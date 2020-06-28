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На Дніпропетровщині за розбійний напад на пенсіонерів затримано трьох громадян Азербайджану, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

За розбійний напад на сім'ю пенсіонерів у Дніпропетровській області поліцейські затримали трьох іноземців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Дніпропетровщині за розбійний напад на пенсіонерів затримано трьох громадян Азербайджану, - Нацполіція 01

Злочин стався в ніч з 26 на 27 червня. Віджавши пластикове вікно, чоловіки залізли до будинку та напали з ножем на 78-річного чоловіка та 81-річну жінку. Потім зв’язали їх та заволоділи грошима, цінними речами та автомобілем потерпілих. 

На Дніпропетровщині за розбійний напад на пенсіонерів затримано трьох громадян Азербайджану, - Нацполіція 02

Під час оперативного відпрацювання співробітники кримінальної поліції області та ДКР спільно зі спецпризначенцями КОРД встановили та затримали трьох чоловіків - мешканців м. Кривий Ріг 29, 34 та 37 років. Встановлено, що вони громадяни Республіки Азербайджан, мають посвідку на постійне проживання на території України.

У зловмисників вилучили викрадене майно. 

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На Дніпропетровщині за розбійний напад на пенсіонерів затримано трьох громадян Азербайджану, - Нацполіція 03

На Дніпропетровщині за розбійний напад на пенсіонерів затримано трьох громадян Азербайджану, - Нацполіція 04
На Дніпропетровщині за розбійний напад на пенсіонерів затримано трьох громадян Азербайджану, - Нацполіція 05

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій ) та ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Азербайджан (856) Нацполіція (15202) Правоохоронні органи (2708) розбій (206) силовики (2514) Дніпропетровська область (3769)


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Топ коментарі
+37
Поступок достойный жителя кавказа...грабить 81 летних пенсов...
В нормальной стране репрессии против диаспоры должны начинаться немедленно...
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28.06.2020 13:06
+30
Діаспора мала б першою їх наказати.
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28.06.2020 13:13
+23
Нужно найти того взяточника в мвд,который выдал этим ушлепкам вид на жительство и заставить его выплатить жертвам нападения пару миллионов гривен как возмещение ущерба.
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28.06.2020 13:21
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Они,грин карту украинскую выиграли?
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28.06.2020 13:05 Відповісти
Большинство воров в законе в Украины родом с Кавказа. Вот они везут в Украину своих родственничков.
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28.06.2020 13:58 Відповісти
ну большинство законников из Грузии и началось это ещё в начале 40-х когда воры что бы не попасть под мобилизацию или к немцам бежали в Грузию и в итоге в небольшой республике уровень уголовников просто зашкаливал и блатная романтика била по мозгам подросткам .
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28.06.2020 14:16 Відповісти
Пропоную всім приїзжим з Кавказу і параші при перетині кордону вживляти в сраку чіп з джіпеесом.
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28.06.2020 18:23 Відповісти
Шедеврально!
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29.06.2020 01:45 Відповісти
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29.06.2020 17:52 Відповісти
Поступок достойный жителя кавказа...грабить 81 летних пенсов...
В нормальной стране репрессии против диаспоры должны начинаться немедленно...
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28.06.2020 13:06 Відповісти
Діаспора мала б першою їх наказати.
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28.06.2020 13:13 Відповісти
вона мала б не допускати такого...
заметьте, страну происхождения указали сразу, без всяких экивоков
чтобы опять на эстонцев не подумали
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28.06.2020 13:19 Відповісти
поставлять "арбузи" на базарі продавати , чи шашлик в люлякебабі якому ?
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28.06.2020 13:24 Відповісти
ага, надейся на диаспору...накажут.... у них всеобщий девиз : "эсли нашь чиловэкь и нэ правь, то онь всоравно правь..."
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28.06.2020 14:17 Відповісти
ну они приезжают в основном сёлами и один другому родственник за которого нужно заступаться . у них и междусобойчики бывают неслабые на этой почве .
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28.06.2020 14:20 Відповісти
таки да . азеры как по мне самые цивилизованные и вменяемые среди кавказцев .
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28.06.2020 14:17 Відповісти
Ні, в побуті найкращі грузини, потім азербайджанці.

