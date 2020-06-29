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В Одеській області піднімається рівень води в Дністрі: підтоплень немає, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Із 29 по 30 червня в Одеській області очікується підйом рівня води в нижній течії Дністра, через що може затопити трасу Одеса-Рені та підтопити кілька населених пунктів у Біляївському районі.

Про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

За даними рятувальників, в ці дні високий дощовий поводок разом з паводковою хвилею пройде через Дністровські водосховища. Підняття рівня води в Дністрі очікується на 0,2 - 0,5 метрів.

У ДСНС попереджають, що в селі Яськи та місті Біляївка Біляївського району може затопити заплави, сільськогосподарські угіддя та інші об'єкти. Також під водою може опинитися автомобільна дорога Одеса-Рені.

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За даними ДСНС, рівень води за добу зріс на Дунаї та Дністрі на 14 см, до критичних відміток на різний ділянках залишається від 44 до 65 см.

В Одеській області піднімається рівень води в Дністрі: підтоплень немає, - ДСНС 01

Рятувальники обстежують проблемні ділянки місцевості і проводять розчистку та укріплення земляної дамби для захисту від можливої ​​повені та підтоплення приватних домогосподарств на вул. Озерна в с. Яськи.

В Одеській області піднімається рівень води в Дністрі: підтоплень немає, - ДСНС 02
В Одеській області піднімається рівень води в Дністрі: підтоплень немає, - ДСНС 03
В Одеській області піднімається рівень води в Дністрі: підтоплень немає, - ДСНС 04
В Одеській області піднімається рівень води в Дністрі: підтоплень немає, - ДСНС 05
В Одеській області піднімається рівень води в Дністрі: підтоплень немає, - ДСНС 06
В Одеській області піднімається рівень води в Дністрі: підтоплень немає, - ДСНС 07

Автор: 

Одеська область (3243) паводок (233) ДСНС (5123)


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Гадав що такої техніки вже не існує.

В Одесской области поднимается уровень воды в Днестре: подтоплений нет, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8317
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29.06.2020 10:29 Відповісти
З музею Тирасполя мабуть приїхала
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29.06.2020 10:38 Відповісти
В рівному полуторка з деревяною кабіною в 90-х рр. приїхала в краєзнавчий музей своїм ходом і привіз її водій який їздив на ній і пішов на пенсію.
Це підтверджує визначення "про роль окремої особи в історії автомобіля"
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29.06.2020 10:40 Відповісти
Ждём заявлений от зекоманды, что надо срочно избыток воды отправить в Крым, бо затопит Одессу.
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29.06.2020 11:02 Відповісти
Мешки с песком килограмм по 80 таскают на горбу прям как до н.е. Ну удачно вам построить дамбу
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29.06.2020 11:07 Відповісти
 
 