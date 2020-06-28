Зневоднення і можливість серцевого нападу, - в ЦГЗ нагадали про ризики вживання алкоголю в спеку. ІНФОГРАФІКА

У спеку ризики для здоров'я від вживання алкогольних напоїв підвищуються.

На це звертає увагу Центр громадського здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"У спеку ми втрачаємо воду, і алкоголь це посилює - діє як діуретик, тобто змушує нирки виводити воду, а не утримувати її. Через алкоголь мозок гірше оцінює внутрішню температуру тіла. Тому здається, що спиртне зігріває. Судини шкіри розширюються . Але повітря теж гаряче, і бажане охолодження не настає", - йдеться в повідомленні.

Крім того, після прийому спиртного зростає ризик серцевого нападу.

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"У спеку з потом виводяться цінні для роботи серця електроліти: калій, натрій. Серцю важко працювати в таких умовах. Від спеки та розширення судин тиск може значно впасти і навіть спричинити запаморочення. Людям із хворим серцем категорично не можна вживати алкоголь у спекотну погоду", - інформують у ЦГЗ.

Крім того, алкоголь і активний відпочинок несумісні: "Через високу температуру ми швидше п’яніємо: реакція уповільнюється, погіршуються координація рухів, увага, здатність адекватно оцінювати власні можливості й ситуацію навколо. Відтак можна завдати шкоди не тільки собі, а й іншим".

У ЦГЗ нагадують, що безпечної дози алкоголю не існує.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно 3 млн людей у ​​світі помирають від зловживання спиртним, а 13,5% усіх летальних випадків серед людей віком 20-39 років пов'язано з алкоголем.

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