На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма дощу, у підсумку зруйновано дорогу та пошкоджено будинки, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Міжгірському районі 28 червня після обіду за дві години випала 20-денна норма дощу. У селах потік води і зсув зруйнували дорогу та пошкодили житлові будинки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Закарпатської обласної державної адміністрації.

"Сильні зливи із грозами пройшли у Міжгірському районі. За дві години випала 20-денна норма дощів. 119 мм за 2 години!!! Відбулося різке підняття рівнів води та зсуви ґрунту", - йдеться в повідомленні.

У результаті в Торуні Міжгірського району потік перетворився на повноводну річку і зніс частину дороги і кілька містків. Крім того, в Лопушному орієнтовно підтоплено одну новобудову та два житлові будинки.

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На місці зараз перебувають рятувальники, поліція, працівники дорожньої служби, працює техніка.









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Фото: facebook.com/odazakarpattya