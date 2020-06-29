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"Смерть ворогам", - невідомі розписали та облили фарбою офіс ОПЗЖ на вулиці Стуса в Краматорську. ФОТОрепортаж

Невідомі розбили скло та облили фарбою офіс політичної партії "Опозиційна платформа - За життя".

Як розповіла Суспільному пресофіцер Краматорського відділу поліції Валерія Осипець, у поліцію звернулися представники офісу, передає Цензор.НЕТ.

Дані внесено до ЄДР за статтею 296 хуліганство.

Вона додала, що санкція статті передбачає штраф від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шарій - нардепу ОПЗЖ Волошину: "Я знаю, як зробити, щоб владі стало вигідно саджати їх, а не нас". ФОТО

"Здається, місцеві не раді новій приймальні ОПЗЖ. Офіс партії Медведчука на вулиці Стуса - особливий цинізм, звичайно. Не здивуюся, якщо спеціально вибирали приміщення саме на цій вулиці, щоб поглумитися", - зазначив у Facebook представник Донбасу в ТКГ Денис Казанський.

Смерть ворогам, - невідомі розписали та облили фарбою офіс ОПЗЖ на вулиці Стуса в Краматорську 01
Смерть ворогам, - невідомі розписали та облили фарбою офіс ОПЗЖ на вулиці Стуса в Краматорську 02
Смерть ворогам, - невідомі розписали та облили фарбою офіс ОПЗЖ на вулиці Стуса в Краматорську 03

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Смерть ворогам, - невідомі розписали та облили фарбою офіс ОПЗЖ на вулиці Стуса в Краматорську 04
Смерть ворогам, - невідомі розписали та облили фарбою офіс ОПЗЖ на вулиці Стуса в Краматорську 05
Фото: facebook.com/den.kazansky

Автор: 

Краматорськ (661) Нацполіція (15205) Казанський Денис (308) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+45
Партія Мертвечука на вулиці загиблого не без допомоги того ж Мертвечука В.Стуса !
Совпаденіє ?!
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29.06.2020 18:29
+34
Не ******* вас в Україні.

"Смерть ворогам", - неизвестные расписали и облили краской офис ОПЗЖ на улице Стуса в Краматорске - Цензор.НЕТ 2149
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29.06.2020 18:13
+30
Как жечь, если там жилой дом? Они же привычно прикрываются женщинами и детьми...
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29.06.2020 18:14
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10 до 1 шо Ківа сам і малював)
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29.06.2020 18:10 Відповісти
Дійсно, патріоти просто спалили б цю куйню або підірвали! Однозначно провокація самих регіоналів!
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29.06.2020 18:11 Відповісти
Партія Мертвечука на вулиці загиблого не без допомоги того ж Мертвечука В.Стуса !
Совпаденіє ?!
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29.06.2020 18:29 Відповісти
Цинізм найвищої ступіні
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29.06.2020 18:43 Відповісти
Не думаю...
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29.06.2020 20:48 Відповісти
підривати не можна. А от гімновоз підігнати з шлангом
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29.06.2020 21:19 Відповісти
Сто відсотків . Вибори .
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29.06.2020 18:14 Відповісти
ківу за пошкодження фасаду-в буцигарню!
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29.06.2020 18:32 Відповісти
Странно что не сожгли,- столько горя принесли дети овоща на Донецкую область
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29.06.2020 18:12 Відповісти
Как жечь, если там жилой дом? Они же привычно прикрываются женщинами и детьми...
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29.06.2020 18:14 Відповісти
Не ******* вас в Україні.

"Смерть ворогам", - неизвестные расписали и облили краской офис ОПЗЖ на улице Стуса в Краматорске - Цензор.НЕТ 2149
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29.06.2020 18:13 Відповісти
Судя по их рейтингу , то ваты сущей от них кипятком еще достаточно.
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29.06.2020 18:17 Відповісти
Тре пiдхопити , пiдтримати ініціативу - зробити флешмоб !
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29.06.2020 18:13 Відповісти
тояно! Флешмоб буде називатися" Зроби селфі з дохлим колаборантом! "
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29.06.2020 18:33 Відповісти
ось так?
"Смерть ворогам", - невідомі розписали та облили фарбою офіс ОПЗЖ на вулиці Стуса в Краматорську - Цензор.НЕТ 4640
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30.06.2020 00:53 Відповісти
надо бы еще в альфатере прокатать этих ********* из оккупационного блока за смерть!.
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29.06.2020 18:13 Відповісти
ригам терміново треба власний "распятий мальчек". Петушарій вже свого октівіста "замовив" в Харкові, - і ці туди ж.
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29.06.2020 18:14 Відповісти
Самое смешное , что те же Бойко с Рябиновичем и Шуфричем прекрасно понимают , что если сюда придут кацапы , не дай Бог конечно , то их первыми и нагнут , отберут все что наворовали эти скоты у Украины . Но увы бабло кацапов , побеждает даже рыговские мозги.
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29.06.2020 18:14 Відповісти
Та да.
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29.06.2020 18:23 Відповісти
Конечно, изменников и предателей враги презирают, но иногда терпят. Терпят же крымского главаря Аксенова ворюгу по которому наша тюрьма плакала задолго до оккупации Крыма.
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29.06.2020 19:03 Відповісти
Тут другое кино , если они сей час Гоблину лапти сошьют , то от них даже Шуфричи драпать начнут , не какие бабки не помогут , по тому они пока ждут .
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29.06.2020 19:09 Відповісти
"Офис партии Медведчука на улице Стуса - особый цинизм, конечно." Источник: https://censor.net/p3204970

