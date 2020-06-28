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Новини Фото Паводки на Західній Україні
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Після паводка на Івано-Франківщині дезінфікують колодязі, - головний санлікар області Савчук. ФОТОрепортаж

Працівники філій ДУ "Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України" дезінфікують джерела водопостачання в зоні затоплених територій.

Про це повідомив у фейсбуці директор центру, головний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук, передає Цензор.НЕТ.

Унаслідок повені на Прикарпатті вода у багатьох криницях, розташованих на території підтоплення, непридатна для споживання.

"Після проведеного обстеження джерел водопостачання та повного відкачування води з підтоплених криниць проводять дезинфекцію з подальшим відбором проб води для проведення мікробіологічного та санітарно-хімічного дослідження у наших лабораторіях", - пише Руслан Савчук.

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Після паводка на Івано-Франківщині дезінфікують колодязі, - головний санлікар області Савчук 01
Після паводка на Івано-Франківщині дезінфікують колодязі, - головний санлікар області Савчук 02
Після паводка на Івано-Франківщині дезінфікують колодязі, - головний санлікар області Савчук 03
Після паводка на Івано-Франківщині дезінфікують колодязі, - головний санлікар області Савчук 04
Після паводка на Івано-Франківщині дезінфікують колодязі, - головний санлікар області Савчук 05

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Після паводка на Івано-Франківщині дезінфікують колодязі, - головний санлікар області Савчук 06

Нагадаємо, унаслідок повеней, від яких постраждали Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська та Закарпатська області, за офіційними даними, загинули три людини, ще одна вважається зниклою безвісти.

Унаслідок паводка на Західній Україні постраждали 250 населених пунктів у п'яти областях. Уряд вже виділив на подолання наслідків негоди понад 700 млн грн. Це допоможе провести евакуацію, надати постраждалим допомогу та житло.

Автор: 

паводок (233) Івано-Франківська область (952)


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Топ коментарі
+4
Треба знову чистити криниці.
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28.06.2020 21:41
+3
Хлоркой!
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28.06.2020 21:42
+3
ЗЕ привели зебіли. Вони ж приведуть і зажопників.
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28.06.2020 22:01
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Треба знову чистити криниці.
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28.06.2020 21:41 Відповісти
Потрібно перевірити воду на наявність коронавірусу. У Франції коронавірус знаходили навіть в воді в водогонах!
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28.06.2020 22:54 Відповісти
тяжело искать черную кошку в темной комнате...но мы будем
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28.06.2020 23:09 Відповісти
Повінь змила купу бруду і рознесла скрізь. Це ідеальні умови для розповсюдження коронавірусу!
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28.06.2020 23:11 Відповісти
https://zn.ua/CULTURE/solnechnyj-svet-sposoben-razrushit-koronavirus-za-11-minut-issledovanie.html
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28.06.2020 23:24 Відповісти
в днепр сливается того бруду поболее....и как-то ничего
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28.06.2020 23:31 Відповісти
Так, селяни у гірській місцевості заздалегідь звалюють сміття уздовж гірських потічків розраховуючи на повінь яка знесе сміття у низину, мабуть на твою думку це і є коронавіс...))))
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28.06.2020 23:47 Відповісти
А картоплю не копають, а чекають землетрусу щоб він її витаскав з під землі. Де ви таку хрень берете. Якщо нема повіні то живуть серед сміття до наступного року?
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29.06.2020 06:30 Відповісти
Кишечной палочки - да. Но кто в колодцы кашлял ?
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29.06.2020 01:33 Відповісти
Хлоркой!
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28.06.2020 21:42 Відповісти
ну да привет совок
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28.06.2020 21:47 Відповісти
Чого це, дитино, прівєт совок? хлор поки що май файний дезинфектор, у відповідних кількостях...
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28.06.2020 23:50 Відповісти
Як твої корабельні сосни.
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28.06.2020 21:51 Відповісти
Теперь точно будет прирост по короновирусу...
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28.06.2020 21:43 Відповісти
срачка-19...
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28.06.2020 22:55 Відповісти
криниці і скважини чистити треба наново
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28.06.2020 21:45 Відповісти
если туда упал зебобик чистить надо обязательно
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28.06.2020 23:07 Відповісти
Тупість не заразна.
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28.06.2020 23:17 Відповісти
Рейтинг Зеленського впав до історичного мінімуму: результати прихованого опитування

