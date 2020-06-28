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Чоловік перерізав газовий шланг і погрожував підірвати багатоповерхівку в Солом'янському районі Києва. ФОТО

Мешканець будинку на вулиці Преображенській в Солом'янському районі столиці перерізав шланг до газової плити і погрожував підірвати багатоповерховий будинок.

Про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомляє пресслужба "Київгазу", інформує Цензор.НЕТ.

27 червня о 00:38 до аварійної газової служби 104 в Києві надійшов дзвінок про загрозу вибуху газу. Повідомили, що житель будинку на вулиці Преображенській, 10/17 у Солом’янському районі відкрив крани газової плити і погрожує підірвати будинок. Так вночі у небезпеці опинилися жителі 50 квартир багатоповерхівки.

За лічені хвилини бригада служби 104 прибула на місце виклику. Разом із поліцією наші спеціалісти зайшли у квартиру. З’ясувалося, що телефонував батько чоловіка, який погрожував підірвати будинок. Емоційно неврівноважений син мав намір використати для цього газ.

Фахівці служби 104 виявили на кухні обрізаний шланг до газової плити. Працівники аварійної служби негайно відключили квартиру від газопостачання, щоб ліквідувати загрозу вибуху.

Завдяки екстреним та професійним діям служби 104 аварійна ситуація була ліквідована без евакуації мешканців будинку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух у столичній багатоповерхівці: Проведено обшук у одного із слюсарів "Київгазу", який здійснював заміну лічильників

Нагадаємо, вранці 22 червня в Києві в багатоквартирному будинку стався вибух. В результаті вибуху загинули 5 осіб, 16 квартир були зруйновані і 40 - пошкоджені. Попередньо, ця подія була розцінена як надзвичайна ситуація місцевого рівня.

Також поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в багатоповерховому будинку в Києві.

Чоловік перерізав газовий шланг і погрожував підірвати багатоповерхівку в Соломянському районі Києва 01

вибух (4483) Київ (19530) Київгаз (32)


