не смог бы туда дотянуться. Вот и решили они срочно "переобуться" - МиГ-25 же у Украины есть. Специально чтобы опорочить святых скреполаптеносцев зловредные укропы завели ржавую музейную жестяную коробку, подвесили спёртые в ********* ракеты - и ВДАРИЛИ. Очевидно же.
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28.06.2020 08:35 Відповісти
Есть такая кацапская сказка про Ивана в которой он епнулся о землю и стал Серым волком!
Так и здесь - была Сушка - потом шваркнулась о землю и стала Миг-ом. И в сказке есть правда - после того как хорошенько ударить о землю Сушку ее трудно отличить от разбитого Мига))
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28.06.2020 10:56 Відповісти
вообще-то эта Мига оставит на земле в два раза больше металлолома. так шо надо иобнуть об землю минимум две Сушки.
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29.06.2020 08:06 Відповісти
А это мысль!
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29.06.2020 09:53 Відповісти
в Київі у музеї стоїть модифікація міг 25 РБ (вироб 02Б).....тобто розвідник -бомбардувальник!він був колись у далеких 70-80 призначений для розвідки і скидання бомб до 5т, міг навіть ядрну зброю нести ( станції СРС-4А/Б «Віраж», СПС-141 «Сірень», АФА А-72 и А-10-10) в експертному варіанті«вироб 02К» Тобто в нього РЛС для прицілювання пpи бомбометанні і система навігаційного бомбометання «Пеленг-Д» або «Пеленг-ДР» («Пеленг-ДМ»),.....он у Полтаві в музеї у нас, стоять навіть ту-160 та ту-22м3)) може це з них ракету пустили?)))
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28.06.2020 10:55 Відповісти
МИГ-25 рб-это разведчик! У него нет пилонов для подвески ракет и рлс слабенькая!
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28.06.2020 11:25 Відповісти
Да бросьте тему хлопцы!. Пусть прокалываются на каждом шагу. Это ведь формальный суд. Ясно всем всё было сначала. Здесь сложная политика---пока не нашего уровня. До выборов преза в РФ никакого приговора не дождёмся.
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28.06.2020 20:58 Відповісти
Не-не, необходимо зафиксировать факт юридически, пока идут отмазы от РФ это нужно. А делать следующие шаги будут в соответствии с обстановкой. Пока нужно этот патрон изготовить и смазать до применения.
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29.06.2020 09:52 Відповісти
Вони і на постаментах іноді стоять, може то пам'ятник втік і збив Боїнг?
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28.06.2020 00:03 Відповісти
Не, прямо с музея и стреляли.
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28.06.2020 00:09 Відповісти
с места соловёф мамой клянётся что так и было
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28.06.2020 00:26 Відповісти
Віз ейр прибрала із списку Київ на продаж квитків.
Сьогодні до 18 години буде оголошено список третіх країн громадянам яких дозволять заїзжати до ЕС Попередній поріг захворюваності 16 нових інфікованих на 100.000 населенняСписок буде оновлюватися кожні 2 тижні.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/27/7257374/
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28.06.2020 00:05 Відповісти
на сайте виззов все норм
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28.06.2020 00:18 Відповісти
у мене немає Києва у списку і не знаходе за пошуком.
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28.06.2020 00:21 Відповісти
з"явився. глюки якісь.
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28.06.2020 00:25 Відповісти
не лякай так більше))
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28.06.2020 16:22 Відповісти
Откуда дебилам знать, что МиГ 25 БМ в Украине никогда не дислоцировались, а МиГ25ПД последний раз поднимались в небо в далеком 1996 году?))) Все остальные модификации таких ракет нести не могли, а изображенный на фото МиГ25РБФ вообще почти голубь мира.
P. S. Думаю скоро эти борцы за права сексуально ущемленных народностей предоставят фото Су15ТМ из ИАПа, дислоцировавшегося в Краматорске до 1996 года)))
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28.06.2020 00:17 Відповісти
А в Василькове какие Миг-25 стояли?
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28.06.2020 01:40 Відповісти
Міг-25П, проте їх зняли з озброєння ще в 1996 році.
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28.06.2020 05:57 Відповісти
или ШКРАБовский л29 из-под Запорожья мог протаранить ... все равно ресурс продлевать себе дороже...
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28.06.2020 07:09 Відповісти
Вы такое лучше даже не пишите. А то мы скоро будем слушать ржание о том, что злые укры изобрели машину времени и ударили аж-аж из 1996 года.... ну, и дальше по теме ...))
