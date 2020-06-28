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Зневоднення і можливість серцевого нападу, - в ЦГЗ нагадали про ризики вживання алкоголю в спеку. ІНФОГРАФІКА

У спеку ризики для здоров'я від вживання алкогольних напоїв підвищуються.

На це звертає увагу Центр громадського здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"У спеку ми втрачаємо воду, і алкоголь це посилює - діє як діуретик, тобто змушує нирки виводити воду, а не утримувати її. Через алкоголь мозок гірше оцінює внутрішню температуру тіла. Тому здається, що спиртне зігріває. Судини шкіри розширюються . Але повітря теж гаряче, і бажане охолодження не настає", - йдеться в повідомленні.

Крім того, після прийому спиртного зростає ризик серцевого нападу.

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"У спеку з потом виводяться цінні для роботи серця електроліти: калій, натрій. Серцю важко працювати в таких умовах. Від спеки та розширення судин тиск може значно впасти і навіть спричинити запаморочення. Людям із хворим серцем категорично не можна вживати алкоголь у спекотну погоду", - інформують у ЦГЗ.

Крім того, алкоголь і активний відпочинок несумісні: "Через високу температуру ми швидше п’яніємо: реакція уповільнюється, погіршуються координація рухів, увага, здатність адекватно оцінювати власні можливості й ситуацію навколо. Відтак можна завдати шкоди не тільки собі, а й іншим".

У ЦГЗ нагадують, що безпечної дози алкоголю не існує.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно 3 млн людей у ​​світі помирають від зловживання спиртним, а 13,5% усіх летальних випадків серед людей віком 20-39 років пов'язано з алкоголем.

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Зневоднення і можливість серцевого нападу, - в ЦГЗ нагадали про ризики вживання алкоголю в спеку 01
Зневоднення і можливість серцевого нападу, - в ЦГЗ нагадали про ризики вживання алкоголю в спеку 02

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Автор: 

алкоголь (1244) спека (107) ЦГЗ (264)


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Топ коментарі
+4
кому суждено умереть от инфаркта, тот не утонет. . Весь вопрос в персональном здоровье. Всегда поражался комбайнерам в СССР. В кабине "Нивы" 50+ жары, пыль, духотища, а они вкалывали от зари до зари.
Зневоднення і можливість серцевого нападу, - в ЦГЗ нагадали про ризики вживання алкоголю в спеку - Цензор.НЕТ 2617
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28.06.2020 19:55
+1
Особливої спеки поки нема, але деякі погано переносять і таку температуру.
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28.06.2020 19:13
+1
это если без маски ......
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28.06.2020 19:13
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Особливої спеки поки нема, але деякі погано переносять і таку температуру.
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28.06.2020 19:13 Відповісти
то у них вавка в голове а не плохо переносят температура,
сапка в руки и гектар буряка прополоть сразу улучшает переносимость температур
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28.06.2020 19:28 Відповісти
Вы с огорода пишете?
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28.06.2020 19:31 Відповісти
ні. я пишу зі свого совкового досвіда, ланки соняшника, кукурудзи, буряка, ..... ( в совку був тільки багатодільний кормовий буряк, це з одной зернини виростає 3-4 буряка а потрібно залишити один)
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28.06.2020 19:41 Відповісти
Раніше прополка була лише в ранкові години, а потім лише у вечірні години.
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28.06.2020 19:31 Відповісти
ти жив при совку в селі щоб таке ствержувати ?
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28.06.2020 19:42 Відповісти
Було і таке, а взагалі всіх інженерів з Києва в ті часи раз на тиждень возили на поле. Ви жили тоді, щоб у мене таке запитувати?
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28.06.2020 19:59 Відповісти
А на землі - ані меж, ані ренти.
Знов на картоплю їдуть студенти.
Знову малюєм цифри на славу!
«Я нароблю їм...» - каже білява.
Дядько ж з торбами суне до міста:
«Картоплю копати?
Колгоспну..?
На біса?..»

Борис Мозолевський
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28.06.2020 20:17 Відповісти
когда я учился в институт еще жив был Леня Брежнев, я помню еще конец 60-х годов начало 70-х, бабушка моя и вовсе родилась еще при Александре 3, в общем можно сказать ровесница ленина, отец мой еще жив и рассказывает про оккупацию немцами станции Гайчур
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28.06.2020 20:19 Відповісти
это если без маски ......
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28.06.2020 19:13 Відповісти
и в ластах можно утонуть.
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28.06.2020 19:15 Відповісти
Ну все поняли... - температурные поправки делать надо))
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28.06.2020 19:21 Відповісти
"Обезвоживание и возможность сердечного приступа"

в общем люди пейте пиво, оно вас спасет от обезвоживания и переживаний которые приводят к сердечном приступам
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28.06.2020 19:25 Відповісти
Ой сегодня такой дождик легкий был после обеда. Я промок до нитки. Так что жары нет, официально заявляю. Будьмо.
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28.06.2020 19:30 Відповісти
Так какого черта пооткрывали на каждом углу живое пиво народ табуном валит за пойлом первый раз увидел дисконтную карту на бухло думал банковский пластик а вот и нет! Вообщем все делается что бы народ бухал гасился и превращался в дебилов вот где беда а они с вирусом носятся как Петя с томосом
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28.06.2020 19:31 Відповісти
Тобто в жару потрібно алкоголь запивати великою кількісю води?
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28.06.2020 19:36 Відповісти
кому суждено умереть от инфаркта, тот не утонет. . Весь вопрос в персональном здоровье. Всегда поражался комбайнерам в СССР. В кабине "Нивы" 50+ жары, пыль, духотища, а они вкалывали от зари до зари.
Зневоднення і можливість серцевого нападу, - в ЦГЗ нагадали про ризики вживання алкоголю в спеку - Цензор.НЕТ 2617
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28.06.2020 19:55 Відповісти
Даже в СССР в тропиках морякам дававли 100 грамм Каберне "тропического", иначе жрать не хотели.
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28.06.2020 20:09 Відповісти
Зневоднення і можливість серцевого нападу, - в ЦГЗ нагадали про ризики вживання алкоголю в спеку - Цензор.НЕТ 9974
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28.06.2020 20:10 Відповісти
Ну это для тех кто тему прочтет и сразу бросит...а на второй день прийдет она....
https://www.youtube.com/watch?v=HCs1GwJVR8E Кодуктор не похмелиля и прихватило в автобусе...Видео
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28.06.2020 22:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Z1TOpMhmxG0 Еще шедевр...кацап пьет воду из лужи, потом рыгает и говорит что его хотят отравить
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28.06.2020 23:06 Відповісти
Самий безпечний напій у спеку - це безалкогольне пиво. Я сьогодні випила дві баночки і мені добре.
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28.06.2020 22:32 Відповісти
Зневоднення і можливість серцевого нападу, - в ЦГЗ нагадали про ризики вживання алкоголю в спеку - Цензор.НЕТ 179
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29.06.2020 06:58 Відповісти
 
 