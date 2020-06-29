"Смерть ворогам", - невідомі розписали та облили фарбою офіс ОПЗЖ на вулиці Стуса в Краматорську. ФОТОрепортаж

Невідомі розбили скло та облили фарбою офіс політичної партії "Опозиційна платформа - За життя".

Як розповіла Суспільному пресофіцер Краматорського відділу поліції Валерія Осипець, у поліцію звернулися представники офісу, передає Цензор.НЕТ.

Дані внесено до ЄДР за статтею 296 хуліганство.

Вона додала, що санкція статті передбачає штраф від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.

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"Здається, місцеві не раді новій приймальні ОПЗЖ. Офіс партії Медведчука на вулиці Стуса - особливий цинізм, звичайно. Не здивуюся, якщо спеціально вибирали приміщення саме на цій вулиці, щоб поглумитися", - зазначив у Facebook представник Донбасу в ТКГ Денис Казанський.







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Фото: facebook.com/den.kazansky