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28.06.2020 14:24 Відповісти
Да, да, льотчик Осипенко, самольот Сушка, 1983 год...
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28.06.2020 17:05 Відповісти
Лукашевич мужик. Живя в Рашке и не боятся говорить правду, надо иметь просто чугунные причиндалы.
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28.06.2020 00:19 Відповісти
Це просто свято, якщо захист росіян висуває настільки тупі аргументи з музеїв!
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28.06.2020 00:20 Відповісти
поверь там ещё моторылиной прости господи бабы показания просили привязать девка видела самолёт на 10 км
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28.06.2020 00:34 Відповісти
Уровень кацапов вполне на уровне ЗЕленых прокуроров и "доказательств" по делу Шеремета и "улик" из Википедии по делу Порошенко.
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28.06.2020 01:12 Відповісти
привычка... совковые привычки не изжить... Мозес со своими 40 лет нефть в пустыне искал... нам еще 10 лет простоять...
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28.06.2020 07:11 Відповісти
Если меня сфотать с воздушным шариком - это значит что на вооружении Украины стояли боевые воздушные шары и боевые дирежбумбели Цеппелин?
Руснявая пропаганда совсем поехала кукухой
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28.06.2020 00:21 Відповісти
Якщо тебе фоткати із кулькою, то буде лише щасливий проксіамериканець із кулькою.
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28.06.2020 00:23 Відповісти
кацап, пролети мимо. Можешь в окияне утопиться, разрешаю
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28.06.2020 00:26 Відповісти
Головне, що ти визнав своє проксіамериканське громадянство. Що тебе потрібно на українському сайті?
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28.06.2020 00:39 Відповісти
Кацап, пройди мимо и убейся головой ап стену.
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28.06.2020 00:46 Відповісти
Он её для тебя бережёт...
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28.06.2020 05:00 Відповісти
Может на жёсткой сцепке тягали
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28.06.2020 00:36 Відповісти
Могли ще показати на планшеті відеогру, наприклад, Пуйло щось подібне вже демонстрував іноземним лідерам.
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28.06.2020 00:43 Відповісти
Испанский диспетчер Карлос именно его и видел! И было это 1914 году...
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28.06.2020 00:44 Відповісти
Почему нас не информируют про ход заседания суда наши представители? Почему мы должны верить кацапскому блогеру из Москвы, который дальше своей квартиры не выходит?
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28.06.2020 01:29 Відповісти
Тебя информирует сам цензор. Ты должен ему верить. А он верит тому, что собирает из рунета. А еще цензор так же верит ватным сайтам типа рбк и интерфакс (с приставкой -Украина), так что будь добр - верь.
Чтобы посмотреть запись суда онлайн, и самим рассказать - ну, ты слишком много хочешь. Им некогда. Да и английский наверное - читаю и перевожу со словарем.
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28.06.2020 01:48 Відповісти
А еще в Киеве возле завода Большевик танк Т-34-85 стоит. Могли из него стрельнуть.
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28.06.2020 01:09 Відповісти
Так будет выглядеть последняя версия адвокатов мордора.Адвокати Пулатова в суді щодо МН17 представили фото МіГ-25 з авіамузею в Києві як доказ того, що ці перехоплювачі є на озброєнні, - авіаексперт РФ Лукашевич - Цензор.НЕТ 8971
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28.06.2020 01:57 Відповісти
кацапы же твердят что в Украине нет армии .... как же так получается что мы сбили без армии ....непонятно
придурки мля....
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28.06.2020 02:40 Відповісти
это они в соцсетях зелебобикам втирают, что у Украины нет армии, сопротивляться не нужно, что сопротивляются одни националисты в свастиках.

А во всех остальных местах, где могу припаять очередную порцию живительных санкций, внезапно оказывается, что Украина вооружена до зубов и это Украина напала на бедную и беззащитную ********* и мирных шахтёров, случайно выкопавших в шахтах танки и артиллерию.
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28.06.2020 08:42 Відповісти
Единственное,что кацапня может-это топить всё в абсурде и маразме ради спасения собственных задниц.
