В Одеській області піднімається рівень води в Дністрі: підтоплень немає, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Із 29 по 30 червня в Одеській області очікується підйом рівня води в нижній течії Дністра, через що може затопити трасу Одеса-Рені та підтопити кілька населених пунктів у Біляївському районі.

Про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

За даними рятувальників, в ці дні високий дощовий поводок разом з паводковою хвилею пройде через Дністровські водосховища. Підняття рівня води в Дністрі очікується на 0,2 - 0,5 метрів.

У ДСНС попереджають, що в селі Яськи та місті Біляївка Біляївського району може затопити заплави, сільськогосподарські угіддя та інші об'єкти. Також під водою може опинитися автомобільна дорога Одеса-Рені.

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За даними ДСНС, рівень води за добу зріс на Дунаї та Дністрі на 14 см, до критичних відміток на різний ділянках залишається від 44 до 65 см.

Рятувальники обстежують проблемні ділянки місцевості і проводять розчистку та укріплення земляної дамби для захисту від можливої ​​повені та підтоплення приватних домогосподарств на вул. Озерна в с. Яськи.