З вірменами важко, з північним рассєянським Кавказом взагалі пісєц...
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28.06.2020 14:44 Відповісти
тобі "своєї" нацистки третякової не вистачає ?
у нормальній країні таких бабуїнів відловлюють , садять (згідно законодавства) і виставляють нах...з країни ...а тут цих мутантів "завтра" побачиш на базарі будуть "арбузами" (гранатами) торгувати ...
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28.06.2020 13:23 Відповісти
начинать с авакяна
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28.06.2020 13:46 Відповісти
Вы совершенно правы https://censor.net/user/449255 это его подчиненные за бабло легализовали в Украине эту нечисть .
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28.06.2020 14:04 Відповісти
В нормальной стране, из за трёх идиотов, репрессии не начинаются.
Вы очевидно спутали Украину с Россией, которой постоянно нужен образ врага, для смены вектора недовольства населения, и это традиционно внешний враг НАТО и пиндосы, а внутренний враг, это кавказцы.
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28.06.2020 14:29 Відповісти
в нормальной стране , чурки без паспорта должны в лагерях для перемещенных находится , в лучшем случае
и вобще зачем они к нам едут ? работать - нет , по нашим законам жить не хотят , пускай едут в мусульманские страны , у нас и своих преступников хватает
да все чурки преступники - они не сеют хлеб , и не варят сталь , а хорошие они только за границей
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28.06.2020 22:29 Відповісти
Так у них есть паспорта) Более того, им выдали вид на жительство в Украине.
Зачем они едут в Украину? В поисках лучшей жизни)
Я не преступник, хоть я и не сею хлеб и не варю сталь) я пенсионер Министерства обороны)
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29.06.2020 09:36 Відповісти
Отдать чертей старикам в диаспоре и все будет добре!
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28.06.2020 14:35 Відповісти
... посадить на полную катушку, а после отсидки выслать на родину и запретить въезд навечно! а перед высылкой снять все пальчики, морду лица и пинком под зад и давай досвидания!
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29.06.2020 11:06 Відповісти
Мабуть, пороблено в тому Кривому Розі
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28.06.2020 13:07 Відповісти
А что смешного?
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28.06.2020 13:09 Відповісти
твой ник
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28.06.2020 19:00 Відповісти
чурки вонючие
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28.06.2020 13:09 Відповісти
Я тебе гарантирую, Иванов, что если понюхать тебя и меня, то ты воняешь намного сильнее, даже в моральном плане.
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28.06.2020 14:40 Відповісти
жопу можешь мне понюхать защитник херов!!ничего против цвета кожи и национальночти не имею но это как раз тот случай где людьми их назвать невозможно
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28.06.2020 15:19 Відповісти
Какая разница, где тебя нюхать?
Ты весь, одна большая жопа)
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28.06.2020 16:22 Відповісти
и снова "прелести" рускава мира ...
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28.06.2020 13:12 Відповісти
Посони йшли до успіху, ще б трохи і мали б вазовську шістку.
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28.06.2020 13:12 Відповісти
Будуть мати шістку. Кожен
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28.06.2020 13:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6lyc5nDzyJw
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28.06.2020 13:13 Відповісти
Великие реформаторы, специалисты по пенсионной реформе.
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28.06.2020 13:20 Відповісти
Своїх пенсіонерів обкрадати не можна, це гріх.
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28.06.2020 13:45 Відповісти
Обкрадають кожного дня починаючи з влади і закінчуючи айзеровським звірйьом.
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28.06.2020 13:58 Відповісти
Почему они до сих пор живы,ведь при задержании они наверняка оказали вооруженное сопротивление.
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28.06.2020 13:14 Відповісти
Чисто як і українці, одні життя на фронті віддають, інші пенсіонерів грабують. Я б не поливав лайном всіх, бо є і загиблі на війні з кацапами члени діаспори.
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28.06.2020 13:17 Відповісти
Збери свою діаспору по всіх базарах і валіть звідси у свої гори срані захисники.Від вас що роботи що захисту. Захищайте свій карабах і не лізьте до наших пенсіонерів.
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28.06.2020 14:06 Відповісти
О, голос проксявого захистничка зза порєбрєка.
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29.06.2020 08:43 Відповісти
Поміняй упряж стара кляча.
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23.07.2020 20:54 Відповісти
ІГОГОГОГО..
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23.07.2020 21:43 Відповісти
этих, по закону, а вот того кто дал им вид на жительство, на выбор: или к ним, или выгнать жить в предгорья Кавказа
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28.06.2020 13:19 Відповісти
