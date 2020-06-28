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Марш проти політичних репресій в Білорусі відбувся у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві відбулася акція солідарності з Білоруссю. Учасники виступили проти проти політичних репресій, політв'язнів і тортур у в'язницях Білорусі.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Марш проти політичних репресій в Білорусі відбувся у центрі Києва 01
Марш проти політичних репресій в Білорусі відбувся у центрі Києва 02
Марш проти політичних репресій в Білорусі відбувся у центрі Києва 03
Марш проти політичних репресій в Білорусі відбувся у центрі Києва 04

Марш проти політичних репресій в Білорусі відбувся у центрі Києва 05
Марш проти політичних репресій в Білорусі відбувся у центрі Києва 06
Марш проти політичних репресій в Білорусі відбувся у центрі Києва 07

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Марш проти політичних репресій в Білорусі відбувся у центрі Києва 08
Марш проти політичних репресій в Білорусі відбувся у центрі Києва 09
Марш проти політичних репресій в Білорусі відбувся у центрі Києва 10
Марш проти політичних репресій в Білорусі відбувся у центрі Києва 11
Марш проти політичних репресій в Білорусі відбувся у центрі Києва 12

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Марш проти політичних репресій в Білорусі відбувся у центрі Києва 13

Марш проти політичних репресій в Білорусі відбувся у центрі Києва 14

Марш проти політичних репресій в Білорусі відбувся у центрі Києва 15
Марш проти політичних репресій в Білорусі відбувся у центрі Києва 16
Марш проти політичних репресій в Білорусі відбувся у центрі Києва 17
Марш проти політичних репресій в Білорусі відбувся у центрі Києва 18
Марш проти політичних репресій в Білорусі відбувся у центрі Києва 19
Марш проти політичних репресій в Білорусі відбувся у центрі Києва 20

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Марш проти політичних репресій в Білорусі відбувся у центрі Києва 21
Марш проти політичних репресій в Білорусі відбувся у центрі Києва 22

