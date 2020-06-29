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Новини Фото Паводки на Західній Україні
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На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма дощу, у підсумку зруйновано дорогу та пошкоджено будинки, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Міжгірському районі 28 червня після обіду за дві години випала 20-денна норма дощу. У селах потік води і зсув зруйнували дорогу та пошкодили житлові будинки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Закарпатської обласної державної адміністрації.

"Сильні зливи із грозами пройшли у Міжгірському районі. За дві години випала 20-денна норма дощів. 119 мм за 2 години!!! Відбулося різке підняття рівнів води та зсуви ґрунту", - йдеться в повідомленні.

У результаті в Торуні Міжгірського району потік перетворився на повноводну річку і зніс частину дороги і кілька містків. Крім того, в Лопушному орієнтовно підтоплено одну новобудову та два житлові будинки.

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На місці зараз перебувають рятувальники, поліція, працівники дорожньої служби, працює техніка.

На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма дощу, у підсумку зруйновано дорогу та пошкоджено будинки, - ОДА 01
На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма дощу, у підсумку зруйновано дорогу та пошкоджено будинки, - ОДА 02
На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма дощу, у підсумку зруйновано дорогу та пошкоджено будинки, - ОДА 03
На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма дощу, у підсумку зруйновано дорогу та пошкоджено будинки, - ОДА 04

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На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма дощу, у підсумку зруйновано дорогу та пошкоджено будинки, - ОДА 05
На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма дощу, у підсумку зруйновано дорогу та пошкоджено будинки, - ОДА 06
На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма дощу, у підсумку зруйновано дорогу та пошкоджено будинки, - ОДА 07
На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма дощу, у підсумку зруйновано дорогу та пошкоджено будинки, - ОДА 08

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На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма дощу, у підсумку зруйновано дорогу та пошкоджено будинки, - ОДА 09
На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма дощу, у підсумку зруйновано дорогу та пошкоджено будинки, - ОДА 10
На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма дощу, у підсумку зруйновано дорогу та пошкоджено будинки, - ОДА 11
На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма дощу, у підсумку зруйновано дорогу та пошкоджено будинки, - ОДА 12
На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма дощу, у підсумку зруйновано дорогу та пошкоджено будинки, - ОДА 13

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На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма дощу, у підсумку зруйновано дорогу та пошкоджено будинки, - ОДА 14
На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма дощу, у підсумку зруйновано дорогу та пошкоджено будинки, - ОДА 15
На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма дощу, у підсумку зруйновано дорогу та пошкоджено будинки, - ОДА 16
На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма дощу, у підсумку зруйновано дорогу та пошкоджено будинки, - ОДА 17
На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма дощу, у підсумку зруйновано дорогу та пошкоджено будинки, - ОДА 18

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На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма дощу, у підсумку зруйновано дорогу та пошкоджено будинки, - ОДА 19
На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма дощу, у підсумку зруйновано дорогу та пошкоджено будинки, - ОДА 20
На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма дощу, у підсумку зруйновано дорогу та пошкоджено будинки, - ОДА 21
На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма дощу, у підсумку зруйновано дорогу та пошкоджено будинки, - ОДА 22
На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма дощу, у підсумку зруйновано дорогу та пошкоджено будинки, - ОДА 23

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На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма дощу, у підсумку зруйновано дорогу та пошкоджено будинки, - ОДА 24
На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма дощу, у підсумку зруйновано дорогу та пошкоджено будинки, - ОДА 25
Фото: facebook.com/odazakarpattya

Автор: 

дощі (108) ОДА (1629) зсув (33) паводок (233) Закарпатська область (2052)