сколько же грязной и преступной швали по Украине шляются. Кто их пропускает и почему не становят их на учет?
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28.06.2020 13:20 Відповісти
Підлеглі Сабакова їх за бабки натуралізують.
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28.06.2020 13:27 Відповісти
Нужно найти того взяточника в мвд,который выдал этим ушлепкам вид на жительство и заставить его выплатить жертвам нападения пару миллионов гривен как возмещение ущерба.
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28.06.2020 13:21 Відповісти
Депортировать немедленно обезьян на историческую родину без права вьезда в Украину. У нас своих бандюков хватает, а тут еще этот мусор. Представляю как они изгалялись над бедными стариками...
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28.06.2020 13:23 Відповісти
Абсолютно всех проверить на законность получения вида на жительство. Большинство из них куплены.
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28.06.2020 13:44 Відповісти
Референдумы они проводить по указу куйла собрались, прекратите из Украины проходной двор устраивать! Ненавижу авакяновскую реформированию "дурилку картонную" полицию.
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28.06.2020 13:51 Відповісти
Достойный способ зарабатывания, для гордых кавказцев. Почему то это не удивляет. Удивило бы то, если они устроились работать на горнометаллургический комбинат. Но это под их уровень, а грабить 80-ти летних пенсов - саме то.
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28.06.2020 14:23 Відповісти
Неправда, такие и на Кавказе не пользуются уважением.
Традиционно, гордые кавказцы к старикам относятся с уважением.
Те кто наносит вред старикам, детям и женщинам, на Кавказе наказываются значительно сильнее, чем обычные преступники.
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28.06.2020 14:35 Відповісти
"Те кто наносит вред старикам, детям и женщинам, на Кавказе наказываются значительно сильнее, чем обычные преступники" - . конечно сильнее, если они кавказцы и на Кавказе живут. а с нашими стариками им можно все -
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28.06.2020 16:25 Відповісти
Вам кто-то мешает, поступать с ними, так, как поступают на Кавказе?
Как по мне, я бы таких расстреливал, что-бы другим неповадно было, но вы почему то так не делаете.
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28.06.2020 16:28 Відповісти
а ты так уже делал?
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28.06.2020 20:46 Відповісти
Представь себе, делал.
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29.06.2020 09:31 Відповісти
Бакинцы шалят
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28.06.2020 15:51 Відповісти
От цікаво чи затримали в Грузії, Вірменії, Азербайджані, на Північному Кавказі хоч одного українця за пограбування місцевих людей похилого віку? Переконаний, жодного. А ми без віз дозволяємо ходити по нашій землі всяким кавказьким покидькам родом з обох сторін Головного Кавказького хребта.
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28.06.2020 15:58 Відповісти
Буквально несколько дней назад, в Грузии, задержали 3-х украинцев, за торговлю наркотиками) Преступность, она в общем то интернациональна)
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28.06.2020 16:26 Відповісти
Это ещё ничего. В Челябинске огромный ТЦ Европа-Азия практически в центре города, там европейцев, кроме посетителей, почти не наблюдается.
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28.06.2020 16:49 Відповісти
Зато Челябинские мужики настолько суровы что....
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28.06.2020 16:56 Відповісти
твари черножопые!!
своих уродов девать некуда еще и эта шваль над нашими стариками измывается!
давненько (еще с 90-х) не устраивали им серьезных погромов здесь......
а зря!
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28.06.2020 17:42 Відповісти
Если посмотреть на интерьер "оселі" внутри, то у хачиков денег на завершение ремонта хаты очень не хватало. А заработать на продаже арбузов еще не сезон.
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28.06.2020 18:18 Відповісти
Я б їх 3,14здив до всирачки, як таких, що чинили опір при затриманні, а потім уже в стані повних інвалідів відсилав назад на Батьківщину. Бо в Україні, дякуючи своїй діаспорі та продажним мінтам, ця паскуда буде сидіти в новітніх комфортних камерах і відкрито насміхатися над "тупімі хахламі".
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28.06.2020 18:30 Відповісти
Вже й чурбани в Украіні себе господарями почувають і не гребують навіть старими "Жигулями" і зламаним міксером.
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28.06.2020 19:31 Відповісти
І в Тернополі вже появилась іхня "діаспора": - довгоносі в Тернополі тогрують на базарах гранатом і всякою сушнею, поки що не сильно висовуються, ведуть себе тихо,... "патамушта здеь Галичина и бандеры".
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28.06.2020 19:37 Відповісти
Вид на жительство имеют? Это меняет дело. Почти вот-вот граждане с правами и обязаностями. В АТО/ООС не отправят, лопату в руки не возьмут. Только на базар или в банду они готовы.
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28.06.2020 21:10 Відповісти
Усыпить ублюдков а потом выдать диаспоре!
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30.06.2020 00:34 Відповісти
 
 