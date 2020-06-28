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Новини Фото ДТП
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Мікроавтобус зіткнувся із легковиком на трасі Одеса-Рені, загинув чоловік, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Близько 7 години ранку "Ford Transit", який був на буксирі в "Opel Movano", виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з "Chevrolet Aveo".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

В результаті аварії водій "Chevrolet", 1987 року народження, загинув на місці, а його травмована дружина  була негайно госпіталізована.

Дані жінки поки що не встановлені, відомо що подружжя – з Миколаївської області.

Зараз на місці працюють слідчо-оперативні групи з розслідування дорожньо-транспортних пригод ГУНП в Одеській області та Білгород-Дністровського відділу поліції. Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Мікроавтобус зіткнувся із легковиком на трасі Одеса-Рені, загинув чоловік, - Нацполіція 01
Мікроавтобус зіткнувся із легковиком на трасі Одеса-Рені, загинув чоловік, - Нацполіція 02
Мікроавтобус зіткнувся із легковиком на трасі Одеса-Рені, загинув чоловік, - Нацполіція 03

ДТП (4472) Одеська область (3237) Нацполіція (15202)


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Топ коментарі
+4
Микроавтобус столкнулся с легковушкой на трассе Одесса-Рени, погиб мужчина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2353
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28.06.2020 13:53
+3
После разразившегося скандала стало известно, что Кристина Сомова и всё руководство департамента фармацевтики уволены и там производится проверка. Но ведь всех их ставила на должности некая команда.
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28.06.2020 14:18
+1
Пива хош?
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28.06.2020 14:01
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Aveo-это конечно ещё тот конструктор Lego. Рассыпается конкретно.
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28.06.2020 13:46 Відповісти
Жара страшная.
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28.06.2020 13:51 Відповісти
Пива хош?
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28.06.2020 14:01 Відповісти
С тобой?
Не
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28.06.2020 14:03 Відповісти
Занадто гарна дорога.
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28.06.2020 13:52 Відповісти
Микроавтобус столкнулся с легковушкой на трассе Одесса-Рени, погиб мужчина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2353
показати весь коментар
28.06.2020 13:53 Відповісти
После разразившегося скандала стало известно, что Кристина Сомова и всё руководство департамента фармацевтики уволены и там производится проверка. Но ведь всех их ставила на должности некая команда.
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28.06.2020 14:18 Відповісти
Чуня, с мартовским баяном решил лайков пособирать? Ну удачи тебе.....
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28.06.2020 15:48 Відповісти
та сейчас много не подают
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28.06.2020 17:04 Відповісти
Мікроавтобус зіткнувся із легковиком на трасі Одеса-Рені, загинув чоловік, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3879
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28.06.2020 18:08 Відповісти
 
 