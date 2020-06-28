Адвокати Пулатова в суді щодо МН17 представили фото МіГ-25 з авіамузею в Києві як доказ того, що ці перехоплювачі є на озброєнні, - авіаексперт РФ Лукашевич. ФОТО
Захист підполковника ГРУ Олега Пулатова в суді щодо МН17 намагався опротестувати заяву сторони обвинувачення про відсутність на озброєнні України перехоплювачів МіГ-25, надавши фото експоната Державного авіаційного музею в Києві.
Про це повідомив у фейсбуці російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич, передає Цензор.НЕТ.
"Захист підсудного Пулатова в суді щодо МН17 спробував зловити обвинувачення на брехні, опротестувавши заяву, що на озброєнні України немає перехоплювачів МіГ-25, здатних нести важкі керовані ракети "повітря-повітря" з осколково-фугасною бойовою частиною, здатною залишити картину ураження, подібну до наявної на уламках малазійського Боїнга-777 рейсу МН17. І на підтвердження своєї заявиви захист надав фотографію єдиного, що залишився в наявності в Україні МіГ-25РБ - експоната Державного авіаційного музею в Києві. Шах і мат, Україно", - написав він.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.
9 березня 2020 року почались засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.
За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.
Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи. Суд розпочав розгляд справи за розкладом.
На засіданні 26 червня нідерландські прокурори відкинули звинувачення адвокатів підполковника ГРУ Росії Олега Пулатова. Вони вважають безпідставними заяви, що розслідування незавершене, зокрема, не розглянуто "сценарій військового літака", який нібито міг збити МН17.
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Так и здесь - была Сушка - потом шваркнулась о землю и стала Миг-ом. И в сказке есть правда - после того как хорошенько ударить о землю Сушку ее трудно отличить от разбитого Мига))
Сьогодні до 18 години буде оголошено список третіх країн громадянам яких дозволять заїзжати до ЕС Попередній поріг захворюваності 16 нових інфікованих на 100.000 населенняСписок буде оновлюватися кожні 2 тижні.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/27/7257374/
P. S. Думаю скоро эти борцы за права сексуально ущемленных народностей предоставят фото Су15ТМ из ИАПа, дислоцировавшегося в Краматорске до 1996 года)))
Руснявая пропаганда совсем поехала кукухой
Чтобы посмотреть запись суда онлайн, и самим рассказать - ну, ты слишком много хочешь. Им некогда. Да и английский наверное - читаю и перевожу со словарем.
придурки мля....
А во всех остальных местах, где могу припаять очередную порцию живительных санкций, внезапно оказывается, что Украина вооружена до зубов и это Украина напала на бедную и беззащитную ********* и мирных шахтёров, случайно выкопавших в шахтах танки и артиллерию.
https://youtu.be/_f00poRyF8Q?t=16
Особенно на фоне того, что поражающие элементы Бук-М1 найдены в Боинге.
Тогда царь пушка, что никогда не стреляла - доказательство отсутствия мозгов!