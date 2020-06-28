На Дніпропетровщині за розбійний напад на пенсіонерів затримано трьох громадян Азербайджану, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

За розбійний напад на сім'ю пенсіонерів у Дніпропетровській області поліцейські затримали трьох іноземців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Злочин стався в ніч з 26 на 27 червня. Віджавши пластикове вікно, чоловіки залізли до будинку та напали з ножем на 78-річного чоловіка та 81-річну жінку. Потім зв’язали їх та заволоділи грошима, цінними речами та автомобілем потерпілих.

Під час оперативного відпрацювання співробітники кримінальної поліції області та ДКР спільно зі спецпризначенцями КОРД встановили та затримали трьох чоловіків - мешканців м. Кривий Ріг 29, 34 та 37 років. Встановлено, що вони громадяни Республіки Азербайджан, мають посвідку на постійне проживання на території України.

У зловмисників вилучили викрадене майно.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій ) та ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.