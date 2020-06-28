Перший загиблий воїн 17-ї ОТБр Євген Макарян 27 червня відзначав би 34-річчя. ФОТОрепортаж

34 роки від дня народження 27 червня мав би відзначати старший лейтенант 17-ї окремої танкової бригади Макарян Євген Валерійович. Він загинув під час мінометного обстрілу під час штурму Первомайська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Книгу пам'яті поляглих за Україну, Євген Макарян народився в Чехословаччині (територія сучасної Чехії) 27 червня 1986 року в родині військовослужбовця. Батько Євгена - учасник війни в Афганістані.

З дитинства хлопець займався боксом, мріяв стати військовослужбовцем, як батько і дідусь. Тому після закінчення у 2003 р. Миколаївської ЗОШ № 53 склав вступні іспити до Одеського інституту Сухопутних військ (нині – Військова академія). У 2007 році успішно закінчив навчання на Загальновійськовому факультеті. Після закінчення інституту Євген Макарян був відправлений в 17-ту танкову бригаду, де служив на посаді "Командира взводу".

1 березня 2014 року в бригаді було оголошено бойову тривогу, усіх військовослужбовців викликали до пункту постійної дислокації. Взвод під командуванням Євгена Макаряна відокремили від основної частини бригади та прикомандирували до окремої ротно-тактичної групи, яка складалася з 2-х танків та 3-х бойових машин піхоти. БМП, під його командуванням, мала символічний позивний "Ластівка".

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Відразу після навчань на Дніпропетровщині групу передислокували під Ізюм Харківської області, де обладнали блокпост, а вже 9 травня група офіційно прибула в зону проведення АТО в с. Вірнопілля Харківської області. Через місяць ротно-тактична група вирушила разом з десантниками 25-ї повітряно-десантної бригади в Слов'янськ, де потім розділилися:

- 2 БМП разом з бійцями Національної Гвардії та добровольцями зайняли територію "Рибгоспу" на західній околиці м. Словянська, відбивши його у бойовиків;

- 1 БМП зайняв позицію на "Комбікормовому заводі".

Євген Макарян перебував на позиціях на "Рибгоспі", однак кожного дня намагався їздити на "Комбікорм", щоб пересвідчитися, що у підлеглих все добре. Розстановкою усіх позицій БМП та стрілків своєї групи також займався старший лейтенант.

Після потужної артпідготовки з української сторони ротно-тактична група разом з іншими підрозділами увійшла до м. Слов’янська, однак ворога у місті вже не було, військові зайняли ворожі позиції у місті. Після звільнення міста отримали наказ передислокуватися до Краматорська, де знаходився штаб АТО, а звідти, без відпочинку, – до с. Покровське, Донецької області. На той час там базувалася 17-та окрема танкова бригада.

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За свідченням навідника підрозділу, наступним пунктом, який зайняла бригада було м. Попасна Луганської області, яке військові змогли зайняти без втрат та активних боїв разом з добровольчим батальйоном "Донбас". Після зайняття населеного пункту РТГр висунулася до м. Первомайська, за який точилися бої.

26 липня 2014 року розпочався штурм міста.

Євген Макарян керував бронегрупою під час наступу та спроб звільнення м. Первомайськ. За свідченням військових, усього було 3 спроби наступу на місто, однак ворог добре закріпився та чисельно переважав. Під час першої спроби штурму ротно-тактична група вийшла без втрат, лише незначних пошкоджень зазнав танк, під час другої спроби – підбито БМП та поранено медика. В перервах між спробами штурму військові займалися ремонтом пошкодженої техніки у м. Попасна.

Під час третьої спроби штурму Первомайська 30 липня 2014 року Євген Макарян загинув від осколкових поранень у голову. Місто так і не було звільнено.

Навідник підрозділу, яким командував Євген, описує його так: "Справжній офіцер був, професіонал військової справи, все швидко схоплював на льоту. Коли нас відправили в зону АТО, ми були недосвідчені, ніхто нас не вчив воювати з реальним противником, все в теорії. Старший лейтенант завжди прислухався до сержантів, аналізував, а потім вже сам приймав рішення

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Макарян Євген Валерійович похований на Центральному міському кладовищі у 13-му секторі для загиблих учасників АТО. Майже через рік, указом Президента України № 311/2015 від 4 червня 2015 року, "за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).

У Євгена залишилася цивільна дружина, з якою він планував одружитися. Коли Євген загинув, дружина була вагітна. Вже після його загибелі вона народила сина, якого, як і хотів Євген, назвали на честь його батька – Валерій.

На сторінці військового в соціальній мережі "Вконтакті" залишився статус, який він написав ще у травні 2014 року: "Ушел на войну".

"Офіцери загону Нацгвардії "Вега", які разом з Євгеном брали участь у всіх боях початкового періоду війни на Донбасі, просять мене написати добрі слова про Макаряна - жителя Кривого Рогу, який добровільно пішов на фронт. Макарян був безстрашним офіцером. Він командував першим підрозділом 17-ї танкової, який направили в АТО, і проявив себе справжнім воїном. Свист куль його не лякав. Він забезпечував евакуацію і ремонт бойової техніки під вогнем противника і не допускав небойових втрат. Ті, хто це бачив, теж вважають його героєм, і, через рік, не забувають офіцера. 30 липня 2014-го під Первомайськом його накрило вогнем гранатомета. У Кривому Розі у Макаряна залишилися мати, дружина і маленька дитина. Він став першим військовослужбовцям 17-ї бригади, які загинули під час російсько-української війни", - писав у 2015-му головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.