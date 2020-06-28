Чоловік перерізав газовий шланг і погрожував підірвати багатоповерхівку в Солом'янському районі Києва. ФОТО
Мешканець будинку на вулиці Преображенській в Солом'янському районі столиці перерізав шланг до газової плити і погрожував підірвати багатоповерховий будинок.
Про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомляє пресслужба "Київгазу", інформує Цензор.НЕТ.
27 червня о 00:38 до аварійної газової служби 104 в Києві надійшов дзвінок про загрозу вибуху газу. Повідомили, що житель будинку на вулиці Преображенській, 10/17 у Солом’янському районі відкрив крани газової плити і погрожує підірвати будинок. Так вночі у небезпеці опинилися жителі 50 квартир багатоповерхівки.
За лічені хвилини бригада служби 104 прибула на місце виклику. Разом із поліцією наші спеціалісти зайшли у квартиру. З’ясувалося, що телефонував батько чоловіка, який погрожував підірвати будинок. Емоційно неврівноважений син мав намір використати для цього газ.
Фахівці служби 104 виявили на кухні обрізаний шланг до газової плити. Працівники аварійної служби негайно відключили квартиру від газопостачання, щоб ліквідувати загрозу вибуху.
Завдяки екстреним та професійним діям служби 104 аварійна ситуація була ліквідована без евакуації мешканців будинку.
Нагадаємо, вранці 22 червня в Києві в багатоквартирному будинку стався вибух. В результаті вибуху загинули 5 осіб, 16 квартир були зруйновані і 40 - пошкоджені. Попередньо, ця подія була розцінена як надзвичайна ситуація місцевого рівня.
Також поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в багатоповерховому будинку в Києві.
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