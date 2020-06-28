Після паводка на Івано-Франківщині дезінфікують колодязі, - головний санлікар області Савчук. ФОТОрепортаж

Працівники філій ДУ "Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України" дезінфікують джерела водопостачання в зоні затоплених територій.

Про це повідомив у фейсбуці директор центру, головний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук, передає Цензор.НЕТ.

Унаслідок повені на Прикарпатті вода у багатьох криницях, розташованих на території підтоплення, непридатна для споживання.

"Після проведеного обстеження джерел водопостачання та повного відкачування води з підтоплених криниць проводять дезинфекцію з подальшим відбором проб води для проведення мікробіологічного та санітарно-хімічного дослідження у наших лабораторіях", - пише Руслан Савчук.

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Нагадаємо, унаслідок повеней, від яких постраждали Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська та Закарпатська області, за офіційними даними, загинули три людини, ще одна вважається зниклою безвісти.

Унаслідок паводка на Західній Україні постраждали 250 населених пунктів у п'яти областях. Уряд вже виділив на подолання наслідків негоди понад 700 млн грн. Це допоможе провести евакуацію, надати постраждалим допомогу та житло.