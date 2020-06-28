На Дніпропетровщині за розбійний напад на пенсіонерів затримано трьох громадян Азербайджану, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
За розбійний напад на сім'ю пенсіонерів у Дніпропетровській області поліцейські затримали трьох іноземців.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Злочин стався в ніч з 26 на 27 червня. Віджавши пластикове вікно, чоловіки залізли до будинку та напали з ножем на 78-річного чоловіка та 81-річну жінку. Потім зв’язали їх та заволоділи грошима, цінними речами та автомобілем потерпілих.
Під час оперативного відпрацювання співробітники кримінальної поліції області та ДКР спільно зі спецпризначенцями КОРД встановили та затримали трьох чоловіків - мешканців м. Кривий Ріг 29, 34 та 37 років. Встановлено, що вони громадяни Республіки Азербайджан, мають посвідку на постійне проживання на території України.
У зловмисників вилучили викрадене майно.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій ) та ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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В нормальной стране репрессии против диаспоры должны начинаться немедленно...
заметьте, страну происхождения указали сразу, без всяких экивоков
чтобы опять на эстонцев не подумали
З вірменами важко, з північним рассєянським Кавказом взагалі пісєц...
у нормальній країні таких бабуїнів відловлюють , садять (згідно законодавства) і виставляють нах...з країни ...а тут цих мутантів "завтра" побачиш на базарі будуть "арбузами" (гранатами) торгувати ...
Вы очевидно спутали Украину с Россией, которой постоянно нужен образ врага, для смены вектора недовольства населения, и это традиционно внешний враг НАТО и пиндосы, а внутренний враг, это кавказцы.
и вобще зачем они к нам едут ? работать - нет , по нашим законам жить не хотят , пускай едут в мусульманские страны , у нас и своих преступников хватает
да все чурки преступники - они не сеют хлеб , и не варят сталь , а хорошие они только за границей
Зачем они едут в Украину? В поисках лучшей жизни)
Я не преступник, хоть я и не сею хлеб и не варю сталь) я пенсионер Министерства обороны)
Ты весь, одна большая жопа)
Традиционно, гордые кавказцы к старикам относятся с уважением.
Те кто наносит вред старикам, детям и женщинам, на Кавказе наказываются значительно сильнее, чем обычные преступники.
Как по мне, я бы таких расстреливал, что-бы другим неповадно было, но вы почему то так не делаете.
своих уродов девать некуда еще и эта шваль над нашими стариками измывается!
давненько (еще с 90-х) не устраивали им серьезных погромов здесь......
а зря!