Мікроавтобус зіткнувся із легковиком на трасі Одеса-Рені, загинув чоловік, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Близько 7 години ранку "Ford Transit", який був на буксирі в "Opel Movano", виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з "Chevrolet Aveo".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.
В результаті аварії водій "Chevrolet", 1987 року народження, загинув на місці, а його травмована дружина була негайно госпіталізована.
Дані жінки поки що не встановлені, відомо що подружжя – з Миколаївської області.
Зараз на місці працюють слідчо-оперативні групи з розслідування дорожньо-транспортних пригод ГУНП в Одеській області та Білгород-Дністровського відділу поліції. Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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