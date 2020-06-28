Після паводка на Івано-Франківщині дезінфікують колодязі, - головний санлікар області Савчук. ФОТОрепортаж
Працівники філій ДУ "Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України" дезінфікують джерела водопостачання в зоні затоплених територій.
Про це повідомив у фейсбуці директор центру, головний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук, передає Цензор.НЕТ.
Унаслідок повені на Прикарпатті вода у багатьох криницях, розташованих на території підтоплення, непридатна для споживання.
"Після проведеного обстеження джерел водопостачання та повного відкачування води з підтоплених криниць проводять дезинфекцію з подальшим відбором проб води для проведення мікробіологічного та санітарно-хімічного дослідження у наших лабораторіях", - пише Руслан Савчук.
Нагадаємо, унаслідок повеней, від яких постраждали Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська та Закарпатська області, за офіційними даними, загинули три людини, ще одна вважається зниклою безвісти.
Унаслідок паводка на Західній Україні постраждали 250 населених пунктів у п'яти областях. Уряд вже виділив на подолання наслідків негоди понад 700 млн грн. Це допоможе провести евакуацію, надати постраждалим допомогу та житло.
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Якби вибори президента України відбулися у червні 2020 року, то за чинного главу держави Володимира Зеленського проголосували лише 25,3% українців.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова, які опинилися в розпорядженні https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/rejting-zelenskogo-vpav-do-istorichnogo-minimumu-rezultati-opituvannya-shovali.htm видання Оbozrevatel, але з невідомих причин не були опубліковані на сайті центру.
Рейтинг Зеленського за останні 9 місяців упав більше ніж удвічі - ще у вересні 2019 року за нього віддали б свої голоси 56,1% опитаних.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1593099303-pravlinnya-slug-narodu-cherez-kilka-rokiv-budut-zgaduvati.html Правління "Слуг народу" через кілька років будуть згадувати як найганебнішу сторінку в історії України - думка
При цьому за п'ятого президента України Петра Порошенко зараз проголосували б 11,1% українців, тоді як у вересні минулого року його підтримували лише 6,1%.
Співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко зараз набрав би 14,6% голосів (7,2% - у вересні 2019-го), а лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко - 5,6% (4,3% - у вересні).
Не братимуть участь у виборах 11,4% опитаних, не визначились - 13,9%.Якби вибори до Верховної Ради відбулися у червні, то за провладну партію "Слуга народу" проголосували б 20,5% українців. У вересні 2019 року рівень підтримки партії сягав 51,3%.
ОПЗЖ зараз отримала б 14% (6,4% - у вересні), "Європейська солідарність" - 10% (5,9%), "Батьківщина" - 5,7% (4,6%).
Решта партій не подолали б 5%-го прохідного бар'єру.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/ecology/10903124-v-ukraine-obemy-nezakonnyh-rubok-vyrosli-v-sem-raz-goslesagentstvo.html