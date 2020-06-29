У Харкові чоловік тиждень приховував смерть батьків, а потім намагався вчинити самогубство, - поліція. ФОТО
Син подружжя тиждень приховував факт їхньої смерті і намагався вчинити самогубство.
Про це повідомив Відділ комунікації поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.
"28 червня о 22:09 до поліції надійшло звернення від чоловіка, мешканця багатоповерхівки на вулиці Зерновій. За словами заявника, до нього зайшов сусід та повідомив, що його батьки померли тиждень тому і їхні тіла досі перебувають у квартирі. Чоловік також заявив, що має намір покінчити життя самогубством", - йдеться в повідомленні.
На місце події прибули працівники патрульної поліції та слідчо-оперативна група Слобідського відділу поліції. Поліцейські виявили у квартирі 56-річного чоловіка, який порізав собі руки. Йому було викликано швидку медичну допомогу. Медики констатували у потерпілого отруєння хімічною речовиною, опік гортані та стравоходу. Чоловік пояснив, що випив фарбу та настойку валеріани. На цей час його госпіталізовано до лікарні.
За словами 56-річного чоловіка, його батьки померли 18 червня. Син присипав тіла сіллю, щоб не було запаху.
Під час огляду місця події поліцейські виявили два тіла 83-річного чоловіка та 82-річноі жінки.
Зараз вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.
Всі обставини встановлюються.
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