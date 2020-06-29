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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Від початку проведення ООС рятувальники вилучили та знешкодили на Донбасі понад 42 тисячі вибухонебезпечних предметів, - пресцентр. ФОТОрепортаж

Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій України зі складу Об'єднаних сил продовжують розміновувати територію Донбасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Тривала робота і минулого тижня.

"Піротехнічні розрахунки ДСНС обстежили 37 гектарів території, вилучили та знешкодили 379 вибухонебезпечних предметів. Загалом від початку проведення ООС піротехнічні підрозділи обстежили 7824 га території та 22,95 га акваторії, вилучили та знешкодили більш ніж 42 тисячі вибухонебезпечних предметів. Робота з розмінування Донбасу триває", - йдеться в повідомленні.

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Від початку проведення ООС рятувальники вилучили та знешкодили на Донбасі понад 42 тисячі вибухонебезпечних предметів, - пресцентр 01
Від початку проведення ООС рятувальники вилучили та знешкодили на Донбасі понад 42 тисячі вибухонебезпечних предметів, - пресцентр 02
Від початку проведення ООС рятувальники вилучили та знешкодили на Донбасі понад 42 тисячі вибухонебезпечних предметів, - пресцентр 03
Від початку проведення ООС рятувальники вилучили та знешкодили на Донбасі понад 42 тисячі вибухонебезпечних предметів, - пресцентр 04

Також читайте: Розмінуванням постраждалих від вибухів армійських арсеналів займається 180 саперів, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Від початку проведення ООС рятувальники вилучили та знешкодили на Донбасі понад 42 тисячі вибухонебезпечних предметів, - пресцентр 05
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Автор: 

Донбас (22356) ДСНС (5122) розмінування (994) операція Об’єднаних сил (6725) сапер (197)


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Це ж шахтьори працювали цілодобово щоб стільки накопати.
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29.06.2020 00:24 Відповісти
А ********** на фото - часів Другої Світової!!!
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29.06.2020 08:58 Відповісти
ну= ровно напополам, эксперд...
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29.06.2020 15:11 Відповісти
Детальніше, будь ласка... А то, поки що, "перд" я бачу лише у тебе...
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29.06.2020 15:18 Відповісти
 
 