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

акція (1455) Білорусь (7938) Київ (19530) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+11
а я вважав, що українців такими зробили кацапські кулі та "гради", віджатий Крим та частина Донбасу, а виявляється - порошенко..от я дурень..
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28.06.2020 14:34
+10
Рейтинг президента Украины Владимра Зеленского упал до 25,3%. Такие данные были получены в ходе соцопроса украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова (УЦЭПИ), 28 июня сообщает «Обозреватель».
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28.06.2020 14:44
+9
Порошенко допоміг українцям. Дуже добре допоміг. За що його й ненавидять усі кремляді на чолі з ******.
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28.06.2020 15:46
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Тобишь, в поддержку путинского кореша бабарыко?
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28.06.2020 14:04 Відповісти
"Лишь бы не Лукашенко." - ничего не напоминает?
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28.06.2020 14:10 Відповісти
Да, напоминает.
Придут фашисты типо третьчковой и будут вас тупо кастрировать.
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28.06.2020 14:12 Відповісти
Кто все эти люди? Бабарыко..тречькова..
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28.06.2020 14:22 Відповісти
Не надо путать бараньи яйца с северным сиянием
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28.06.2020 16:13 Відповісти
Ех, беларусам президентом Порошенко, он бы из них быстро антиросиянцев сделал бы )))
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28.06.2020 14:29 Відповісти
а я вважав, що українців такими зробили кацапські кулі та "гради", віджатий Крим та частина Донбасу, а виявляється - порошенко..от я дурень..
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28.06.2020 14:34 Відповісти
Порошенко допоміг українцям. Дуже добре допоміг. За що його й ненавидять усі кремляді на чолі з ******.
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28.06.2020 15:46 Відповісти
можливо..але я особисто його рятівником не вважаю..
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28.06.2020 16:18 Відповісти
Тебе не Порошенко, а зегавно в голову насрало...
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28.06.2020 15:28 Відповісти
для меня не понятна оппозиция с газпрома...а так белорусам стояло бы потренироваться -хай власть сцыт народа
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28.06.2020 14:07 Відповісти
Рейтинг президента Украины рухнул до рекордного минимума 25 %
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28.06.2020 14:37 Відповісти
новости из 15 года?
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28.06.2020 14:40 Відповісти
Политическая война Власть на Украине
13:49 28 июня 2020
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28.06.2020 14:41 Відповісти
проснись ты укакался
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28.06.2020 14:41 Відповісти
25 процентов у пети вроде. Или 8. Не помню
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28.06.2020 14:44 Відповісти
а что не Белоруссии? жим-жим??
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28.06.2020 14:37 Відповісти
у тебя жим жим , чушь пишешь
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28.06.2020 14:38 Відповісти
чушь это про рейтинг зеленского в "25%"! кстати, за Петра Порошенко готовы проголосовать жалкие 16,2%.
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28.06.2020 14:45 Відповісти
26 %
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28.06.2020 14:52 Відповісти
кстати - в той писульке от "розумкова" пете отмеряли всего смешных 11%! вору и сепару бойке больше дали.))))))))))))))
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28.06.2020 14:57 Відповісти
За одно воспоминание о зеленском скоро в морду будут давать.
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28.06.2020 14:58 Відповісти
газпромовские активисты
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28.06.2020 14:41 Відповісти
а шо там с Газпромом ?
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28.06.2020 14:42 Відповісти
Бабарико с газпромом. Который не знает чей Крым
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28.06.2020 14:43 Відповісти
в кто такой Бабарико ?
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28.06.2020 14:44 Відповісти
какой то ушлёпок, за которого ты тут топишь
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28.06.2020 14:47 Відповісти
Я За Справедливость !!!
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28.06.2020 14:51 Відповісти
Он знает чей.Но в Беларуси открыто сказать,что Крым украинский-это потерять половину избирателей,а то и больше.Почему так,да потому,что в Беларуси вещается российское телевидение.
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29.06.2020 00:42 Відповісти
их там десяток кандидатов
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28.06.2020 14:47 Відповісти
Рейтинг президента Украины Владимра Зеленского упал до 25,3%. Такие данные были получены в ходе соцопроса украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова (УЦЭПИ), 28 июня сообщает «Обозреватель».
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28.06.2020 14:44 Відповісти
и сколько процентов у второго места? У медведчука?
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28.06.2020 14:46 Відповісти
щас гляну ......
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28.06.2020 14:48 Відповісти
нету там ничего про лаптеевых
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28.06.2020 14:50 Відповісти
А хто це? Вилупків у рейтингу немає.
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28.06.2020 14:59 Відповісти
Пропоную білорусам перенести вибори свого президента до України.
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28.06.2020 15:00 Відповісти
Вони приїхали подивитися на своє майбутнє, якщо ******** на виборах.