Якби вибори президента України відбулися у червні 2020 року, то за чинного главу держави Володимира Зеленського проголосували лише 25,3% українців.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова, які опинилися в розпорядженні https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/rejting-zelenskogo-vpav-do-istorichnogo-minimumu-rezultati-opituvannya-shovali.htm видання Оbozrevatel, але з невідомих причин не були опубліковані на сайті центру.
Рейтинг Зеленського за останні 9 місяців упав більше ніж удвічі - ще у вересні 2019 року за нього віддали б свої голоси 56,1% опитаних.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1593099303-pravlinnya-slug-narodu-cherez-kilka-rokiv-budut-zgaduvati.html Правління "Слуг народу" через кілька років будуть згадувати як найганебнішу сторінку в історії України - думка
При цьому за п'ятого президента України Петра Порошенко зараз проголосували б 11,1% українців, тоді як у вересні минулого року його підтримували лише 6,1%.
Співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко зараз набрав би 14,6% голосів (7,2% - у вересні 2019-го), а лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко - 5,6% (4,3% - у вересні).
Не братимуть участь у виборах 11,4% опитаних, не визначились - 13,9%.Якби вибори до Верховної Ради відбулися у червні, то за провладну партію "Слуга народу" проголосували б 20,5% українців. У вересні 2019 року рівень підтримки партії сягав 51,3%.

ОПЗЖ зараз отримала б 14% (6,4% - у вересні), "Європейська солідарність" - 10% (5,9%), "Батьківщина" - 5,7% (4,6%).
Решта партій не подолали б 5%-го прохідного бар'єру.
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28.06.2020 21:46 Відповісти
Правильно. Петя привёл Зелю. Зеля заведёт ОПЗЖопцев. Верной дорогой идёте, товарищи. (с)
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28.06.2020 21:56 Відповісти
ЗЕ привели зебіли. Вони ж приведуть і зажопників.
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28.06.2020 22:01 Відповісти
Это не те, которые в 2014-м петю привели?
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28.06.2020 22:26 Відповісти
ЗАЖОП приведёт не Зеля, его приведут противсихи , как Януковича .... и они сильно стараются думая, что помогают ПеПо, и он это хорошо знает ... просто натура падлючная - если не Я, то никто
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28.06.2020 22:04 Відповісти
опзж даже не заслужила 1%, но это говорит о качестве населения , которое проживает в Украине.
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28.06.2020 22:43 Відповісти
Когда начнут лесников-мародёров дезинфицировать?
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28.06.2020 22:05 Відповісти
кстати...или некстати...дворовые туалеты тоже ж поплыли....
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28.06.2020 22:07 Відповісти
какая теперь разница.. будут плыть еще 20 лет пока смэрэки не отрастут..
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28.06.2020 22:12 Відповісти
1968...2008...2020 в остальные года не рубают ? ждут по 20 лет ? у вас несвидомых какие то другие головы районов?
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28.06.2020 23:02 Відповісти
В Украине объемы незаконных рубок выросли в семь раз - Гослесагентство

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/ecology/10903124-v-ukraine-obemy-nezakonnyh-rubok-vyrosli-v-sem-raz-goslesagentstvo.html
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28.06.2020 23:07 Відповісти
есть такие непознаваемые цифры...этакая вещь в себе...это реальный ВВП Украины...обьемы незаконных рубок...обьемы выкопанного бурштыну...сумма украденных денег ...поэтому измерять неизмеримое и умножать его или делить на семь...восемь...пятнадцать не буду и вам не советую
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28.06.2020 23:15 Відповісти
Років через 20 воно попустить, якщо не паралізує.
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28.06.2020 22:20 Відповісти
Після конкурсів файних лісорубів, тепер будуть конкурси асинізаторів.
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29.06.2020 07:37 Відповісти
 
 