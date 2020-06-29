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У Харкові чоловік тиждень приховував смерть батьків, а потім намагався вчинити самогубство, - поліція. ФОТО

Син подружжя тиждень приховував факт їхньої смерті і намагався вчинити самогубство.

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

"28 червня о 22:09 до поліції надійшло звернення від чоловіка, мешканця багатоповерхівки на вулиці Зерновій. За словами заявника, до нього зайшов сусід та повідомив, що його батьки померли тиждень тому і їхні тіла досі перебувають у квартирі. Чоловік також заявив, що має намір покінчити життя самогубством", - йдеться в повідомленні.

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На місце події прибули працівники патрульної поліції та слідчо-оперативна група Слобідського відділу поліції. Поліцейські виявили у квартирі 56-річного чоловіка, який порізав собі руки. Йому було викликано швидку медичну допомогу. Медики констатували у потерпілого отруєння хімічною речовиною, опік гортані та стравоходу. Чоловік пояснив, що випив фарбу та настойку валеріани. На цей час його госпіталізовано до лікарні.

За словами 56-річного чоловіка, його батьки померли 18 червня. Син присипав тіла сіллю, щоб не було запаху.

Під час огляду місця події поліцейські виявили два тіла 83-річного чоловіка та 82-річноі жінки.

Зараз вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

Всі обставини встановлюються.

У Харкові чоловік тиждень приховував смерть батьків, а потім намагався вчинити самогубство, - поліція 01
У Харкові чоловік тиждень приховував смерть батьків, а потім намагався вчинити самогубство, - поліція 02

Автор: 

Нацполіція (15205) самогубство (636) смерть (6759) Харків (5634)


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Топ коментарі
+9
умерли в один день? присыпал солью чтоб скрыть запах и причины смерти ? 5 дней рядом с телами... по-моему там кукуха реально поехала...да и срач в квартире лишь подтверждает это
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29.06.2020 11:34
+8
Який безлад, то ж видно що там хвора людина мешкає. Здорові люди не можуть так жити
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29.06.2020 11:27
+3
В бан ,кацапський виродок
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29.06.2020 11:48
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Який безлад, то ж видно що там хвора людина мешкає. Здорові люди не можуть так жити
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29.06.2020 11:27 Відповісти
Там и подъезд, судя по фото, так же ухожен. Во всех странах есть такое, это не значит, что все они больны психически.
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29.06.2020 11:37 Відповісти
Чому зразу психічно, багато хвороб впливають на стан людини. А у більшості будинків постсовку саме такі під'їзди
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29.06.2020 11:41 Відповісти
Вы были во всех подъездах всего постсовка? погуглите как живут целые районы в цивилизованных странах. хорошо, когда все хорошо , тогда и выглядит прилично.
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29.06.2020 11:57 Відповісти
Пенсию что-ли получить хотел за родителей.
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29.06.2020 11:29 Відповісти
умерли в один день? присыпал солью чтоб скрыть запах и причины смерти ? 5 дней рядом с телами... по-моему там кукуха реально поехала...да и срач в квартире лишь подтверждает это
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29.06.2020 11:34 Відповісти
В бан ,кацапський виродок
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29.06.2020 11:48 Відповісти
Молодец! Высрался (главное написать про "паперэдников")!
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29.06.2020 11:54 Відповісти
зато у нас нема антісімітізьму
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29.06.2020 11:51 Відповісти
Что, запор? Так пойди просрись в другом месте, не флуди на форуме.
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29.06.2020 11:59 Відповісти
Оба родителя умерли одновременно? Уже подозрительно.
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29.06.2020 12:30 Відповісти
Батьки виховали собі раба, який мав доглядати їх до старості.
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29.06.2020 12:38 Відповісти
Нда....
В такой квартирке и здоровый тронется!

У Харкові чоловік тиждень приховував смерть батьків, а потім намагався вчинити самогубство, - поліція - Цензор.НЕТ 571
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29.06.2020 12:52 Відповісти
Судячи по срачеві в квартирі там повинні працювати психіатри, а не слідчі!
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29.06.2020 13:25 Відповісти
боюсь что человек искал и не нашел похоронные деньги...
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29.06.2020 13:52 Відповісти
цинично но мир бы не много бы утратил от потери ещё одного ненормального
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02.07.2020 16:20 Відповісти
 
 