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Топ коментарі
+17
Зеленский бедоносец, пусть лучше не лазит нигде, а сидит дома. Вопрос к нему один. Кто ответит за уничтожение, дикую варварскую вырубку лесов Украины и нарушения экологии, которые привели к природным катастрофам на Западной Украине на миллиарды гривен?
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29.06.2020 02:53
+16
Звичайно, Зеленський. Це ж треба - за один рік (!) вирубати стільки, скільки при Пороху рубали б сім років. Сім років, Карле!
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29.06.2020 03:41
+13
Треба точну статистику вирубки карпатських лісів та пояснень чому саме при Зе вирубка лісів виросла у сім разів.
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29.06.2020 03:12
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Зеленский бедоносец, пусть лучше не лазит нигде, а сидит дома. Вопрос к нему один. Кто ответит за уничтожение, дикую варварскую вырубку лесов Украины и нарушения экологии, которые привели к природным катастрофам на Западной Украине на миллиарды гривен?
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29.06.2020 02:53 Відповісти
Звичайно, Зеленський. Це ж треба - за один рік (!) вирубати стільки, скільки при Пороху рубали б сім років. Сім років, Карле!
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29.06.2020 03:41 Відповісти
Чего ты паясничаешь? Не только Зеленский, но он сейчас кто? Клоун или президент? Что он за год сделал? Нихрена. Вырубка как шла так и идет. Это нормально? Ты бы еще вспомнил Кравчука,защищая зеленую нечисть и становясь на один уровень с этой нечистью.Тьфу, 3 раза.
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29.06.2020 04:04 Відповісти
защищая зеленую нечисть