Ось в цьому вся сутність ЗАЖОПа - цинізм та неповага, навіть ворожість, до всього українського і патріотичного.
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29.06.2020 18:16 Відповісти
Офіс Медведчука на вулиці Стуса, сюр.
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29.06.2020 18:17 Відповісти
Та пора не только краски не жалеть---но и патронов. Тут давно встал вопрос---или они нас, либо мы их!
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29.06.2020 18:17 Відповісти
летальные перформенсы нынче в моде...фарбу переводить некошерно.
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29.06.2020 18:17 Відповісти
А почему расписан офис, а не рыла тех, кто в нём сидят?
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29.06.2020 18:18 Відповісти
От були ж колись націоналісти...Вони не писали на парканах "смерть ворогам"...Вони визначали цих ворогів,приймали рішення і здійснювали аттентат...Але вони не мали маєтків,влади,рахунків в банках з однієї сторони і не не були найманими шлюшками з другої...
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29.06.2020 18:19 Відповісти
Так, ті націоналісти були ні з фейкової свободи, ні з бенє-аваківськіх нацжон. Їхні прізвища не були білецькі, парасюкі, сємєнчєнкі та прочіє єгоркі соболєви. Сподіваюся, що справжні Героі-патріоти ось-ось з'являться та вичавлять цю зелену пуйловську нечисть! Я вірю, що вони є! І, що вони напоготові!
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29.06.2020 21:08 Відповісти
"за жизнь"...
може й ожив Стус та прийшов?
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29.06.2020 18:20 Відповісти
Посіпаки країни-агресора повинні сидіти у в'язницях і не платних камерах.
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29.06.2020 18:21 Відповісти
Нет в этом никого смысла, кроме пиара и утверждения для опзж перед своими избирателями.
Не удивлюсь. если сами они это и оплатили.
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29.06.2020 18:22 Відповісти
Скорее всего сами и облили...
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29.06.2020 18:45 Відповісти
Как говаривал Станиславский - "не верю". Обыкновенная провокация с целью обвинить всех в травле опзж. Это как с шариковским терпилой в больнице.
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29.06.2020 18:23 Відповісти
Дитячі забавки. От якби який "макар" збив літака з ведмедчуком на борту на зльоті або при посадці - то було б корисно.
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29.06.2020 18:26 Відповісти
Краще, щоб їх там було не менше трьох.
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29.06.2020 19:54 Відповісти
А хто ще?
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29.06.2020 21:04 Відповісти
ОПЗЖ рейтинг накручує
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29.06.2020 18:27 Відповісти
Русские Донбасса не хотят русский мир как в Лугандоне!
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29.06.2020 18:31 Відповісти
я думаю, что эти надписи это древнейший артефакт протописьменности древних славян..
эта надпись на этом месте была всегда, но проявилась она сегодня..
Видимо, это знак нам, живущим сейчас..
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29.06.2020 18:32 Відповісти
молодогвардійці?
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29.06.2020 18:42 Відповісти
Напевно школярі.
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29.06.2020 19:56 Відповісти
як Гаврош
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30.06.2020 20:14 Відповісти
Надо было спалить к е..ям
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29.06.2020 18:44 Відповісти
Машинґвери, Штурмґевери,
відкривай, мерзота, двері! Ми прийшли вже, гейя, гойя.
Кров схолоне, буде лятись.
Хтось зависне на гілляці.
Ми прийшли вже, гейя, гойя.
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29.06.2020 18:46 Відповісти
+
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29.06.2020 18:47 Відповісти
Опзжо сильно поднялось при шоколаде, он создал для предателей идеальные условия, в том числе помог мертвечуку прикарманить три телеканала, но при этом риторика рошена была супер патриотичная, как всегда.
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29.06.2020 18:53 Відповісти
Костик,при порохе опзжопа имела вторую по величине фракцию в Раде?Имела такое влияние в сми?Про телеканалы,"переданные" порохом мертвечуку пукай своим братьям по зебилизму,здесь это не работает.Пропукинский лохторат дружно проголосовал за милых его сердцу зажопистов,а виноват порох?Кстати,весь лохторат опзжопаы год назад стройными рядами влился в 73%.
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29.06.2020 20:19 Відповісти
Потрібно не писати таке на стінах, а робити і знищувати ворога інакше ворог точно знищить вас . Писаки.......
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29.06.2020 18:53 Відповісти
Специально выбрали улицу Стуса, специально оффис в жилом доме чтобы прикрыться жильцами! Ох, не завидую жильцам - будет повтор 2014 года когда 5 российскую колонну люди не выдержали и изгнали бесов
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29.06.2020 18:56 Відповісти
Оккупационный блок за життя кума
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29.06.2020 18:57 Відповісти
"Смерть ворогам", - невідомі розписали та облили фарбою офіс ОПЗЖ на вулиці Стуса в Краматорську - Цензор.НЕТ 9065