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28.06.2020 05:11 Відповісти
И чого "ікру метать"? "Змагальність" у судовому засіданні ніхто не скасовував... Прокурори звинувачують, адвокати - захищають... Хто свою правоту довів - той і виграв... Завдання адвоката - всіми законними засобами "розхилитать" звинувачення, щоб, якщо не "розвалить" його, то, принаймні, посіять сумніви в доказовості бази звинувачення.... От адвокат це і робить... Росія стверджувала, що ніби-то там був винищувач український? Так... От адвокат і завалює суду голови різноманітними версіями... А завдання прокурорів - їх "відсікти", "нівелювать" своїми доказами... В цьому, власне, і полягає судове слідство... (Під час слідства одного, як мені стало відомо, один адвокат, в якості "виправдовуючого доказу", заявив, що його підзахисний здійснив ДТП, бо його мотоцикл "занесло на мокрому, після дощу, асфальті...", хоча в тому регіоні, в той час, стояла червнева спека і у людей городина "горіла" на грядках.... Слідчий мусив давать офіційний запит до метеослужби, щоб отримать дані про погоду на конкретну дату, в конкретному районі...).
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28.06.2020 05:15 Відповісти
Ну є ж "свідок", що на власні очі це бачив. Правда він вже трохи не живий.
https://youtu.be/_f00poRyF8Q?t=16
Адвокати Пулатова в суді щодо МН17 представили фото МіГ-25 з авіамузею в Києві як доказ того, що ці перехоплювачі є на озброєнні, - авіаексперт РФ Лукашевич - Цензор.НЕТ 5366
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28.06.2020 05:40 Відповісти
Він вже до Рейк'явіка дійшов.... З грунтовими воодами)
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28.06.2020 05:58 Відповісти
Следующей "версией" будет израильская ракета "Питон" класса "воздух-воздух" , которую секретно прилепили на украинский самолет. Почему именно израильская , потому, что у нее мощньій заряд и осколочньіе єлементьі напоминают российские в БЧ ракетьі Бук. Такая версия уже "обкатьівалась" в 2014г.
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28.06.2020 07:01 Відповісти
А суд не хочет их наказать за неуважение к суду? Ведь это прямым текстом держать суд за дебилов.
Особенно на фоне того, что поражающие элементы Бук-М1 найдены в Боинге.
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28.06.2020 07:23 Відповісти
Защита любые выгадки озвучивать может,ей позволено,ей за это деньги платят.А суд терпеливо будет опровергать.Плешфюреру всю его гнусную ложь докажут на весь мир,чтобы не было кривотолков в мире.К нему на парад рашистского милитаризма не соизволил приехать даже закадычный друг-глава Китая Пинь.
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28.06.2020 07:51 Відповісти
Курить резину и запивать бояркой...потом скажут что т-34 с памятника Донецк обстреливал.
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28.06.2020 08:42 Відповісти
Захист терористів буде любими способами затягувати судовий процес - їм за це великі гроші платять. Хочуть затягнути процес на роки - за цей час хтось з обвинувачуваних (або всі) "випадково" помре.Тоді вину за збитий Боїнг спишуть на них. Підсказка для адвокатів терористів, - в Україні в музеї ще є макет літака ТУ-160 (правда, без моторів,обладнання, озброєння - пуста коробка). Адвокати і його можуть до справи долучити - може хитрі "укри" якимось невідомим чином підняли цей ТУ-160 в повітря і збили Боїнг.
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28.06.2020 10:01 Відповісти
ДЕБИЛИЗМ РОССИИ ЗАШКАЛИВАЕТ!!!
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28.06.2020 10:08 Відповісти
булы б розумни, то давно б тихенько все призналы, виплатылы б компенсацию, и не возылы б цапив мордою по фактах
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28.06.2020 10:15 Відповісти
Подяка Лукашевичу за інформування спільноти про кацапські фейки щодо МН-17 протягом майже шести років.
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28.06.2020 10:47 Відповісти
Интересно почему адвокатов не привлекают к ответственности за предоставление лживых свидетельств?Ведь лживые свидетельства подлежат уголовной ответственности.
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28.06.2020 11:49 Відповісти
Ще б малюнки з печер долучили, що Землю відвідували інопланетяни
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28.06.2020 12:26 Відповісти
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28.06.2020 14:54 Відповісти
Странная логика у кацапов.
Тогда царь пушка, что никогда не стреляла - доказательство отсутствия мозгов!
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28.06.2020 16:10 Відповісти
Но ведь главное, что есть! Мало ли что: сегодня стоит на в музее, а завтра взлетит. Вона у Лугандоне поснимали танки Первой мировой с пьедесталов они и воюют и сегодня....
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28.06.2020 17:54 Відповісти
ага зашевелилось болото
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28.06.2020 20:04 Відповісти
 
 