...
Ліл що?
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29.06.2020 04:09 Відповісти
На Волині цього року ліси рублять під ноль і це вже не місцеві.
https://censor.net/comments/locate/3204899/019214dc-dd1e-7160-8f14-959fd57dddc1
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30.06.2020 19:33 Відповісти
В Херсон накиданий прилітав. Згорить нафік усе.
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29.06.2020 06:45 Відповісти
На Закарпатье за два часа выпала 20-дневная норма дождя, в результате разрушена дорога и повреждены дома, - ОГА - Цензор.НЕТ 4720
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29.06.2020 07:28 Відповісти
😁👍 чобіт на виріст
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29.06.2020 08:39 Відповісти
Зеля у чоботі - це ліл
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29.06.2020 13:53 Відповісти
Очень прекрасно видно как вода стекала по лысых горах, где вырезали деревья и продали за бугор
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29.06.2020 02:34 Відповісти
та то не вода уже. то сель.
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29.06.2020 08:27 Відповісти
Можно якесь наукове огрунтування того, що не лиса гора, здатна утримати 20 денні опади, що випали за 2 години?
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30.06.2020 10:30 Відповісти
Дякуемо Петро, дякуемо Бурбак.
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29.06.2020 02:49 Відповісти
Серйозно вважаєте що Бурбака підпустили б до закарпатського лісу?
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29.06.2020 06:26 Відповісти
Чому ні? Долю занеси і рубай цілодобово.
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29.06.2020 07:56 Відповісти
Стихія - це страшно! Вона завжди перемагає.
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29.06.2020 02:54 Відповісти
Треба точну статистику вирубки карпатських лісів та пояснень чому саме при Зе вирубка лісів виросла у сім разів.
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29.06.2020 03:12 Відповісти
Вина зели что он так и не понял по каким законам существует феодально олигархическая система . Как был квартальцем так и остался им со своими видосиками.
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29.06.2020 04:03 Відповісти
почему выросла, так зе-начальники доначислили откаты за предедущие вырубки
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29.06.2020 06:31 Відповісти
Ну так епоха ж "бідності" закінчилася! Всі багатіють як хочуть!
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29.06.2020 08:45 Відповісти
Они строят как хотят. Думаю нет там документов на ту домину в три этажа. Пусть сами отселяются, не фиг было горбатого лепить. Перед домом не знали что рубили. Несколько метров и дом могло снести
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29.06.2020 06:40 Відповісти
Казалось бы: где в статье о природной стихие (проливном дожде) можно зраду зрадную найти? ...А соевые идиоты смогли, нашли!!
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29.06.2020 06:45 Відповісти
Без конечно можно ремонтировать. Хотят в селе жить, какие дороги. Лошадь и повозка. Ни у каждого миллионера такие домины. Или пусть вертолетов понакупляют, за бабло от леса который вырубали 10 летиями. В эту сельраду надо гбр, кто как получил земли и кто как строил. В Ужгороде общагу выделить и переселить пострадавших
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29.06.2020 06:55 Відповісти
Дякуємо, Петро Олексійович!!! )))
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29.06.2020 07:19 Відповісти
У нас в Кропивницком в прошлое воскресенье ветер деревья валил и град в 3-5см в диаметре падал. Зеленский, *****, что ж ты делаешь то?!!!
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29.06.2020 07:35 Відповісти
Так тут некоторые товарищи все вырубки леса уже приписывают Зеленскому.
Прхбты, вы его переоцениваете!
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29.06.2020 09:58 Відповісти
Я би на місці населення цих районів, наповнював мішки і будував би укріплення навколо будинку.
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29.06.2020 07:47 Відповісти
все гораздо проще-срубил дерево-посади два...у тебя над хатой лысый склон а ты не чешешь макитру....а потом ой беда...
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29.06.2020 09:19 Відповісти
В місцях де дуже мало рівнин, городи на схилах це нормальне явище.
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29.06.2020 10:18 Відповісти
Нехай висаджують нові ліси, почекають 50 років і буде їм щастя.
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29.06.2020 07:48 Відповісти
І нічого не зміниться. Навіть якщо там усе знести і засадити лісом, там усе так і залишиться. До збільшення опадів (не у рази, а у десятки разів) призводить глобальна зміна клімату, а не вирубка лісу.
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30.06.2020 10:32 Відповісти
Интересно, Ющенко не пострадал, или Медведчуки, Балоги и Суркисы возле Ющенка лес не рубят?
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29.06.2020 08:39 Відповісти
При юще был пик вырубки
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29.06.2020 08:42 Відповісти
Да-да, кремлєботи, для вас гірше за Ющенка та Порошенка нікого не було
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29.06.2020 08:47 Відповісти
Ющенко был еще тот пчеловод
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29.06.2020 10:46 Відповісти
А ещё они срут фиалками. А ты дебил диванный
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29.06.2020 14:08 Відповісти
Нужно просто выровнять горы - тогда не будет такого потока воды и не будет смывать все подряд.
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29.06.2020 09:29 Відповісти
В Карпатах!
ДОЖДЬ !
Небывалое пришествие!
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29.06.2020 09:51 Відповісти
А дома-то трехэтажные, да все из дерева. Ляпота!
И спускаются сели беспрепятственно по пустым, безлесным горам.
За что боролись, на то и напоролись.
Я еще в мае прошлого года проезжала через все Закарпатье и Карпаты. Жах!! Практически все верхушки гор лысые.
Варвары! Отношение к собственной стране - варвврское
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29.06.2020 09:55 Відповісти
Аж цікаво, де це ви їхали? Там де "лисі гори" доріг не має.
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30.06.2020 10:33 Відповісти
вафельки какие то там не позагарать не когда всю жизнь дождь снега..
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29.06.2020 09:59 Відповісти
Кто-то хорошо нажился на уничтоженных лесах, потоки воды и сели беспрепятственно шуруют теперь по горам.
И теперь вся страна должна вытягивать пострадавших жителей из бебы. Вся страна - бедная, растерзанная войной и олигархами!
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29.06.2020 10:03 Відповісти
Зараз хай ставлять загати анжінєрной работи доки нові ліси не виростуть і Хускварна їм в поміч.
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29.06.2020 10:21 Відповісти
Как вариант, который использовали в Японии и Китае, можно помимо инженерных сооружений засадить склоны павловнией
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29.06.2020 16:18 Відповісти
Кількість опадів збільшилась у десятки разів. Яка різниця чим ви схили засадите? Такі опади нездатний утримати жоден ліс!
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30.06.2020 10:35 Відповісти
лесорубы перестаньте спамить...
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29.06.2020 10:27 Відповісти
да по х - рубайте далі
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29.06.2020 19:20 Відповісти
Саме так, бо причина не вирубка.
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30.06.2020 10:34 Відповісти
Вывод -
строительство д а м б в Закрапатье - бесперспективное дело .
Просто отмывание бюджета до следующего дождя .
Необходимо переселять и строить поселки Закарпатцев в не затопляемые возвышенности .
Иначе со сменой климата в Украине

не хватит всех займов МВФ

на помощь нашим Гражданам .
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30.06.2020 10:36 Відповісти
Пипец!
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30.06.2020 15:17 Відповісти
А МІСЦЕВІ ЛЮДИ ЩО НЕ ВЛАСТЬ, ВСЕ ЖДУТЬ ЯКОГОСЬ МЕСІЮ.
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30.06.2020 19:31 Відповісти
Не рубали бы так деревья паводок был бы на половину меньшим.
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30.06.2020 19:32 Відповісти
На Волині цього року ліси рублять під ноль і це вже не місцеві.
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30.06.2020 19:33 Відповісти
 
 