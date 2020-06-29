На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма дощу, у підсумку зруйновано дорогу та пошкоджено будинки, - ОДА. ФОТОрепортаж
У Міжгірському районі 28 червня після обіду за дві години випала 20-денна норма дощу. У селах потік води і зсув зруйнували дорогу та пошкодили житлові будинки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Закарпатської обласної державної адміністрації.
"Сильні зливи із грозами пройшли у Міжгірському районі. За дві години випала 20-денна норма дощів. 119 мм за 2 години!!! Відбулося різке підняття рівнів води та зсуви ґрунту", - йдеться в повідомленні.
У результаті в Торуні Міжгірського району потік перетворився на повноводну річку і зніс частину дороги і кілька містків. Крім того, в Лопушному орієнтовно підтоплено одну новобудову та два житлові будинки.
На місці зараз перебувають рятувальники, поліція, працівники дорожньої служби, працює техніка.
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Прхбты, вы его переоцениваете!
ДОЖДЬ !
Небывалое пришествие!
И спускаются сели беспрепятственно по пустым, безлесным горам.
За что боролись, на то и напоролись.
Я еще в мае прошлого года проезжала через все Закарпатье и Карпаты. Жах!! Практически все верхушки гор лысые.
Варвары! Отношение к собственной стране - варвврское
И теперь вся страна должна вытягивать пострадавших жителей из бебы. Вся страна - бедная, растерзанная войной и олигархами!
строительство д а м б в Закрапатье - бесперспективное дело .
Просто отмывание бюджета до следующего дождя .
Необходимо переселять и строить поселки Закарпатцев в не затопляемые возвышенности .
Иначе со сменой климата в Украине
не хватит всех займов МВФ
на помощь нашим Гражданам .