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Топ коментарі
+10
Та не, ваш.
У чувака крышу снесло на почве полного ничтожества пэтьки
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28.06.2020 13:35
+10
чувак ты целый год в коме лежал?уж больше года как нет Порошенко
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28.06.2020 13:37
+9
Лучше бы себе вены перерезал.
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28.06.2020 13:34
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Якщо одним квартири за недотримання правил безпеки роздають, чому іншим не можна підривати та отримувати нову квартиру.
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28.06.2020 13:21 Відповісти
Ваш пациент 73 процентный, захотел новую квартиру от своего зеленого кумира, так как по засранной плите и куском оборваной обои на первом фото квартирка старая и не ахти
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28.06.2020 13:26 Відповісти
Та не, ваш.
У чувака крышу снесло на почве полного ничтожества пэтьки
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28.06.2020 13:35 Відповісти
чувак ты целый год в коме лежал?уж больше года как нет Порошенко
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28.06.2020 13:37 Відповісти
Ух ты!
Где могилка?
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28.06.2020 13:48 Відповісти
8-ми процентный пациент, который все еще не верит, что пэдра, который просрал все, не пошел на второй срок.
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28.06.2020 14:02 Відповісти
Лучше бы себе вены перерезал.
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28.06.2020 13:34 Відповісти
гадюшник
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28.06.2020 13:36 Відповісти
Зато в Киеве!
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28.06.2020 14:03 Відповісти
Одним словом дебил
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28.06.2020 13:38 Відповісти
таким лучше башку отбивать сразу , в будущем на одну проблему меньше
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28.06.2020 13:40 Відповісти
но перед єтим облил себя зеленкой
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28.06.2020 13:49 Відповісти
С чего ты взял? Менты говорят что у него в заднице нашли соевого петушка Рошен а в кармане фото Пети и справку с места работы в Минстеця
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28.06.2020 14:07 Відповісти
хто такий Петя?
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28.06.2020 14:31 Відповісти
Це той, що дав серпом по яйцях їхньому Вовіку.
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28.06.2020 18:44 Відповісти
Зелена мартишка (Chlorocebus sabaeus) - представник родини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96 мавпових , це мавпа https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82 Старого Світу із золотисто-зеленим https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE хутром і блідними руками та ногами. Кінчик хвоста золотисто-жовтий, як і задні частини ніг та щоки. Ці мавпи не мають помітної смужки хутра на бровах, як інші предстваники роду https://uk.wikipedia.org/wiki/Chlorocebus Chlorocebus , а самці мають блакитну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0 мошонку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0#cite_note-cawthon-2 [2] .
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28.06.2020 15:02 Відповісти
Достала эта жара!
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28.06.2020 13:51 Відповісти
достала жена
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28.06.2020 14:23 Відповісти
А напротив, между прочим, наша школа №43.... Вот так отпускай детей в школу, возле которой живут неадекваты......
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28.06.2020 13:57 Відповісти
Думаешь - он один на весь район? Ни когда не знаешь где тот кирпич, что может упасть на голову..дебилов и всяких идиотов у нас пруд пруди, увы..
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28.06.2020 14:52 Відповісти
Психиатрические больницы закрывают? Только начало, а кто-то из них и предупреждать не будет.
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28.06.2020 14:00 Відповісти
All women are witches
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28.06.2020 14:12 Відповісти
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28.06.2020 15:09 Відповісти
Сказано ж, що треба поважати права кожного...
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28.06.2020 18:50 Відповісти
сама намазана прокурена ,гляди дождешься у меня
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28.06.2020 14:07 Відповісти
у меня сосед так баллон хотел взорвать ,жена довела
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28.06.2020 14:08 Відповісти
Не, при Зеленском всяких психов и подрывников явно больше стало.
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28.06.2020 14:11 Відповісти
при Порошенко такого не было
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28.06.2020 14:13 Відповісти
Только 5 складов с боеприпасами взорвалось
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28.06.2020 15:15 Відповісти
Я бы таких сажал пожизненно в тюрягу по статье "терроризм". Или пожизненно в психушку.
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28.06.2020 14:18 Відповісти
обыкновенный алкаш
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28.06.2020 14:22 Відповісти
ниипет. Угроза взорвать многоэтажку - это угроза взорвать многоэтажку.
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28.06.2020 14:56 Відповісти
Усі 73% в псіхушку не влізуть.
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28.06.2020 18:54 Відповісти
жена бутылку с водкой разбила
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28.06.2020 14:22 Відповісти
"Уронили водку на пол,
Оторвали Мишке руки..." (с)
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28.06.2020 14:52 Відповісти
...я за водку...водка в глотку...і чякушка как лягушка ускакала ат мєня...
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28.06.2020 16:14 Відповісти
Украинские феодалы довели страну до бутылки
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28.06.2020 15:08 Відповісти
При чому тут феодали? Зараз рулять маргінали.
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28.06.2020 18:59 Відповісти
Подивишся на три фото і визначення, гниль, яка навіть в своїй собачі конурі прибратися не може!!!
То і в чому ж Третякова не права!
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28.06.2020 15:09 Відповісти
тебя доведут и ты сам взорвеш все нахер
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28.06.2020 15:10 Відповісти
Відкрив крани газової плити та відрізав шланг...продублював...для надійності.
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28.06.2020 15:52 Відповісти
Закрив краник...
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28.06.2020 19:01 Відповісти
На позняках уже подпалили дом рядом с взорвавшимся.
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28.06.2020 16:53 Відповісти
Место под новую сорокаєтажную "свечку" расчищают...
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28.06.2020 18:10 Відповісти
там воняет иногда
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20.08.2020 21:31 Відповісти
Там иногда не воняет.
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20.08.2020 21:33 Відповісти
ну так на ремонт денег нет а зеля взамен дает уже с ремонтом )))
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28.06.2020 18:43 Відповісти
Видать опытный "бомбист". На каторгу его!
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28.06.2020 18:39 Відповісти
Пошли занимательные истории про "тяжелые и героические будни Киевгаза"...
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28.06.2020 19:40 Відповісти
Я був свідком, як нетверезий дільничний разом з оперуповноваженим погрожували прострелити затриманому ногу. І що? Покійний міністр МВC Юрій Кравченко дуже не любив цю xерню, спокійно ставився до п'яних та жорстко дрюкав райвідділи, коли знаходив п'яних в ІВС/КПЗ
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20.08.2020 17:37 Відповісти
Та то фигня...
70 годы, иду домой после школы со второй смены глубокой осенью, на крыльце краеведческого музея стоит мент по форме...подзывает меня дает трешку и говорит..."лишай портфель, іди у гастроном купи мені вина портвейн..."
Я ему так мне не дадут (а мне было 13 лет)... А он .."нічого ..Тані скажеш шо я післав..."
Пошел в гастраном..а Таня...хер ему а не портвейн, пусть яблочное жрет, шобы голова болела...Так ему и передашь..." И дала ему яблочное...
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20.08.2020 17:51 Відповісти
 
 