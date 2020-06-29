"Смерть ворогам", - невідомі розписали та облили фарбою офіс ОПЗЖ на вулиці Стуса в Краматорську. ФОТОрепортаж
Невідомі розбили скло та облили фарбою офіс політичної партії "Опозиційна платформа - За життя".
Як розповіла Суспільному пресофіцер Краматорського відділу поліції Валерія Осипець, у поліцію звернулися представники офісу, передає Цензор.НЕТ.
Дані внесено до ЄДР за статтею 296 хуліганство.
Вона додала, що санкція статті передбачає штраф від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.
"Здається, місцеві не раді новій приймальні ОПЗЖ. Офіс партії Медведчука на вулиці Стуса - особливий цинізм, звичайно. Не здивуюся, якщо спеціально вибирали приміщення саме на цій вулиці, щоб поглумитися", - зазначив у Facebook представник Донбасу в ТКГ Денис Казанський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Совпаденіє ?!
Ось в цьому вся сутність ЗАЖОПа - цинізм та неповага, навіть ворожість, до всього українського і патріотичного.
може й ожив Стус та прийшов?
Не удивлюсь. если сами они это и оплатили.
эта надпись на этом месте была всегда, но проявилась она сегодня..
Видимо, это знак нам, живущим сейчас..
відкривай, мерзота, двері! Ми прийшли вже, гейя, гойя.
Кров схолоне, буде лятись.
Хтось зависне на гілляці.
Ми прийшли вже, гейя, гойя.
...
Чего Слугу Народа не облили, когда они землю отдавали?
никогда даже не слышал, чтоб козлорылых при бытовом национализме называли русскими. только кацапами.