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28.06.2020 17:20 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d1%83%d1%85%d0%bd%d1%83%d0%bb-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%bd.html Рейтинг Зеленского рухнул до рекордного минимума: результаты опроса скрыли Июнь 28, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d1%83%d1%85%d0%bd%d1%83%d0%bb-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%bd.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d1%83%d1%85%d0%bd%d1%83%d0%bb-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%bd.html Марш проти політичних репресій в Білорусі відбувся у центрі Києва - Цензор.НЕТ 3624 Рейтинг Зеленского с сентября обвалился более чем вдвое…https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d1%83%d1%85%d0%bd%d1%83%d0%bb-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%bd.html#more-106992 Читать далее
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28.06.2020 15:18 Відповісти
А зачем они пишут по-английски ?
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28.06.2020 15:19 Відповісти
самое время для маршей....
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28.06.2020 15:54 Відповісти
давайте в марш против коронавируса соберитесь)
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28.06.2020 15:56 Відповісти
А український прапор навіщо перевернули жовтим вверх ? Сектанти. Не пишіть про "так правильно" бо так не правильно.
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28.06.2020 16:43 Відповісти
главное чтобы эти же не забыли провести марш, если Россия вдруг аннексирует Белоруссию или её часть… марш с языками в жопе
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28.06.2020 16:56 Відповісти
Чому київська адміністрація дозволила цей антибілоруський шабаш? Чи цей політичний акт також підігрування московській верхівці і пряме втручання в державні справи сусідів.
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28.06.2020 17:29 Відповісти
Откуда у вас в голове эта каша?!
Во первых - эти акции по всему Миру в поддержку демократических выборов, гражданского общества Беларуси, соблюдений прав человека организованы через социальные сети. На них присутствуют люди с активной гражданской позицией - не чиновники. Как можно говорить о вмешательстве во внутренние дела?
Во вторых - акции проходят под историческими национальными флагами Беларуси, поэтому "антибiлоруський" замените на "антилукашенковский шабаш".
В третьих - кроме Бабарико, в застенках КГБ находятся политические лидеры из числа националистов - Статкевич, Севенинец. Один из лидеров электоральных симпатий - блогер Тихоновский. Несколько десятков активистов и членов инициативных групп.
Вы глубоко больны, если считаете стремление граждан к демократии, верховенству права, соблюдению в стране гражданских свобод - "підігруваннем московській верхівці"
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28.06.2020 18:06 Відповісти
Северинец
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28.06.2020 18:11 Відповісти
Ребята, ваши приемы, методы, кричалки (кроме Живе Беларусь. конечно) здесь, мягко говоря, не совсем так работают, как вам может хотелось бы себе представлять. Это просто ваше, пусть может в тысячу раз лучшее, но ваше. здесь многим хочется другого.
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28.06.2020 18:10 Відповісти
Ну i дзе яны - тыя "многие"?
Дзе, я вас пытаю, шматмiльенныя мiтынгi у падтрымку Лукашэнка, з лозунгамi "Калiноускi фашызд", " Лукашэнка не прусак","верым Пуцiну"?!
Калi "многие" жадаюць другога - чаму не правесьцi празрыстыя выбары, навошта гэтыя хапуны на вулiцах, хунвэйбiны у цывiльным, падкiнутыя грошы ды засланыя прастытуткi?
Адкрыйце вочы - ваш час зыйшоу, нельга дурыць народ бясконца.
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28.06.2020 18:44 Відповісти
А Вы, что с закрытыми вочами? Где Вы в Минске видели ранее массовую поддержку украинских методов или кричалок? У нас хотят перемен, но люди здесь другие. И если и за Лукашенку, то часто это против именно радикалов и газпромовских сказочников.
А на счет митингов в поддержку нынешней власти, вообще смешно. Те, кто за нее на митинги не ходят, они тупо уверены, что власть может справиться своими силами. Где Вы видели хоть какие митинги в поддержку, например, традиционных сексуальных отношений? что все за геев получается?
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28.06.2020 19:37 Відповісти
Ваши доводы манипулятивны и от этого неубедительны. А еще вернее сказать - тщетны и ничтожны. Вы под "украинскими методами" конечно Революцию достоинства подразумеваете. Да, беларусы не хотят крови (разве что справедливого возмездия для одиозных адептов режима). Но ведь если безприсстрастно восстанавливать хронологию событий - кровь на руках Януковича, а не протестующих. Так и у нас - радикализирует ситуацию именно Лукашенко.
Во втопых - про "митинги в поддержку властей", которых в вашей трактовке не может быть априори. Я видел многочасовые и километровые очереди в поддержку альтернативных кандидатов. И только одну, постановочную для БТ - в поддержку Лукашенко. Так где он набрал 2000000 подписей, которые нельзя обществу проверить?!
Ну да ладно, я заговорился - история нас рассудит. Ждать осталось недолго
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28.06.2020 21:03 Відповісти
Ваши доводы манипулятивны и от этого неубедительны. А еще вернее сказать - тщетны и ничтожны. Знаю достаточно людей, кто желал бы перемен, но только пару из них топят за то, что придет тот, при ком люди станут жить успешней. Остальные тупо не знают что конкретно делать, но в сказки не верят.
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28.06.2020 21:29 Відповісти
Я знаю что делать и с этим секретом полишинеля могу поделиться.
1.Сменяемость власти.
2.Главенство права.
3.Разделение властей.
4.Прозрачные, демократические выборы.
5.Независимые СМИ.
6.Европейский вектор развития
7.Рыночная экономика.
Не благодарите - это я от души...
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28.06.2020 21:41 Відповісти
Это декларации, все - за, но не доверяют не им, а сказочникам, т.к. видят, что под таким прикрытием очень легко развести людей.
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28.06.2020 21:51 Відповісти
Да, Лукашенко подорвал доверие в справедливость.
Поэтому начнем с первого пункта - электорального поджопника.
Вторым пунктом - заслуженный судебный приговор по уголовным статьям.
Я рад, что мы приходим к общему пониманию.
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28.06.2020 21:57 Відповісти
 
 