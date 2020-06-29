Від початку проведення ООС рятувальники вилучили та знешкодили на Донбасі понад 42 тисячі вибухонебезпечних предметів, - пресцентр. ФОТОрепортаж

Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій України зі складу Об'єднаних сил продовжують розміновувати територію Донбасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Тривала робота і минулого тижня.

"Піротехнічні розрахунки ДСНС обстежили 37 гектарів території, вилучили та знешкодили 379 вибухонебезпечних предметів. Загалом від початку проведення ООС піротехнічні підрозділи обстежили 7824 га території та 22,95 га акваторії, вилучили та знешкодили більш ніж 42 тисячі вибухонебезпечних предметів. Робота з розмінування Донбасу триває", - йдеться в повідомленні.

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