...
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29.06.2020 19:04 Відповісти
"Завоевания украинцев, всегда губили их безграничная доверчивость и уступчивость, а также отсутствие понимания необходимости крепкой спайки всех членов государства, и не только на время войны. Потому, они каждый раз теряли свою «самостійность», и живут то под Литвой, то под Польшей, то под Австрией, то под Россией, составляя собой очень ценную часть держав. Эти особенности характера украинцев необходимо помнить, и наш успех будет обеспечен." Троцкий Лев Давидович (Лейба Давидович Бронштейн)
"Смерть ворогам", - невідомі розписали та облили фарбою офіс ОПЗЖ на вулиці Стуса в Краматорську - Цензор.НЕТ 3117
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29.06.2020 19:33 Відповісти
Агэнты фуйла - жолудь, соколовский и примкнувший к ним задрот мурлаев!)))
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29.06.2020 21:16 Відповісти
Українці перша толерастична нація в європі "і маємо те що нас мають", спочатку мрійники перше побратання хмеля з кацапами , а тепер халявовухі кацахли яким головний авторитет тв.Вермішель.
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29.06.2020 19:12 Відповісти
странно, когда в вовремя войны, возле линии фронта находится ризединтура врага..
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29.06.2020 19:17 Відповісти
ВО сволота и дружины - еще больше теряют рейтинга среди адекватных людей.
Чего Слугу Народа не облили, когда они землю отдавали?
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29.06.2020 19:19 Відповісти
Чаво? А таво што прислужники предпочитают телефоны, при обшении с тётями, а жидденосцы суровые карманы штанофф.
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29.06.2020 19:47 Відповісти
офіс ОПЗЖ на вулиці Стуса- как это символично, ведь именно хозяин ОПЗЖ Медведчук, будучи адвокатом Стуса, в сотрудничестве с КГБ СССР, сделал все, что бы посадить его в тюрьму, где он умер. Позор властям Краматорска!
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29.06.2020 19:41 Відповісти
Ну и на хрена спрашивается? только внимание к ним привлекли. Вандалы безмозглые
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29.06.2020 19:42 Відповісти
Ну, що ж, такий народ, наївний, інфантильний, нещасний...
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29.06.2020 20:08 Відповісти
Правильно сделали!! долой пророссийских сепаратистов типа рабиновичей, медведчуков. волошиных. погребинских, шуфричкей и прочей пропутинской шушеры!!
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29.06.2020 20:55 Відповісти
Кремль пытается поссорить запад и восток Украины, причем всяческим путем.
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29.06.2020 23:00 Відповісти
Треба було б ще добряче накласти купу біля дверей й розмазати.
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29.06.2020 23:22 Відповісти
Предлагаю начать преследоватьб руководство ОПЗЖ с ампутации яиц Рабиновичу (если он не вернёт 70 кГ Менору из Израиля в Украину.( Проследить , чтобы урод не подменил золото на латунь). Мэдвэдчука вообще повесить на фонарном столбе у оперного театра в Одессе. Объявит "РЫБНЫЙ ДЕНЬ" всю неделю и кормить ею Шуфрича. Пора возобновить порядок обслуживание его фэйса крепкими кулаками- он так будет выглядеть симпатичнее.
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30.06.2020 07:48 Відповісти
Молодці. Правильно зробили.
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30.06.2020 09:18 Відповісти
Не забывайте о том, что одна из задач Кремля - выставить патриотов Украины кровавыми убийцами. Кучи говна и ведра помоев было бы достаточно!
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30.06.2020 09:57 Відповісти
опзж-друзья оккупантов- значит им смерть!все верно только трупов нет пока..
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30.06.2020 12:42 Відповісти
украина-єдиная не делиться на части света.!
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30.06.2020 12:44 Відповісти
любому, кто это прочитает сразу становится понятно, что они сами это написали.

никогда даже не слышал, чтоб козлорылых при бытовом национализме называли русскими. только кацапами.
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30.06.2020 20:02 Відповісти
 
 